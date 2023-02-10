Саміт ЄС закликав Україну продовжити необхідні для вступу реформи

Саміт ЄС привітав досягнення України для досягнення цілей, які лежать в основі її статусу кандидата, і закликав продовжувати реформи.

Про це йдеться у висновках саміту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Європейська Рада визнає значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців для досягнення цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в ЄС. Вона вітає зусилля України з проведення реформ у такі складні часи і закликає Україну продовжувати йти цим шляхом та виконати умови, визначені у висновку Єврокомісії щодо її заявки на членство, щоб наблизитися до майбутнього членства в ЄС" - йдеться у документі.

Читайте: Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами, але попереду ще непростий шлях, - фон дер Ляєн

Європейський Союз також визнав рішучість України виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ.

Крім того, Європейський Союз сподівається на тісну співпрацю з Україною та підтримку її зусиль, спрямованих на повне виконання всіх умов.

"Європейська Рада підтверджує, що майбутнє України пов'язане з Європейським Союзом" - йдеться у висновках саміту.

Також читайте: Україна є ближчою до ЄС, ніж будь-коли. Ви стали нашим щитом, - Мішель

Саміт ЄС також підтвердив зобов'язання надавати потужну політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні та її народу стільки часу, скільки буде потрібно.

Як зазначається, загальна допомога Україні та її народу з боку Європейського Союзу та його держав-членів на сьогодні становить щонайменше 67 мільярдів євро.