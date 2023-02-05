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Украина будет второй в мире по количеству установок CAESAR, - Резников

caesar

Украина станет вторым в мире государством по количеству установок CAESAR после страны-производителя.

Об этом во время пресс-конференции сказал министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Например, по системам CAESAR мы с вами будем вторыми в мире после Франции, страны производителя. Сейчас еще приедут 12 CAESAR, которые после моего визита объявил министр обороны Франции. Плюс решение королевства Дания передать нам CAESAR, их они заказывали для себя у французского производителя", – сказал Резников.

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Он добавил, что то же касается и других видов вооружения, которые Украина в течение прошлого года получала от партнеров.
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Топ комментарии
+10
Добре, що Резніков яйцями торгував, а не артою.
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05.02.2023 20:45
+9
О. знову бздинь, дава-давай торохти вже все підряд
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05.02.2023 20:37
+9
Яйцеголовий ти ще не в мусорному бачку
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05.02.2023 20:45
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О. знову бздинь, дава-давай торохти вже все підряд
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05.02.2023 20:37 Ответить
49 штук,з них 19 данських на базі Татра кращі ніж французькі на базі Рено.Броньована кабіна,вісім колес,подвійний боєзапас.
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05.02.2023 21:55 Ответить
Велика подяка французам та данцям за суперову зброю!

на відміну від німців вони чудово розуміють, що в слушний час треба віддати свою рушницю сусіду, який захистить і себе, і того, хто віддав йому рушницю
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06.02.2023 00:34 Ответить
по яйцях за кіло, од міністра оборони він буде першим в світі!
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05.02.2023 20:44 Ответить
Добре, що Резніков яйцями торгував, а не артою.
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05.02.2023 20:45 Ответить
Ура! Ми на другому місці! А казали, що на 116 - серед "Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни".
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05.02.2023 20:45 Ответить
Яйцеголовий ти ще не в мусорному бачку
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05.02.2023 20:45 Ответить
а що сьогодні з міністром, кожна третя новина від нього, не інакше напів ставки люсю заміняє.
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05.02.2023 20:46 Ответить
Блін,отой ''недорєзніков'' коли небуть закінчиться?
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05.02.2023 20:47 Ответить
Щось розійшовся не на жарт Рєзніков.Не хоче у відставку.
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05.02.2023 20:47 Ответить
Цілий день одні новини про Пана Яйцерезнікова, він колись вже закінчиться ?
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05.02.2023 20:49 Ответить
Спробуйте припинити читати новини настільки часто.
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05.02.2023 20:55 Ответить
Поки не заб'ють баки всім, що він класний "пацан" і потрібно забути за "яйця" і взагалі він не при чому, то все зінка, а він чесний та дуже потрібен Україні!
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05.02.2023 21:29 Ответить
Ну не обучаемые совсем) Ну нет бы затихнуть хотя бы на месяц, так нет, напоминает о себе и сразу отхватывает яйца по 17)
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05.02.2023 20:49 Ответить
Ай да шалтайболтай! Без його візиту не було б в Україні "Цезарів"
Оце дивлюся у вікно і думаю, чи зійде завтра Сонце без ЙОГО візиту?
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05.02.2023 20:52 Ответить
цензор,аууу. шось резніков сьогодні в центрі уваги. шо сталось?
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05.02.2023 20:56 Ответить
резников откровненно посылает зелупоглазую кодлу, которая хочет его тихонько в лес минпром перевести за яйца по 17 грн. Говорит, - "я за всю кодлу тянуть не буду!"
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05.02.2023 21:00 Ответить
будет, но уже без тебя, чмо очкастое!
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05.02.2023 20:59 Ответить
Выключите уже кто-нибудь микрофон этому старому jidu
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05.02.2023 20:59 Ответить
да, завдяки тому, що наші хлопці встояли, і наші партнери нас не кинули, але не завдяки вам, які за день до війни не бачили формування ударних груп, наїзжали на тих, хто попереджав що війна вже розпочинається, а потім ще й намогалися всіх звинуватити що вас не попередили (русня вас тільки і не попередила) бо ви, про#б@ли.
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05.02.2023 21:00 Ответить
Да 50 цезарей с учётом "датских" - это вещь. А еще там же будут 50 панцергаубиц2000 и 50 крабиков постепенно, даны-сюзанны, м109 и прочие арчеры, короче 300 современных САУ это мощь.
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05.02.2023 21:08 Ответить
С миру по нитке соберут нужную Залужному количество стволов.
Кажется, в плане-урагане "84 км до Мелитополя" фигурировала цифра именно в 300 САУ.
....................................
И 500 танков.
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05.02.2023 21:29 Ответить
В стрічці новин у вісьмох фігурує мародер яйцерєзнік. Цензор отримує від нього гроші за піар?
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05.02.2023 21:09 Ответить
Смотрю, сегодня тут чуть не каждая пятая новость про него 😀 Всё пытается и так и этак себя расхвалить, но лишь вызывает изжогу.
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05.02.2023 21:12 Ответить
Вколіть вже йому галоперідолу..дістав, шо Шаріков вже
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05.02.2023 21:20 Ответить
По новаціям в системі мір тепер перша в світі!
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05.02.2023 21:42 Ответить
ми б вже були першими у світі за виробництвом ВЛАСНИХ 155 мм САУ Богдана, але "мудрий нарід", який "устал ат вайни", у 2019 вирішив тупо паржать...
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06.02.2023 00:02 Ответить
Украіна є Першою в світі за кількістю зрадників та дебілів у керівництві держави
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06.02.2023 01:49 Ответить
молодцы наше МО и партнёры.
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06.02.2023 02:09 Ответить
 
 