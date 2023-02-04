УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12454 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 244 7

"Укренерго" про знеструмлення Одеси та частини області: Масштаб аварії суттєвий, обмеження енергоживлення будуть тривалими

В магістральній мережі на Одещині сталася масштабна аварія. Сьогодні вранці на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

За даними компанії, через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі - аварійні відключення. В більшості інших районів області не існує перешкод для доставки електроенергії споживачам.

Коментуючи причини аварії, в "Укренерго" зазначають, що під час декількох останніх ракетних атак ворог навмисно обирав ціллю високовольтну інфраструктуру Одещини, намагаючись знеструмити область. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень. Ремонтні бригади "Укренерго" відновлювали функціонал неодноразово пошкодженого обладнання, яке працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання.

"На жаль, масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено. Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків та відновлення енергоживлення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Частина Одеси та області знеструмлена через аварію на одному з об’єктів енергетичної інфраструктури, - Братчук

Укренерго про знеструмлення Одеси та частини області: Масштаб аварії суттєвий, обмеження енергоживлення будуть тривалими 01

Автор: 

Одеса (5458) Одеська область (3215) енергетика (2596) електроенергія (6197) Укренерго (2695)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відновили аби як?
показати весь коментар
04.02.2023 11:46 Відповісти
кацапські диверсанти орудують нахабно бо СБУ на одещині спить
показати весь коментар
04.02.2023 11:49 Відповісти
там в самому СЕБЕу, іх - вистачає!!!!
показати весь коментар
04.02.2023 12:00 Відповісти
Б'ють туди де тріскається... Там де є потенційна вірогідність накрутити ватне бидло на повстання проти влади з вимогою "дагаварітца па сєрєдінє"...
показати весь коментар
04.02.2023 11:55 Відповісти
Я бы уточнил-ватножидовское быдло.
показати весь коментар
04.02.2023 18:09 Відповісти
бандіт ахмєтов відключає електроенергію по графіку переданому з крємля.
показати весь коментар
04.02.2023 13:28 Відповісти
Тупее придумать сложно. Это успех.
показати весь коментар
04.02.2023 17:09 Відповісти
 
 