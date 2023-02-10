Большинство стран мира давно списали нынешнее российское руководство со счетов, - Зеленский
Президент России Владимир Путин ведет себя как глава нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны. Большинство стран его списали со счетов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Der Spiegel.
По мнению Зеленского, аппетиты нынешнего президента России невозможно удовлетворить.
"Украинцы не простят Путина. Да и большинство стран мира уже давно списали нынешнее российское руководство со счетов.
Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все еще продолжал бомбить Лондон. Он сделал это, хотя и не был глуп", - сказал Зеленский.
Он также объяснил, что между ним и Путиным - огромная пропасть, как политическая, так и историческая.
"Это вопрос мировоззрения. И результатом Путина мировоззрения являются: разрушенные территории, пренебрежение международным правом, правами человека, пренебрежение ко всему живому. Неважно, сколько еще людей вы отправите на смерть, вы боретесь за свое место", - сказал президент.
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