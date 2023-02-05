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Переговоры Украины с Россией утратили смысл после Бучи, - экс-премьер Израиля Беннет

беннет

В феврале-марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, Россия и Украина были готовы к серьезным уступкам с целью урегулирования конфликта. Но все это потеряло смысл после того, как открылись факты убийств мирного населения Бучи.

Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, именно он являлся первым иностранным лидером, с которым президент РФ Владимир Путин встретился после 24 февраля. Их разговор состоялся в субботу, 5 марта 2022 года, в Сочи.

Беннет рассказал, что о посреднической помощи его попросил президент Украины Владимир Зеленский. После этого израильский премьер провел серию отдельных переговоров с обоими лидерами и передавал черновики возможного соглашения о прекращении огня. Все действия согласовывались с США, уточнил Беннет.

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Кроме того, на переговорах Путин, в частности, согласился не требовать разоружения Украины. Зеленский, вроде бы, соглашался отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО, утверждает Беннет.
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Топ комментарии
+28
Переговори з кацапами не мали сенсу і до цього. Це лише Найзеленіший хотів зазирнути ***** вглаз.
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05.02.2023 20:54
+24
Боневтік вже був готовий на «гдєтапасрєдінє», але ЗСУ і українці не дали йому це зробити
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05.02.2023 20:52
+16
розумні люди і до Бучі попереджали, що з кацапнею немає сенсу ні про що домовлятися.
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05.02.2023 20:56
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Боневтік вже був готовий на «гдєтапасрєдінє», але ЗСУ і українці не дали йому це зробити
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05.02.2023 20:52 Ответить
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05.02.2023 21:01 Ответить
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05.02.2023 21:16 Ответить
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05.02.2023 21:21 Ответить
Сєктант Найвеличнішого Боневтіка, тобі вже давно час дивитися лисого в 95 кварталі, а не писати про свої діагнози.
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05.02.2023 21:27 Ответить
Рік мовчав і пробило .
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05.02.2023 20:52 Ответить
він уже не прем'єр. Йому можна.
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05.02.2023 21:23 Ответить
Переговори з кацапами не мали сенсу і до цього. Це лише Найзеленіший хотів зазирнути ***** вглаз.
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05.02.2023 20:54 Ответить
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05.02.2023 20:56 Ответить
розумні люди і до Бучі попереджали, що з кацапнею немає сенсу ні про що домовлятися.
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05.02.2023 20:56 Ответить
Як і казки про 150 замахів. Невтік, бо отримав гарантії від пуйла, в обмін на невступ до НАТО
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05.02.2023 20:58 Ответить
Чьоткій, дєрзкій, как пуля рєзкій
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05.02.2023 21:06 Ответить
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05.02.2023 21:01 Ответить
то була пастка од *****. перед переговорами, зе нахилився б, шоб почитать, шо там у ***** про мир написано, а той його в цей момент сокирою, сокирою, сокирою,....
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05.02.2023 21:03 Ответить
БОЙОВИЙ ПІЛОТ ДЖУС ПРО ПЕРЕДАЧУ F-16, ЛІТАКИ РОСІЯН, ПОВІТРЯНІ БОЇ. Велике інтерв'ю
https://youtu.be/dKui-_aRzdM
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05.02.2023 21:04 Ответить
"Зеленський натомість нібито погоджувався відмовитися від вимог про вступ України до НАТО,"

Цікаво, Зе в курсі що він може "погоджувався відмовитися від вимог про вступ України до НАТО"

Не доріс ще.
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05.02.2023 21:04 Ответить
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05.02.2023 21:09 Ответить
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05.02.2023 21:20 Ответить
они и сейчас не собираются
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05.02.2023 21:53 Ответить
А найвеличнішого брехуна потрошку зливають. Думаю це теж з США погоджено.
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05.02.2023 21:20 Ответить
Все "уступки" только прекращение боевых действий

В остальном также
ОРДЛО/Крым раше и отказ от НАТО
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05.02.2023 21:28 Ответить
Мне хочеться безмерно, чтоб кацапы
С херсонских не вернувшися полей;
Не в землю нашу , полегли фосфатом,
А превратились в белых «жигулей»!!!
(Майже за Окуджавою)
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05.02.2023 21:25 Ответить
Все потому что в НАТО уже почти забыли зачем была создана эта организация.
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05.02.2023 21:32 Ответить
Да, кацапы потрясли своими зверствами в Буче весь мир. Теперь будет много сценариев для фильмов на ближайшие 50 лет. Таким образом весь мир узнает : кто такой кацап- мясник
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05.02.2023 22:05 Ответить
Новина з гнилим душком... Дякую ЗСУ за стійкість. А така новина схожа на гівновкид.. З ка цапами нема сенсу домовлятися бо брешуть.
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05.02.2023 22:09 Ответить
Всі перемовини - і явні, і тайні, які провів Володя Зеленський, виявилися з гнилим душком. Отже, ця новина ніяк не компрометує боневтіка.
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06.02.2023 08:27 Ответить
Не нервуйте. Треба дочекатися. Вироку. Трибуналу.
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05.02.2023 23:22 Ответить
 
 