Знеструмлення Одеси: створено урядовий штаб, у місто завезуть всі потужні генератори, наявні у Міненерго
Сьогодні на Одещині сталася технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій, неодноразово пошкодженій внаслідок російських атак.
В Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення - зокрема критичної інфраструктури - неможливо. Про це нагадує у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"На позачерговому засіданні Уряду доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника "Укренерго", представників мінінфраструктури та інших міністерств і відомств. Зараз основна мета - заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій", - йдеться у повідомленні.
За словами Шмигаля, в Одесі мають цілодобово працювати всі Пункти незламності. Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго".
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"Бандеравскіє бєси, вон із Адєси!"
Приблизно тоді ж наш "найвеличніший" порівнював Україну з "актрісай із нємєцкіх фільмав для взрослих".
Огляд вподобань одеситів до повномасштабного вторгнення див. у відео
https://youtu.be/WaLgI19n4o4 Стерненко на антимайдані. Шокуюче відео зі зрадниками, які кликали росію
Цікаво, після 24.02 у них у головах щось перевернулось, чи вони досі чекають на Хйла та "вєлікую РаZZєюшку"?
За неполные сутки в Одессе, с вечера 3 на утро 4 февраля 2 инцидента на энергетических объектах. Ситуация в городе и близлежащих районах с энергетикой очень сложная.
Не хочу разводить конспирологию, но как-то кучно аварии пошли.
Хочу ошибаться, но ощущение диверсии не покидает.
В Одессе и области по-прежнему очень много пророссийски настроенных лиц. Агентурная сеть оккупантов продолжает работать, не смотря на старания СБУ по её вскрытию и ликвидации. Меры к симпатизирующим оккупантам крайне демократичные. И вправду, тепличные условия для организации ДРГ...🤔
Нічого - перетерпимо, а от касапи свою карму занапастили на сотню років - до сьомого коліна!
Сподівємось, щось дізнаємось.
Неперевірена інформація - що нібито там були якісь технологічні порушення, але це не точно.
начштаба-граф золотеяйко
Блін, таке враження, що тими відключеннями давить на жалість, щоб ще підвозили...коли війна закінчиться, ми офуєєм від масштабів афер і крадівництва...мож нам поки до ЄС не вступати? І тимчасово повернути смертну кару для для зрадників, а таки оборутки дорівнювати зраді
Софі, а Ви на якому гаджеті зараз пишете? Кнопковий мобільний телефон? Смартфон? Компьютер?
Якщо лише не перший варіант, то на все інше українська мова (як і будь-яка інша, хоч китайська) легко встановлюється кількома натисканнями клавіш. Зверніться до молодих, вони Вам зроблять це за пів хвилини.