Арахамия на фракции подтвердил замену Резникова на Буданова, - СМИ
Верховная Рада проголосует за отставку министра обороны Алексея Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время. На его место будет назначен начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Об этом на собрании фракции "Слуга народа" сообщил глава фракции Давид Арахамия, рассказал источник РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Также собеседник подтвердил информацию о том, что Василий Малюк будет назначен главой СБУ, а Игорь Клименко – главой МВД.
В то же время источник сообщил, что Резников заменит Павла Рябикина на должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
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Пожалуйста, подождите...
від відвертих клептоманів при владі 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
🤬
який немає права займати цю посаду ?😠
Вони з Будановим однояйцеві віщуни.
І до чого тут розвідка...
Нужна новая колода и другой банкующий..
Ну і шо, шо мешкає з кацапами?
Ну і шо, шо нічого не тямить?
Ну і шо, шо нуль досвіду?
Зате гроші залишаються у Кварталі-95.
хотя в МО есть свои военные тайны - яйца по 17грн, например
..а на место Буданова отдел кадров с ОПы Дермака предложит Колю Катлету или Безумную Марьяну? - пистолеты у них есть, им давно не терпится
остаётся только порадоваться за СвятогА Резникова, которого никому не удалось обосрать - чувачёк быстро облизывается и заслужил новое денежное место в иерархии КоЗе Ностра.. но главное, что не в тюрьме
А нельзя просто уволить и пусть идёт на биржу труда, как это происходит у всех обычных людей, которых увольняют? Почему надо обязательно куда-то "пристроить" в тёплое местечко? Или тоже - "своих не бросаем"?
они порят ее дальше..были бы хоть чуток мозгов..вернули бы реально профи ..Бурбу!
а это все..какой то испанский стыдище...как и этот Резников придурашеный...
Один Залужный ..только спасает эту картину...