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Буданов (433) Арахамия (984) Резников (1168)

Арахамия на фракции подтвердил замену Резникова на Буданова, - СМИ

буданов,резніков

Верховная Рада проголосует за отставку министра обороны Алексея Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время. На его место будет назначен начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом на собрании фракции "Слуга народа" сообщил глава фракции Давид Арахамия, рассказал источник РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Также собеседник подтвердил информацию о том, что Василий Малюк будет назначен главой СБУ, а Игорь Клименко – главой МВД.

В то же время источник сообщил, что Резников заменит Павла Рябикина на должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Читайте также: Буданов может заменить Резникова на должности министра обороны, - нардеп "Голоса" Железняк
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Топ комментарии
+37
Справа в тому, що "голобородько" - тупуватий і йому потрібна "нянька" і тут в чергу вистроїлись шахраї, казнокради і кремлівські козачки.
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05.02.2023 21:02
+32
Шило на мило
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05.02.2023 21:01
+32
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05.02.2023 21:12
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Страница 2 из 2
буданов вірний пес-прикрив злив "вагнерівців" та запустив кротів з фсб у ГУР
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05.02.2023 21:07 Ответить
а кого ще може назначити ссучєна кремлівська абізяна, як не пдораса і дибіла?
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05.02.2023 21:09 Ответить
як рєзніков сьодні не дьоргався, а одна фрикція абрахамії поклала край всім рєчам яйцеликого.
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05.02.2023 21:10 Ответить
"я дурію з цього зоопарку - самі верблюди" (c)
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05.02.2023 21:10 Ответить
Дайте вгадаю, ГУР віддадуть татарову?
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05.02.2023 21:10 Ответить
Веруещук або Безуглой Корабельні сосни хочуть керувати
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05.02.2023 21:14 Ответить
Да... Как же был прав Залужный... Пусть бы уже был вор, которому можно вовремя бить по рукам, чем откровенный *******, который все развалит...
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05.02.2023 21:10 Ответить
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05.02.2023 21:11 Ответить
У Пороха є мізки і величезне бажання допомогти нашій арміі , на відміну
від відвертих клептоманів при владі 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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05.02.2023 21:28 Ответить
І знову Агрохімія? Цю гидоту давно чекає стіна і зеленка
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05.02.2023 21:11 Ответить
Служу ОПЗе!
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05.02.2023 21:12 Ответить
Фуууууухххх, СЛАВА БОГУ, что не Верещюк или Безуглая! П ведь могли.... Ну, а шпрехшталмейстер хоть там кпк МО не будет раздражать трехразоавм на день, конферансом.
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05.02.2023 21:14 Ответить
Действительно... Во всем нужно видеть позитив)
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05.02.2023 21:29 Ответить
так сьогодні у місьє клетчатого піджака був дембельський акорд, тому весь Цензор стогне від його нескінченного пізд***єжа
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05.02.2023 21:15 Ответить
Яке ж ти підле і жалюгідне...
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05.02.2023 21:31 Ответить
Нічого доброго в Україні не буде. Перемоги не буде, бо 73% зробили свій вибір.
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05.02.2023 21:16 Ответить
Цікаво, скільки зараз в відсотках таких як ви, які не вірять в перемогу України? Кажуть, що вас вже менше 6%. А колись було більше половини
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05.02.2023 21:25 Ответить
А яка може бути перемога, коли державою керують рєзнікови, буданови, дєрьмаки, арагниди та інші зелені покидьки?
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05.02.2023 21:57 Ответить
Це у твоїх перемоги не буде, москалику
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05.02.2023 21:25 Ответить
Москалику, ну-ну. Не забудь проголосувати папріколу за вовіка ще раз.
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05.02.2023 21:53 Ответить
Мої, це які, довбень?
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05.02.2023 21:54 Ответить
Швидше за все Буданову дєрмаки вирішили віддати жирне міністерство "на кормлєніє" замість Рєзнікова. А то жалко ж поцана - ну чим там особливо можна було "кормитись" в тому ГРУ.
🤬
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05.02.2023 21:20 Ответить
Да, а замполітом до нього Миколу Вересня...а що, потягне
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05.02.2023 21:22 Ответить
Одного артиста легкого жанру на іншого. Обидва підлабузники!
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05.02.2023 21:24 Ответить
Местные лахтинские хейтеры заменяют в методичках фамилию Резников на Буданов...)
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05.02.2023 21:24 Ответить
так шо, александр генрихович теперь станет главой ГУР?
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05.02.2023 21:25 Ответить
Невже в Украіні більше немає порядних людей , ніж воєнний Буданов ,
який немає права займати цю посаду ?😠
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05.02.2023 21:25 Ответить
А він з понтом напише, що звільняється з армії. Схема ж обкатана
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05.02.2023 21:27 Ответить
Є! Ще вєрєщюк і бєзумна.
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05.02.2023 21:28 Ответить
А чому на буданова? Чому одразу не на кошового?
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05.02.2023 21:27 Ответить
кошовий в Генштаб піде.
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05.02.2023 21:29 Ответить
Хто вже пам'ятає «Вагнергейт» або викрадення судді Чауса з Молдови тим же Будановим?
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05.02.2023 21:29 Ответить
Зі страхом чекаю хто піде на місце Буданова
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05.02.2023 21:31 Ответить
Баканов...
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05.02.2023 21:34 Ответить
Арестович.
Вони з Будановим однояйцеві віщуни.
І до чого тут розвідка...
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05.02.2023 21:40 Ответить
Бібу змінять на бобу
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05.02.2023 21:31 Ответить
Какие они все универсальные . Может Зеленского тоже перетасуют ? В одном флаконе и квартет , и перестановка кроватей в барделе , и кто ж их посадит ? Сами себя не посадят , это точно , без помощи извне не обойтись . Цирк продолжается , только на фронте совсем не смешно .
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05.02.2023 21:33 Ответить
В этой колоде уже все карты по-краплены. Играть нечем.
Нужна новая колода и другой банкующий..
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05.02.2023 21:34 Ответить
Цензор.нет плавно из желтой прессы перекатился в статус помойки
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05.02.2023 21:35 Ответить
Кремлевские агенты оккупировали сайт. Персона не важна, на любого при власти заговлена цистерна помоев...
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05.02.2023 22:01 Ответить
А еще фсб заставляет зескот воровать
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05.02.2023 22:13 Ответить
О, смотрящий прибежал, со стандартной унылой терминологией. Ну, дык... Наехали на кремлевское братство...) Нет, и не проси... бог подаст...
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05.02.2023 22:24 Ответить
Ну, не знаю. А вот то, что ты вылезла с жопы подоляка - нет сомнений
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05.02.2023 22:11 Ответить
Поки спецназ сша двох субєктів не витягне з опу від зеленського,доти в країні буде от такий пі..ц!!!
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05.02.2023 21:37 Ответить
Мутные дела какие-то. Если учесть, что Буданов начал свою PR-кампанию еще месяцы назад, то получается, что он мог знать про готовящееся смещение Резникова давно. Но это конечно так, вилами по воде
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05.02.2023 21:38 Ответить
100% свій міністр.
Ну і шо, шо мешкає з кацапами?
Ну і шо, шо нічого не тямить?
Ну і шо, шо нуль досвіду?

Зате гроші залишаються у Кварталі-95.
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05.02.2023 21:38 Ответить
может хоть так вундеркинд-разведчик Буданов расскажет меньше секретов своих подчинённых...?
хотя в МО есть свои военные тайны - яйца по 17грн, например
..а на место Буданова отдел кадров с ОПы Дермака предложит Колю Катлету или Безумную Марьяну? - пистолеты у них есть, им давно не терпится
остаётся только порадоваться за СвятогА Резникова, которого никому не удалось обосрать - чувачёк быстро облизывается и заслужил новое денежное место в иерархии КоЗе Ностра.. но главное, что не в тюрьме
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05.02.2023 21:39 Ответить
Посли в престижних країнах вже напружились.
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05.02.2023 21:40 Ответить
"Резников заменит Павла Рябикина на должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины"

А нельзя просто уволить и пусть идёт на биржу труда, как это происходит у всех обычных людей, которых увольняют? Почему надо обязательно куда-то "пристроить" в тёплое местечко? Или тоже - "своих не бросаем"?
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05.02.2023 21:41 Ответить
У міністерстві з питань стратегічних галузей економіки резнікову відкриваються можливості красти по стратегічному.
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05.02.2023 21:48 Ответить
Опять в борделе кровати меняют?
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05.02.2023 21:49 Ответить
Когда думаеш..шо все ..уже итак напороли херни..куча..
они порят ее дальше..были бы хоть чуток мозгов..вернули бы реально профи ..Бурбу!
а это все..какой то испанский стыдище...как и этот Резников придурашеный...
Один Залужный ..только спасает эту картину...
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05.02.2023 21:50 Ответить
Буданов! Своих сожителей не бросают! Гогилашвили должен стать твоим 1 м замом !
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05.02.2023 22:09 Ответить
Зеленский похоже есть оболочка путинского троянского коня
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05.02.2023 22:14 Ответить
побув юрист мін оборони, тепер черга блогера
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05.02.2023 22:32 Ответить
Запрвояє усим дерьмак так що ждем цирк далі
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05.02.2023 22:36 Ответить
Це вже не смішно!
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05.02.2023 23:20 Ответить
Тепер Буданова в елевізорі буде у п'ять разів більше Влада балаболів та шкідників
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06.02.2023 08:48 Ответить
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