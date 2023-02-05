Переговоры Украины с Россией утратили смысл после Бучи, - экс-премьер Израиля Беннет
В феврале-марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, Россия и Украина были готовы к серьезным уступкам с целью урегулирования конфликта. Но все это потеряло смысл после того, как открылись факты убийств мирного населения Бучи.
Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По его словам, именно он являлся первым иностранным лидером, с которым президент РФ Владимир Путин встретился после 24 февраля. Их разговор состоялся в субботу, 5 марта 2022 года, в Сочи.
Беннет рассказал, что о посреднической помощи его попросил президент Украины Владимир Зеленский. После этого израильский премьер провел серию отдельных переговоров с обоими лидерами и передавал черновики возможного соглашения о прекращении огня. Все действия согласовывались с США, уточнил Беннет.
Кроме того, на переговорах Путин, в частности, согласился не требовать разоружения Украины. Зеленский, вроде бы, соглашался отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО, утверждает Беннет.
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https://youtu.be/dKui-_aRzdM
Цікаво, Зе в курсі що він може "погоджувався відмовитися від вимог про вступ України до НАТО"
Не доріс ще.
В остальном также
ОРДЛО/Крым раше и отказ от НАТО
С херсонских не вернувшися полей;
Не в землю нашу , полегли фосфатом,
А превратились в белых «жигулей»!!!
(Майже за Окуджавою)