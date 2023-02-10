Більшість країн світу давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків, - Зеленський

Президент Росії Володимир Путін поводиться як голова нацистської Німеччини Адольф Гітлер під час Другої світової війни. Більшість країн перестали з ним рахуватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Der Spiegel.

На думку Зеленського, апетити нинішнього президента Росії неможливо задовольнити.

"Українці не пробачать Путіна. Та й більшість країн світу вже давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків.

Це нагадує мені кінець Гітлера: коли він програв світову війну, він все ще продовжував бомбити Лондон. Він зробив це, хоча й не був дурним", - сказав Зеленський.

Він також пояснив, що між ним та Путіним - величезна прірва, як політична, так і історична.

"Це питання світогляду. І результатом Путіна світогляду є: зруйновані території, зневага міжнародним правом, правами людини, зневага до всього живого. Неважливо, скільки ще людей ви відправите на смерть, ви боретеся за своє місце", - сказав президент.

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