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Знеструмлення Одеси: створено урядовий штаб, у місто завезуть всі потужні генератори, наявні у Міненерго

світло

Сьогодні на Одещині сталася технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій, неодноразово пошкодженій внаслідок російських атак.

В Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення - зокрема критичної інфраструктури - неможливо. Про це нагадує у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На позачерговому засіданні Уряду доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника "Укренерго", представників мінінфраструктури та інших міністерств і відомств. Зараз основна мета - заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій", - йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, в Одесі мають цілодобово працювати всі Пункти незламності. Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго".

Читайте також: "Укренерго" про знеструмлення Одеси та частини області: Масштаб аварії суттєвий, обмеження енергоживлення будуть тривалими

Автор: 

Одеса (5449) Одеська область (3202) енергетика (2591) електроенергія (6189) Укренерго (2691) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+44
Треба казати "ЧЕРЕЗ ДІЇ РОСІЯН сталася аварія", наголос завжди повинен бути на кацапах, особливо для ватних одеситів які зараз почнуть розказувати що це западенці їм не дають спокійно жити.
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04.02.2023 14:20
+26
Це зробили Ви разом ще у 2019
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04.02.2023 14:27
+12
зараз терміново будуть закупки - а потім виявиться, що яйця по 17 були "квіточки".....А "ягодки" - ось вони! Хоча при такому шумі в ЗМІ можуть "притихнути", НЕ НА ЧАСІ
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04.02.2023 14:26
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Треба казати "ЧЕРЕЗ ДІЇ РОСІЯН сталася аварія", наголос завжди повинен бути на кацапах, особливо для ватних одеситів які зараз почнуть розказувати що це западенці їм не дають спокійно жити.
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04.02.2023 14:20 Відповісти
Ні, це зробили не кацапи, а "дарагіє раzzіянє", через підтримку ввх у 80%.
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04.02.2023 14:25 Відповісти
Одесса на проводе и что и как а ****** полный чтобы еврейская власть в субботу собрала внеочередное заседание КМУ ОРГАНИЗОВАЛА ШТАБ ПО БЛЭКАУТ ОДЕССЫ А ДТЭК САЙТ БЕЗ ШУТОК ПИСАЛ ПРО Появление СВЕТА 4 МАРТА 2023 ГОДА о таком приплыли и теперь турки давайте корабли электростанции в Румынию полетели просьбу и через Молдова дать свет привет ***** Ахметову и его ДТЭК суки маланские а прикол... что Раша не стреляла и самое ***НУЛО И ЗНАТНО ну шо там главкловун гундосит будет вражеская пропогандония или как а Вовчик кизлда тебе пацан из кривой лапы..кизла
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04.02.2023 15:38 Відповісти
от тебя штырит) мет?))
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04.02.2023 16:16 Відповісти
Все верно. по радио передавали , шо ракетной атаки не было. Походу, шо-та неправильно сделали при очередном подключении, если такой пожар случился, если это не спецом сделано. Самое главное, вчера намутили, а сегодня утром решили добавить методом тыка... на пару секунд свет появился и утух, теперь основательно. Передали , шо пока МЧСники не закончат свою работу, никто не начнет ремонт... И о да, как тока перед новым годом не паплюжили саму возможность получить предлагаемые корабли-электростанции... Зла не хватает.
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04.02.2023 21:36 Відповісти
Абсолютно згоден. Ті ватники ще у 2018-му (на четвертому році війни, Карл!), волали:
"Бандеравскіє бєси, вон із Адєси!"
Приблизно тоді ж наш "найвеличніший" порівнював Україну з "актрісай із нємєцкіх фільмав для взрослих".

Огляд вподобань одеситів до повномасштабного вторгнення див. у відео
https://youtu.be/WaLgI19n4o4 Стерненко на антимайдані. Шокуюче відео зі зрадниками, які кликали росію
Цікаво, після 24.02 у них у головах щось перевернулось, чи вони досі чекають на Хйла та "вєлікую РаZZєюшку"?
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04.02.2023 15:00 Відповісти
А що там в Одесі трапилося реально? Хто прояснить ситуацію? Це з атакою москалів пов'язано, якась диверсія руцкава міра чи захисна автоматика не спрацювала від перевантаження?
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04.02.2023 15:02 Відповісти
Злий Одесит пише таке:

За неполные сутки в Одессе, с вечера 3 на утро 4 февраля 2 инцидента на энергетических объектах. Ситуация в городе и близлежащих районах с энергетикой очень сложная.

Не хочу разводить конспирологию, но как-то кучно аварии пошли.

Хочу ошибаться, но ощущение диверсии не покидает.

В Одессе и области по-прежнему очень много пророссийски настроенных лиц. Агентурная сеть оккупантов продолжает работать, не смотря на старания СБУ по её вскрытию и ликвидации. Меры к симпатизирующим оккупантам крайне демократичные. И вправду, тепличные условия для организации ДРГ...🤔
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04.02.2023 15:16 Відповісти
Какая ***** диверсия чисто мудозвонство ****** ахметовского ДТЭК кривожопость и жадность и советское оборудование ***** Ахметов рассчитывал за счёт бюджета через шестерку Шмыгло получить бабки и оборудование но Бог Решил показать нам нутро выродков Ахметова Шмыгайло ДТЭК и кривой ремонт причем распияренный в прессе Ахметов бросается на амбразуру ****нул блэкаутом любой энергетик скажет у меня со мной живёт такой что автотрансформатор бахнул в результате криворукого ремонта до война на линиях 750 и 110кВТ ремонты ночью запрещено делать а тут две ночи подряд абы как и приплыли знатно теперь у власти нет козырей мол россияне а *** ДТЭК осенью после 2 прилетов отчитывался по Усатово что ремонт все сделано а на деле сделали временные схемы а не капитально наше любимое всеми АВОСЬ...
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04.02.2023 16:00 Відповісти
Закрив би ти вже свій капот,експерд-істеричка..
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04.02.2023 20:44 Відповісти
Согласен, бо ко всему, зебилы скромненько, даже версии не озвучивают.
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04.02.2023 21:38 Відповісти
Не слушай ты этого балабола. Чел до 2014 зависал в онлайн играх, а затем решил стать военным экспертом. На днях восстановили для одессы одну мощную высоковольтную линию и подали назрузку. Делали походу через пень колоду вот и пошло все отваливаться по очереди от дикой нагрузки
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04.02.2023 18:37 Відповісти
Все это верно, если не одно НО. Никаких диких нагрузок не было, бо подключали очередной район, перед тем выключив другие.
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04.02.2023 21:40 Відповісти
На кануне аварий свет был почти весь день. Там должны были делать замеры реальных потребностей города.
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04.02.2023 23:33 Відповісти
Вата ща сидит по норам, боится даже голос подать, так что нечего вате приписывать какие-то "геройские" поступки... ЗЫ... А другую вату видел, в прыжке переобувшуюся, в теробороне шуршат, шо пчелка Майа, таких же , но не переобувшихся, ватанов отлавливают по окраинам Одессы.
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04.02.2023 21:45 Відповісти
Если чел настолько тупой, что не понимает причинно-следственные связи, то медицина тут уже бессильна...такому бессмысленно что то говорить, с таким успехом можно со стенкой дискутировать.
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04.02.2023 17:18 Відповісти
зараз терміново будуть закупки - а потім виявиться, що яйця по 17 були "квіточки".....А "ягодки" - ось вони! Хоча при такому шумі в ЗМІ можуть "притихнути", НЕ НА ЧАСІ
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04.02.2023 14:26 Відповісти
А може варто нарешті забрати АТ «ДТЕК Одеські електромережі» у Ахметова та посадити Труханова з Галантерником?
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04.02.2023 14:59 Відповісти
Це зробили Ви разом ще у 2019
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04.02.2023 14:27 Відповісти
Україні від тих, хто йде на другий термін, стає лише гірше. Кучма тому приклад.
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04.02.2023 15:00 Відповісти
так зараз ліпше стало, самому не смішно?)
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04.02.2023 15:25 Відповісти
Мені не смішно. Я так розважаюсь.
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04.02.2023 15:31 Відповісти
Так это Барыга разваливал армию в 2019-2022 годах, разминирование проводил, разведение войск? Это не лечится
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04.02.2023 16:00 Відповісти
Вихідні, нехай походять по музеях, а ще краще в бібліотеку!
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04.02.2023 14:35 Відповісти
на вулиці зима і якщо розморозять систему опалення - буде не до музеїв.......
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04.02.2023 14:37 Відповісти
Опалення працює, вода є, по всьому місту торохкотять генератори.
Нічого - перетерпимо, а от касапи свою карму занапастили на сотню років - до сьомого коліна!
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04.02.2023 15:16 Відповісти
так что конкретно у вас случилась? что за авария такая?
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04.02.2023 15:28 Відповісти
Читай https://dumskaya.net/news/pochti-vsya-odessa-i-chast-oblasti-ostalis-bez-s-172794/ тут.
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04.02.2023 15:39 Відповісти
О 17.00 буде брифінг Голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького.
Сподівємось, щось дізнаємось.
Неперевірена інформація - що нібито там були якісь технологічні порушення, але це не точно.
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04.02.2023 15:49 Відповісти
на то похоже
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04.02.2023 21:47 Відповісти
не смішно і недоречно... вони такі ж українці як і ти. І якщо тобі не пощастило відпочити в Одесі колись, це не привід скалитись над труднощами одеситів
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04.02.2023 14:40 Відповісти
Сам как давно там был?
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04.02.2023 14:45 Відповісти
диверсии. причем, без трухановско-мусорских титуханов не обошлось. эти на рашку работать не переставали
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04.02.2023 14:36 Відповісти
створити штаб-0це ВАШЕ ВСЬО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
начштаба-граф золотеяйко
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04.02.2023 14:37 Відповісти
а где эти баржи-электростанции?, в Одессе было бы в самый раз...
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04.02.2023 14:39 Відповісти
Беда. Наша соседка Одесса - держись! Помним, как жители Одессы помогали нашему городу N после аварии с водоснабжением. Как мы можем вам помочь?
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04.02.2023 14:40 Відповісти
Ужасно, что на ЦН есть такая опция- перевернуть буквы. Удалите ее.
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04.02.2023 14:44 Відповісти
Боже , защити Николаев и помоги с водой. А для этого нужно помочь соседу Херсону отогнать дыкунiв на 150 км.
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04.02.2023 21:49 Відповісти
У місті Н вже другу добу немає води. Спасибі руцькому миру. Мабуть діверсія.
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04.02.2023 14:49 Відповісти
На сайте новости N вчера была информация о большой аварии на насосных станциях. Я тоже удивлена, ведь нам Дания помогает.
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04.02.2023 15:06 Відповісти
А чему удивляться? Больше полугода насосные работали не в штатных режимах. А тем насосам хорошо если лет по 40 - 50.
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04.02.2023 17:14 Відповісти
І це саме у той час, коли активізувалися розвідувальні дрони...
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04.02.2023 14:41 Відповісти
Ще блін розкажіть всім де оті генератори-електростанції поставите щоб *уйло знало куди лупанути
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04.02.2023 14:46 Відповісти
Не переймайтесь, ті що в Україну прибули, вже на олх давно. То Боневтік чергову партію просить.

Блін, таке враження, що тими відключеннями давить на жалість, щоб ще підвозили...коли війна закінчиться, ми офуєєм від масштабів афер і крадівництва...мож нам поки до ЄС не вступати? І тимчасово повернути смертну кару для для зрадників, а таки оборутки дорівнювати зраді
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04.02.2023 15:03 Відповісти
Штаты не отказались от смертной казни преступникам. Если мы считаем США самыми - самыми нашими лучшими партнерами и союзниками, может быть, так и надо действовать, как они?
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04.02.2023 15:26 Відповісти
Бот. Адміни, в бан.
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04.02.2023 15:41 Відповісти
Админ Ваше требование прочитал, бот.
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04.02.2023 16:02 Відповісти
Це Ви про себе?
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04.02.2023 18:53 Відповісти
Спалить самим єто нужно бути особо гением.Тут уже должно разбиратся.
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04.02.2023 15:02 Відповісти
Да-да, свезите в Одессу все генераторы чтобы рабссияне их одним махом накрыли.
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04.02.2023 15:08 Відповісти
Ну це як що ти їм скажеш точні координати.
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04.02.2023 19:52 Відповісти
Одесса, я надіюсь, як завжди витримає ці негаразди і зробить висновки що для безпеки міста треба будувати вітрові електростанції, а не якесь нове царське село. Майже все узбережжя - це клондайк для вітроенергетики....
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04.02.2023 15:08 Відповісти
Так в нас таки багато було зеленоі енергетики - в Коблево вітряки стоять, під Овідіополем, недалеко від Білгород-Дністровським, плюс багато сонячних електростанцій… але ж уряд кидав іх власників на гроші досить довго, навіть Європа заступалась за інвесторів!
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04.02.2023 15:23 Відповісти
Не поверишь, но электричество с ветряков так же попадает на подстанции для распределения, вот это поворот!
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04.02.2023 17:23 Відповісти
окупанти активізували розвідувальну діяльністьв акваторії Чорного моря та на південних територіях України за допомогою БПЛА. ..проводять постійно іпсо, готуються наступати...При цьому власник (беніфіціар) АТ «ДТЕК Одеські електромережі» Ахметов погляди якого всім добре відомі , мер Одесси завжди мав проросійські погляди як і місцеві депутати та мусора, митники та ін. Така аварія в такий час не могла статися в Одесі сама по собі. Диверсія - повинна бути приорітетною версіїю подій для СБУ та ДБР
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04.02.2023 15:18 Відповісти
в Одесі залишається велика кількість прихільників окупантів, вони нікуди не ділись...треба перевіряти всіх працівників Одеські електромережі в т.ч. з поліграфом
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04.02.2023 15:20 Відповісти
Давно было дело---лет с 50 назад. Как то в Одессе накрылась электричество, во всем городе и сильно. Что тогда просрали комуняки, точно не сказано было. А в на внешнем рейде стоял научник ,,Юрий Гагарин,, флагман научного флота той страны. И была у теплохода сильнейшая энэргоустановка. Ну поставили на морвокзал, запитались в систему города и пошла вода в хату---три дня город светился и трамваи пошли. С тех пор видно крали безбожно---хрен что работает по человечески там. Или безрукие дундуки позорные, сменявшие профессионализм на бабло и кацапскую мечту. У нас есть на сегодня города, где снесло почти всё по инфраструктуре---и то тему решают за сутки. Потерялась Одесса, в мелочность превратилась---а жаль.
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04.02.2023 15:31 Відповісти
На том Гагарине была атомная силовая установка мегаватт на 300?
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04.02.2023 17:15 Відповісти
Не, там просто хорошо по ушам чесали
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04.02.2023 17:24 Відповісти
Та ні. Просто 50 років назад не було стільки нагрузки на житловому секторі. Тоді не було на кожному вікні конденціонерів, в кожній оселі бойлерів, єлектроплит, єл.духовок, мікрохвильовок......це раз. А по друге кожний начальнічек знав, що якщо влетить, то вже на все життя. А могли і зраду припаять і вишку. Тоді навіть фарцощиків, та тим біль торговців валютою могли по "вышке" пустити.
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04.02.2023 19:45 Відповісти
Кондиционеров было поменьше. Но разных Строймехремонтстальконструкция побольше. А жрало совковое производство энергию как не в себя.
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04.02.2023 21:22 Відповісти
Тут только я знаю. После 1975 г как Брежнев подписал хельсинское соглашение о неделимости границ в Европе, где сдуру не заметил и по правам человека, стрелять валютчиков перестали. И тогда же померла волна эмиграции в Израиль. Даже был момент поставили на пас- линию Одесса-Яффа ,, Армению,, пас-лайнер. Могу и цены реальные бросить на валюту на пусть 1980 г и на чеки ВТБ и внешпосылторга. Та кому это надо уже. Но конфискацию паяли строго и от 12 лет запросто. И удо только после 10 лет строгово. Такая вот эпоха морей бескрайних трудовых была!
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04.02.2023 23:01 Відповісти
Сегодня спрашивать не стану уже, завтра возможно. Дружок вернулся в Одессу. Был на космонавте старшим котельным машинистом. В те годы. Но вряд-ли атомная. Или стеба ради вопрос? Все почти наручники были насыщенны сложным оборудованием. И энергии нужно было много. Хоть и принадлежали академии наук, реально к мо были. А экипаж и приписка Одесса. Но не чмп.
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04.02.2023 22:42 Відповісти
Саша Киев. Ваша неправда. Не нужно очернять жителей Одессы и ее соседей. Мы - украинцы! Не умрет никогда наша Украина! Не нужно провокаций, о каком-то мифическом количестве любителей рашистского дурдома. И да. Мне 60+, пенсия не айс, подарите мне гаджет с украинской клавиатурой, буду писать на UA, а пока есть только RU и инглиш. Нет наших ключевых букв.
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04.02.2023 15:48 Відповісти
...подарите мне гаджет с украинской клавиатурой, буду писать на UA... ©
Софі, а Ви на якому гаджеті зараз пишете? Кнопковий мобільний телефон? Смартфон? Компьютер?
Якщо лише не перший варіант, то на все інше українська мова (як і будь-яка інша, хоч китайська) легко встановлюється кількома натисканнями клавіш. Зверніться до молодих, вони Вам зроблять це за пів хвилини.
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04.02.2023 20:00 Відповісти
там еще на клавиши обманку нужно установить с украинскими литерами.
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04.02.2023 21:53 Відповісти
Так. Для зручності. Хоча можна й увімкнути екранну клавіатуру і набирати на ній мишою.
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05.02.2023 12:16 Відповісти
У меня старый ноут ХП-635. Кажись 10 г выпуска, хрен что получается с укр темой. А на смартфоне одним пальцем печатать, и корректор иногда так тупо переиначивать слово. А по кацапчики привык быстро печатать получается. Школу то в 70 окончил. Говорит запросто могу, что и делаю часто. А печатать нет.
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04.02.2023 22:48 Відповісти
Не стоит волноваться и переживать. Мы и так друг- друга понимаем. Как по мне- главное человеческие качества, а на каком языке общаться- это уже по возможности. ( ну и по желанию разумеется) Все мы украинцы и у нас общая беда.
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05.02.2023 02:25 Відповісти
Тобто тут не лише технічні проблеми. Зрозуміло.
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05.02.2023 12:18 Відповісти
Сподіваюся їх хоча б переставляти будуть час від часу. Не забувайте, що місцеві ватоголові розвідують.
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04.02.2023 15:53 Відповісти
Ось так до Одеси і прийшло Зе покращення.
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04.02.2023 19:49 Відповісти
Мне вот интересно: неужели после всего, что сделала РФ, в Одессе ещё остались поклонники "русского мира"?🐓
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04.02.2023 22:11 Відповісти
Ну звичайно, якщо пошкоджений трансформатор на підстанції, треба у Туреччині просити судна-електростанції, ну не трансформатор же ж....
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04.02.2023 23:31 Відповісти
А вони їх тоді спи.здять і продадуть, хай краще розберуться в чому проблема
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05.02.2023 08:55 Відповісти
 
 