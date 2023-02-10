Саммит ЕС призвал Украину продолжать необходимые для вступления реформы
Саммит ЕС приветствовал достижения Украины для достижения целей, которые лежат в основе ее статуса кандидата, и призвал продолжать реформы.
Об этом говорится в выводах саммита, сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Европейскую правду.
"Европейский Совет признает значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в течение последних месяцев для достижения целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС. Он приветствует усилия Украины по проведению реформ в такие сложные времена и призывает Украину продолжать идти по этому пути и выполнить условия, определенные в заключении Еврокомиссии по ее заявке на членство, чтобы приблизиться к будущему членству в ЕС", - говорится в документе.
Европейский Союз также признал решимость Украины выполнить необходимые требования для скорейшего начала переговоров о вступлении.
Кроме того, Европейский Союз надеется на тесное сотрудничество с Украиной и поддержку ее усилий, направленных на полное выполнение всех условий.
"Европейский Совет подтверждает, что будущее Украины связано с Европейским Союзом" - говорится в выводах саммита.
Саммит ЕС также подтвердил обязательство предоставлять мощную политическую, экономическую, военную, финансовую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине и ее народу столько времени, сколько потребуется.
Как отмечается, общая помощь Украине и ее народу со стороны Европейского Союза и его государств-членов на сегодня составляет не менее 67 миллиардов евро.
Пожалуйста, подождите...
Управління освіти Рівного замовило 12000 кілограм макаронів по 128 гривень за кілограм без ПДВ, це 154 гривні за кіло. Це в 3 рази дорожче ніж вартість нормальних макаронів від українського виробника.
кретини по такій схемі тільки закупівлі в природних монополіях: вода, газ, тепло
як можна продовжувати те чого нема???
від голови обласного відділу освіти до керівництва самого паршивого садочка
Щоб і далі красти на асфальті.
Така нагальна справа з тим асфальтом.
Щойно випав сніг- почали активно дороги латати- поки не зійшов.
А краще за кожну не виконану обіцянку відрізати палець.
До Києва приїхала мер Парижа
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/9/7155860/
- З іншого боку, серед країн Варшавського Договору, з тих хто зараз в ЄС, Чехія та Словенія були найбагатшими, а Болгарія у Румунія найбіднішими. І за 30 років нічого в цьому плані не змінилося. ЄС не змінив їхньої долі.
- З цього можна зробити висновок що вступ в ЄС багато чого дає, перш за все доступ до величезного ринку, але це не магія, Укріїна ніколи не стане другою Францією просто приєднівшись до ЄС. Потрібні ще внутрішні реформи, проти тотальної корупції, окрім тих що потрібні до вступу до ЄС. Потрібен патріотичний уряд. Який буже здатний залучити інвестиції як приватного сектору та і державного. Естонія, Литва, Польща - це гарні приклади стран, яким вступ до ЄС багато чого дав, оскільки во грощі від ЄС витратили не тільки на будівництво доріг, а й на розбудову економіки!
Таж медицина. Лікуватись європейці ********** у нас, ліки теж від нас везуть..Європа не дасть нам надавати послуги, або продавати трвари дешевше, ніж у ЄС..
При значно вищій якості!
Сестра наразі у Польщі, тому можу й порівняти.
Комуналка теж вища. Й про медицину теж знаю. Доречі, медицина таксабе...а ціни очуїти.
Константин-9, Бостон, США, 10 февраля 2023
"Нет, этот народ никому не победить. Дня три назад я начал искать веники для бани. Запас моих веников истощается, а гостей у меня всегда очень много и паримс мы часто. Наткнулся в Гугле на ссылку, оказалось, что есть фирма по банным принадлежностям, расположена в Харькове. Позвонил и очень быстро договорились. Исключительно приятные, толковые и доброжелательные люди. Я перевел деньги и фирма в этот ж день отправила мне в Америку 80 веников. Я сегодня проверил тракинг-номер: веники в пути. Из Харькова. Их бомбят, а они полезный для людей и для себя бизнес делают. Молодцы.
Денис Терновский:
"Стопудово верный вывод: народ Украины абсолютно непобедимый по причине его исключительной жизненной энергетики, прирожденного жизнелюбия, творческой активности и бодрого духа позитивной созидательности во всём.
В самый разгар войны и бомбардировок территории Украины заказал 10 января фирме из Киева пошив и доставку кубанской казачьей папахи для моего младшего сына-школьника: 23 января превосходно пошитая папаха из натурального меха и натурального сукна уже была доставлена во Францию. Персонал фирмы - на редкость обаятельные, юморные и доброжелательные люди с превосходной деловой и общей культурой. И таких замечательных людей в Украине подавляющее большинство.
На этой текущей неделе трижды звонил в Москву в нотариальную контору и в секретариат суда по гражданским делам в связи с наследственным делом одной моей знакомой:
в ответ на мое спокойное, нейтрально-вежливое обращение по ситуации с делом от служащих этих юстиц-учреждений попёрло гнусной портяночной вонью типичное совково-россияцкое злобное хамство, жлобское бескультурье, пустопорожние общие фразы вместо грамотного конкретного ответа по существу.
И вот это злобное тупое хамьё собралось победить свободолюбивую, жизнерадостную весёлую Украину...
В общем, Леонид Кучма очень правильно назвал вою книгу: "Почему Украина - не Россия". "
Четверо обвиняются в коррупции и отмывании денег.
Бельгийская полиция изъяла наличные на сумму около 600 000 евро (632 000 долларов США; 515 000 фунтов стерлингов) в ходе 16 обысков в Брюсселе в пятницу. Также были изъяты компьютеры и мобильные телефоны. С пятницы,
IT-ресурсы 10 сотрудников парламента были «заморожены», чтобы предотвратить исчезновение данных, необходимых для расследования."
https://www.bbc.com/news/world-europe-63941509
Публікація за грудень, от цікаво чи Європарламент вже почистив свої ряди.
Не ну женская красота это субъективный критерий. Кому то и Машка Захарова нравится
И это очень хорошо для Украины: ибо реформы будут проводиться и огромные деньги из бюджета ЕС на проведение этих реформ будут расходоваться в Украине уже под контролем Брюсселя, а не ермаковского ОП.