Саммит ЕС призвал Украину продолжать необходимые для вступления реформы

Саммит ЕС приветствовал достижения Украины для достижения целей, которые лежат в основе ее статуса кандидата, и призвал продолжать реформы.

Об этом говорится в выводах саммита, сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Европейскую правду.

"Европейский Совет признает значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в течение последних месяцев для достижения целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС. Он приветствует усилия Украины по проведению реформ в такие сложные времена и призывает Украину продолжать идти по этому пути и выполнить условия, определенные в заключении Еврокомиссии по ее заявке на членство, чтобы приблизиться к будущему членству в ЕС", - говорится в документе.

Европейский Союз также признал решимость Украины выполнить необходимые требования для скорейшего начала переговоров о вступлении.

Кроме того, Европейский Союз надеется на тесное сотрудничество с Украиной и поддержку ее усилий, направленных на полное выполнение всех условий.

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"Европейский Совет подтверждает, что будущее Украины связано с Европейским Союзом" - говорится в выводах саммита.

Саммит ЕС также подтвердил обязательство предоставлять мощную политическую, экономическую, военную, финансовую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине и ее народу столько времени, сколько потребуется.

Как отмечается, общая помощь Украине и ее народу со стороны Европейского Союза и его государств-членов на сегодня составляет не менее 67 миллиардов евро.

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