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Украина будет второй в мире по количеству установок CAESAR, - Резников
Украина станет вторым в мире государством по количеству установок CAESAR после страны-производителя.
Об этом во время пресс-конференции сказал министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Например, по системам CAESAR мы с вами будем вторыми в мире после Франции, страны производителя. Сейчас еще приедут 12 CAESAR, которые после моего визита объявил министр обороны Франции. Плюс решение королевства Дания передать нам CAESAR, их они заказывали для себя у французского производителя", – сказал Резников.
Он добавил, что то же касается и других видов вооружения, которые Украина в течение прошлого года получала от партнеров.
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на відміну від німців вони чудово розуміють, що в слушний час треба віддати свою рушницю сусіду, який захистить і себе, і того, хто віддав йому рушницю
Оце дивлюся у вікно і думаю, чи зійде завтра Сонце без ЙОГО візиту?
лесминпром перевести за яйца по 17 грн. Говорит, - "я за всю кодлу тянуть не буду!"
Кажется, в плане-урагане "84 км до Мелитополя" фигурировала цифра именно в 300 САУ.
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И 500 танков.