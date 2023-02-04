"Укренерго" про знеструмлення Одеси та частини області: Масштаб аварії суттєвий, обмеження енергоживлення будуть тривалими

В магістральній мережі на Одещині сталася масштабна аварія. Сьогодні вранці на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

За даними компанії, через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі - аварійні відключення. В більшості інших районів області не існує перешкод для доставки електроенергії споживачам.

Коментуючи причини аварії, в "Укренерго" зазначають, що під час декількох останніх ракетних атак ворог навмисно обирав ціллю високовольтну інфраструктуру Одещини, намагаючись знеструмити область. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень. Ремонтні бригади "Укренерго" відновлювали функціонал неодноразово пошкодженого обладнання, яке працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання.

"На жаль, масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено. Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків та відновлення енергоживлення", - йдеться у повідомленні.

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