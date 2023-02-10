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Зеленский (19005) путин (30471)

Большинство стран мира давно списали нынешнее российское руководство со счетов, - Зеленский

зеленський

Президент России Владимир Путин ведет себя как глава нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны. Большинство стран его списали со счетов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Der Spiegel.

По мнению Зеленского, аппетиты нынешнего президента России невозможно удовлетворить.

"Украинцы не простят Путина. Да и большинство стран мира уже давно списали нынешнее российское руководство со счетов.

Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все еще продолжал бомбить Лондон. Он сделал это, хотя и не был глуп", - сказал Зеленский.

Он также объяснил, что между ним и Путиным - огромная пропасть, как политическая, так и историческая.

"Это вопрос мировоззрения. И результатом Путина мировоззрения являются: разрушенные территории, пренебрежение международным правом, правами человека, пренебрежение ко всему живому. Неважно, сколько еще людей вы отправите на смерть, вы боретесь за свое место", - сказал президент.

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Топ комментарии
+10
А Зеленський не помічає, що "списують з рахунків" і його? І його "ділові поїздки" - лише "опереткові вистави", що не дають ніякої практичної користі? Бо усі практичні питання вирішуються через Залужного Шапталу і … Порошенка! А "Блазень" - лише "пальтрєт"! "Вивіска" України у світі - бо українцям вона потрібна для "придання легітимності державі" От його і терплять…
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10.02.2023 08:17
+7
Найзеленіший наважився сказати про *****, а не про ту сторону? А шо сі стало?
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10.02.2023 07:55
+4
На Єрмака з Зелею теж ніхто не ставить !
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10.02.2023 08:34
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Заяць трепаться не любит.
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10.02.2023 07:47 Ответить
Найзеленіший наважився сказати про *****, а не про ту сторону? А шо сі стало?
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10.02.2023 07:55 Ответить
Союзники під час зустрічей сказали що так можна 😜
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10.02.2023 08:48 Ответить
Пуйло з Китаем тепер спарувався навiки. Аж до самої смерті чепушила чи росії, зараз це одне й те саме.
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10.02.2023 08:10 Ответить
якраз навпаки.. побачили що це не сповна розуму дебіл на троні
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10.02.2023 08:10 Ответить
А Зеленський не помічає, що "списують з рахунків" і його? І його "ділові поїздки" - лише "опереткові вистави", що не дають ніякої практичної користі? Бо усі практичні питання вирішуються через Залужного Шапталу і … Порошенка! А "Блазень" - лише "пальтрєт"! "Вивіска" України у світі - бо українцям вона потрібна для "придання легітимності державі" От його і терплять…
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10.02.2023 08:17 Ответить
Те ''списане *уйло'' ще поп'є крові. Так що не все так ''райдужно''. Особливо після заяви британців що літаки в найближчому майбутньому нам на ''світять''. І це після візиту ''боневтіка'', і бравурних запевнень що він вже там договорився. Так ''договорився'' що швидше допиз***я!
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10.02.2023 08:25 Ответить
На Єрмака з Зелею теж ніхто не ставить !
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10.02.2023 08:34 Ответить
Так, ставлять на народ України, ЗСУ, Залужного, волонтерів....
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10.02.2023 08:48 Ответить
А чого ж не поставити!?!? Безпрограшна комбінація!!!!
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10.02.2023 08:50 Ответить
бла бла бла...
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10.02.2023 08:51 Ответить
А зєля після року повномасштабної війни так і не сказав чи є ще мир в очах Хутіна.
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10.02.2023 09:10 Ответить
Щиро сподіваюсь, що це зелене лайно, також списаний в утіль. Брехлива су"ка
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10.02.2023 09:11 Ответить
Боюся, що після вчорашнього турне Зелі, його з Єрмаком теж уже списали.
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10.02.2023 09:30 Ответить
Наконец сравнил с гитлером
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10.02.2023 10:56 Ответить
Я не знаю, кто готовил эту речь, наверно гр. Мельник, как "знаток" немецкого политикума, но звучит несколько недипломатично и не корректно. Если вы хотите найти с кем то общий язык и надеетесь достичь консенсуса и благоприятного исхода, не упоминайте о болезненных и позорных моментах его жизни. Это же немецкое издание, а не для Лондона. Как настоящие политики и образованные дипломаты, немцы не покажут оскорбления, но Украина при этом получит меньше, чем рассчитывает. Дипломатия подворотни не всегда нахрапом срабатывает. Кто то заинтересованный рисует образ глупых немцев, или дурак или провокатор.
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10.02.2023 11:59 Ответить
 
 