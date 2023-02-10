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Зеленський (22389) путін (23312)

Більшість країн світу давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків, - Зеленський

зеленський

Президент Росії Володимир Путін поводиться як голова нацистської Німеччини Адольф Гітлер під час Другої світової війни. Більшість країн перестали з ним рахуватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Der Spiegel.

На думку Зеленського, апетити нинішнього президента Росії неможливо задовольнити.

"Українці не пробачать Путіна. Та й більшість країн світу вже давно списали нинішнє російське керівництво з рахунків.

Це нагадує мені кінець Гітлера: коли він програв світову війну, він все ще продовжував бомбити Лондон. Він зробив це, хоча й не був дурним", - сказав Зеленський.

Він також пояснив, що між ним та Путіним - величезна прірва, як політична, так і історична.

"Це питання світогляду. І результатом Путіна світогляду є: зруйновані території, зневага міжнародним правом, правами людини, зневага до всього живого. Неважливо, скільки ще людей ви відправите на смерть, ви боретеся за своє місце", - сказав президент.

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Автор: 
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Топ коментарі
+10
А Зеленський не помічає, що "списують з рахунків" і його? І його "ділові поїздки" - лише "опереткові вистави", що не дають ніякої практичної користі? Бо усі практичні питання вирішуються через Залужного Шапталу і … Порошенка! А "Блазень" - лише "пальтрєт"! "Вивіска" України у світі - бо українцям вона потрібна для "придання легітимності державі" От його і терплять…
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10.02.2023 08:17
+7
Найзеленіший наважився сказати про *****, а не про ту сторону? А шо сі стало?
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10.02.2023 07:55
+4
На Єрмака з Зелею теж ніхто не ставить !
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10.02.2023 08:34
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Заяць трепаться не любит.
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10.02.2023 07:47 Відповісти
Найзеленіший наважився сказати про *****, а не про ту сторону? А шо сі стало?
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10.02.2023 07:55 Відповісти
Союзники під час зустрічей сказали що так можна 😜
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10.02.2023 08:48 Відповісти
Пуйло з Китаем тепер спарувався навiки. Аж до самої смерті чепушила чи росії, зараз це одне й те саме.
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10.02.2023 08:10 Відповісти
якраз навпаки.. побачили що це не сповна розуму дебіл на троні
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10.02.2023 08:10 Відповісти
А Зеленський не помічає, що "списують з рахунків" і його? І його "ділові поїздки" - лише "опереткові вистави", що не дають ніякої практичної користі? Бо усі практичні питання вирішуються через Залужного Шапталу і … Порошенка! А "Блазень" - лише "пальтрєт"! "Вивіска" України у світі - бо українцям вона потрібна для "придання легітимності державі" От його і терплять…
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10.02.2023 08:17 Відповісти
Те ''списане *уйло'' ще поп'є крові. Так що не все так ''райдужно''. Особливо після заяви британців що літаки в найближчому майбутньому нам на ''світять''. І це після візиту ''боневтіка'', і бравурних запевнень що він вже там договорився. Так ''договорився'' що швидше допиз***я!
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10.02.2023 08:25 Відповісти
На Єрмака з Зелею теж ніхто не ставить !
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10.02.2023 08:34 Відповісти
Так, ставлять на народ України, ЗСУ, Залужного, волонтерів....
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10.02.2023 08:48 Відповісти
А чого ж не поставити!?!? Безпрограшна комбінація!!!!
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10.02.2023 08:50 Відповісти
бла бла бла...
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10.02.2023 08:51 Відповісти
А зєля після року повномасштабної війни так і не сказав чи є ще мир в очах Хутіна.
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10.02.2023 09:10 Відповісти
Щиро сподіваюсь, що це зелене лайно, також списаний в утіль. Брехлива су"ка
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10.02.2023 09:11 Відповісти
Боюся, що після вчорашнього турне Зелі, його з Єрмаком теж уже списали.
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10.02.2023 09:30 Відповісти
Наконец сравнил с гитлером
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10.02.2023 10:56 Відповісти
Я не знаю, кто готовил эту речь, наверно гр. Мельник, как "знаток" немецкого политикума, но звучит несколько недипломатично и не корректно. Если вы хотите найти с кем то общий язык и надеетесь достичь консенсуса и благоприятного исхода, не упоминайте о болезненных и позорных моментах его жизни. Это же немецкое издание, а не для Лондона. Как настоящие политики и образованные дипломаты, немцы не покажут оскорбления, но Украина при этом получит меньше, чем рассчитывает. Дипломатия подворотни не всегда нахрапом срабатывает. Кто то заинтересованный рисует образ глупых немцев, или дурак или провокатор.
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10.02.2023 11:59 Відповісти
 
 