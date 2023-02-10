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реформи (3197) членство в ЄС (1159) Євросоюз (12768)

Саміт ЄС закликав Україну продовжити необхідні для вступу реформи

зеленський,мішель,ляєн

Саміт ЄС привітав досягнення України для досягнення цілей, які лежать в основі її статусу кандидата, і закликав продовжувати реформи.

Про це йдеться у висновках саміту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Європейська Рада визнає значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців для досягнення цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в ЄС. Вона вітає зусилля України з проведення реформ у такі складні часи і закликає Україну продовжувати йти цим шляхом та виконати умови, визначені у висновку Єврокомісії щодо її заявки на членство, щоб наблизитися до майбутнього членства в ЄС" - йдеться у документі.

Читайте: Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами, але попереду ще непростий шлях, - фон дер Ляєн

Європейський Союз також визнав рішучість України виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ.

Крім того, Європейський Союз сподівається на тісну співпрацю з Україною та підтримку її зусиль, спрямованих на повне виконання всіх умов.

"Європейська Рада підтверджує, що майбутнє України пов'язане з Європейським Союзом" - йдеться у висновках саміту.

Також читайте: Україна є ближчою до ЄС, ніж будь-коли. Ви стали нашим щитом, - Мішель

Саміт ЄС також підтвердив зобов'язання надавати потужну політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні та її народу стільки часу, скільки буде потрібно.

Як зазначається, загальна допомога Україні та її народу з боку Європейського Союзу та його держав-членів на сьогодні становить щонайменше 67 мільярдів євро.

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Топ коментарі
+20
Только речь идет о реальных реформах, а не их имитации. Европейские лидеры все видят.
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10.02.2023 09:46
+19
Другими словами - перестаньте так воровать и наведите порядок с законами согласно выводов Венецианской комиссии. Мы не слепые и не дураки.
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10.02.2023 09:47
+18
ЄвроМайдан



Управління освіти Рівного замовило 12000 кілограм макаронів по 128 гривень за кілограм без ПДВ, це 154 гривні за кіло. Це в 3 рази дорожче ніж вартість нормальних макаронів від українського виробника.
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10.02.2023 09:47
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В прошлом году было так....
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10.02.2023 09:45 Відповісти
Только речь идет о реальных реформах, а не их имитации. Европейские лидеры все видят.
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10.02.2023 09:46 Відповісти
ЄвроМайдан



Управління освіти Рівного замовило 12000 кілограм макаронів по 128 гривень за кілограм без ПДВ, це 154 гривні за кіло. Це в 3 рази дорожче ніж вартість нормальних макаронів від українського виробника.
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10.02.2023 09:47 Відповісти
Не такі вже вони і дешеві.Дешеві українські йдуть по 30 гривень.
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10.02.2023 09:56 Відповісти
закупівля відбулась без використання електронної системи, а значить без аукціону, по прямому договору
кретини по такій схемі тільки закупівлі в природних монополіях: вода, газ, тепло
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10.02.2023 10:01 Відповісти
в ЄС прикалуються з нас
як можна продовжувати те чого нема???
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11.02.2023 09:07 Відповісти
а головне що цю ціну узгодили чоловік 10 а може й більше
від голови обласного відділу освіти до керівництва самого паршивого садочка
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11.02.2023 09:11 Відповісти
Другими словами - перестаньте так воровать и наведите порядок с законами согласно выводов Венецианской комиссии. Мы не слепые и не дураки.
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10.02.2023 09:47 Відповісти
То що, пропптляти не вдасться? 😲 То КС не ляже під ОПу? 🤔Але ж тоді Зєлжнскій не стане вдруге президентом, а бармени і тпмади з іотографами - депутатими! І головне - Єрмак знову стане ніким!!! 😲
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10.02.2023 09:53 Відповісти
Да. А нужно было всего лишь послушать умных людей. Например ту же Викторию Спартц, которая требовала навести порядок и убрать от кормушки и управления страной гниду Ермака. Глядишь и не было бы такого позора, как проверка нашей власти генеральной инспекцией США.
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10.02.2023 10:20 Відповісти
Ви його з першого терміну спрабуйте зняти..наф йому другий, це й і так безлім..
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10.02.2023 12:26 Відповісти
Які нахєр реформи?! Вони нікому нахєр не потрібні у Zeкоманді. Там на одному будівництві можна вкрасти 50 млрд, а ще є армія, де 4 млрд собі в кишеню ніхто не помічає.
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10.02.2023 09:47 Відповісти
шо . не красти.. на єто квартал пойтіть не могет ім же цілу дівізію в відні треба утримувати
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10.02.2023 09:51 Відповісти
щось не пам'ятаю та не бачу будь-яких реформ останніми місяціми... треба до лікаря сходити, перевірити органи зору та накопичувач...
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10.02.2023 09:53 Відповісти
Запис через Хелсі, не забувайте. І коли повітряна тривога всіх з полуклінік виганяють на вулицю
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10.02.2023 12:28 Відповісти
Зеля торгується як би то вступити , але без реформ.
Щоб і далі красти на асфальті.
Така нагальна справа з тим асфальтом.
Щойно випав сніг- почали активно дороги латати- поки не зійшов.
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10.02.2023 09:55 Відповісти
Будьте толерантні до перзедента! Не красти - а освоювати бюджетні кошти..)))
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10.02.2023 12:29 Відповісти
Точніше присвоювати.
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11.02.2023 03:47 Відповісти
У цих звучить так "треба освоїти кошти до кінця звітнього періоду" - подовження строку використання немає)) але зміст той, що й у Вас
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11.02.2023 04:13 Відповісти
А відшмагати ЗЄ мокрими трусами по пиці не пробували? Він там у вас був нещодавно.

А краще за кожну не виконану обіцянку відрізати палець.
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10.02.2023 09:56 Відповісти
European Pravda



До Києва приїхала мер Парижа

https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/9/7155860/

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10.02.2023 09:56 Відповісти
- З одного боку, я не думаю що Україна гірше якоїсь Болгарії зразка 2007 року, під час вступу до ЄС.

- З іншого боку, серед країн Варшавського Договору, з тих хто зараз в ЄС, Чехія та Словенія були найбагатшими, а Болгарія у Румунія найбіднішими. І за 30 років нічого в цьому плані не змінилося. ЄС не змінив їхньої долі.

- З цього можна зробити висновок що вступ в ЄС багато чого дає, перш за все доступ до величезного ринку, але це не магія, Укріїна ніколи не стане другою Францією просто приєднівшись до ЄС. Потрібні ще внутрішні реформи, проти тотальної корупції, окрім тих що потрібні до вступу до ЄС. Потрібен патріотичний уряд. Який буже здатний залучити інвестиції як приватного сектору та і державного. Естонія, Литва, Польща - це гарні приклади стран, яким вступ до ЄС багато чого дав, оскільки во грощі від ЄС витратили не тільки на будівництво доріг, а й на розбудову економіки!
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10.02.2023 09:57 Відповісти
скажи пароль: путін *****!
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10.02.2023 10:03 Відповісти
Это ты специально сегодня зарегистрировался чтобы эту муйню нам рассказать?
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10.02.2023 11:32 Відповісти
Тут муйня в іншому. Те що безвіз, то одно..але ж ми повинні будемо й ціни привести у відповідність з європейськими..продукти, ліки, комуналка, паливо-мастильні..приведуть, он знову подорощення комуналки. Про ліки й продукти мовчу. А зарплати, соціалка..звідкіля кошти?

Таж медицина. Лікуватись європейці ********** у нас, ліки теж від нас везуть..Європа не дасть нам надавати послуги, або продавати трвари дешевше, ніж у ЄС..
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10.02.2023 12:37 Відповісти
Зніміть вже номер з Яном, і міряйтеся своєю дурістю в інтимній обстановці
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10.02.2023 16:22 Відповісти
Я Вас нікуди не посилала, може самі з ним об'єднєтесь. То ж Ваша фантазія.
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10.02.2023 17:55 Відповісти
Ти до речі вкурсі, чучундра, що в Польщі ціни на продукти і одяг нижчі ніж в Україні?

При значно вищій якості!
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10.02.2023 16:25 Відповісти
Ображати опонента - ото не знаю чи то чисто по-кацапські чи по "чоловічому"? Шось не пригадую, шоб я Вам лайно кидала. Або Ви п'ятницю святкуєте?

Сестра наразі у Польщі, тому можу й порівняти.

Комуналка теж вища. Й про медицину теж знаю. Доречі, медицина таксабе...а ціни очуїти.
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10.02.2023 18:00 Відповісти
Мнения из сети о будущем экономическом возрождении Украины:

Константин-9, Бостон, США, 10 февраля 2023

"Нет, этот народ никому не победить. Дня три назад я начал искать веники для бани. Запас моих веников истощается, а гостей у меня всегда очень много и паримс мы часто. Наткнулся в Гугле на ссылку, оказалось, что есть фирма по банным принадлежностям, расположена в Харькове. Позвонил и очень быстро договорились. Исключительно приятные, толковые и доброжелательные люди. Я перевел деньги и фирма в этот ж день отправила мне в Америку 80 веников. Я сегодня проверил тракинг-номер: веники в пути. Из Харькова. Их бомбят, а они полезный для людей и для себя бизнес делают. Молодцы.

Денис Терновский:

"Стопудово верный вывод: народ Украины абсолютно непобедимый по причине его исключительной жизненной энергетики, прирожденного жизнелюбия, творческой активности и бодрого духа позитивной созидательности во всём.

В самый разгар войны и бомбардировок территории Украины заказал 10 января фирме из Киева пошив и доставку кубанской казачьей папахи для моего младшего сына-школьника: 23 января превосходно пошитая папаха из натурального меха и натурального сукна уже была доставлена во Францию. Персонал фирмы - на редкость обаятельные, юморные и доброжелательные люди с превосходной деловой и общей культурой. И таких замечательных людей в Украине подавляющее большинство.

На этой текущей неделе трижды звонил в Москву в нотариальную контору и в секретариат суда по гражданским делам в связи с наследственным делом одной моей знакомой:

в ответ на мое спокойное, нейтрально-вежливое обращение по ситуации с делом от служащих этих юстиц-учреждений попёрло гнусной портяночной вонью типичное совково-россияцкое злобное хамство, жлобское бескультурье, пустопорожние общие фразы вместо грамотного конкретного ответа по существу.

И вот это злобное тупое хамьё собралось победить свободолюбивую, жизнерадостную весёлую Украину...

В общем, Леонид Кучма очень правильно назвал вою книгу: "Почему Украина - не Россия". "
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11.02.2023 06:44 Відповісти
Почти все население Украины ЗА вступление в ЭС. Только надо принять уйму законов, согласованных с Венецианской комиссией. А Дерьмак (хозяин найвелычнишого) думает проскочить в ЕС на плечах побед наших славных ВСУ. Ничего у тебя не выйдет, Дерьмак, и воровать, как сейчас тебе, шакал ФСБешный никто не позволит.
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10.02.2023 09:59 Відповісти
Сейчас наша власть как наобещает, что будет очередной рывок и прорыв обещаний
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10.02.2023 10:10 Відповісти
Європейський Союз також визнав рішучість України виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ.- РІК ВІЙНИ В УКРАЇНІ і з 2019 року "зелені пройдисвіти,брехуни ,та габіжники українського народу " рішуче не починають навіть переговори .Поки Україна ненька не відріже пуповину,через яку годується "зелено квартальний мутант" вона буде висмоктувати з України останні сили.
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10.02.2023 10:33 Відповісти
вы с начало спросите у хозяев Оманского Осла бени, пинчука и ахмета, на каналах которых идет промывка ЗЕБилов через едыный Гавнофон им нужна Украина в Европе и НАТО???
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10.02.2023 11:40 Відповісти
Вони чекаюь коли Зеля звільнить Резнікова та Єрмака.
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10.02.2023 12:07 Відповісти
Які реформи, як ми далі красти будемо?
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10.02.2023 14:48 Відповісти
Європейський Союз визнав рішучість України виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ.... вот ключевое слово - решимость - на этом все..., пока Дерьмак курирует весь беспредел с Татаровым у нас будет еще не один Оман и сдача интересов не говоря о реформах
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10.02.2023 16:37 Відповісти
Ой як всіх понесло:"Ми такі-сякі недостойні вступити до цієї святої організаціі!" Нікого не напружує, що ЄС закликає, вітає, підтримує. Майже рік як Україна прикриває собою їхній комфорт та спокій, а вони ще якісь вимоги висувають. Я зробила просто-погуглила "ЄС коррупція". І перше, що мені видав гугл "Бельгийская полиция арестовала четырех человек, в том числе вице-президента Европарламента Еву Кайли.
Четверо обвиняются в коррупции и отмывании денег.
Бельгийская полиция изъяла наличные на сумму около 600 000 евро (632 000 долларов США; 515 000 фунтов стерлингов) в ходе 16 обысков в Брюсселе в пятницу. Также были изъяты компьютеры и мобильные телефоны. С пятницы,
IT-ресурсы 10 сотрудников парламента были «заморожены», чтобы предотвратить исчезновение данных, необходимых для расследования."
https://www.bbc.com/news/world-europe-63941509

Публікація за грудень, от цікаво чи Європарламент вже почистив свої ряди.
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10.02.2023 18:19 Відповісти
ото так. а знаєте, яка корупція у сша?
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10.02.2023 19:52 Відповісти
Краще за вас. Але ця публікація не про вступ України до США. Інакше я б підібрала іншу інформацію.
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10.02.2023 20:03 Відповісти
Ну Ева Кайли грекиня (а они привкли жить не честно и за чужой счёт) вот и отает на ваш пост, плюс красотка...
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10.02.2023 21:27 Відповісти
Як все просто пояснюється. То нехай так живе як звикла, в своєму приватному житті. Чи у ЄП така ж логіка як у вас? Ева нехай, як їй подобається, а Українці мають бути святими незалежно від реалій. То нехай ідуть лісом із своїми вимогами. Те іще болот
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10.02.2023 21:55 Відповісти
Я к чему веду, что простое попадание в ЕС это не панацея от всех проблем, пример той же Греции и Венгрии. Если политическая элита государства тупая и вороватая и несёт одни популистские лозунги то толку не будет. А вот пример Польшы и стран Балтии с их желанием работать и правильно развивать свои страны говорит о другом. Так что даже попадание Украины, а оно явно будет не скорым не принесет нам манну небесную сразу. А теперь представьте наших зелёных управленцев в евро парламенте, вам страшно не становится....
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11.02.2023 11:21 Відповісти
У вашої "КРАСОТКИ" щелепа, як ківш екскаватора.
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10.02.2023 22:43 Відповісти
Да ладно, для своего возраста она очень хорошо сохранилась....
Не ну женская красота это субъективный критерий. Кому то и Машка Захарова нравится
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11.02.2023 11:24 Відповісти
ВЕЛИКА морква для УКРАЇНИ...
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10.02.2023 19:45 Відповісти
ЙОЛОПИ, ЧИТАЙТЕ УВАЖНО МААСТРІХТСЬКІ КРИТЕРІЇ! ЇХ не виконати і за сто (100) РОКІВ!
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10.02.2023 19:48 Відповісти
До якого вступу? В якому році ? Про що мова. Не розумію
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10.02.2023 23:30 Відповісти
Саммит ЕС призвал Украину продолжать ещё не начатые вообще необходимые для вступления реформы
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11.02.2023 00:13 Відповісти
Згоден, але погодьтеся й ви, що усі там в Європі бачать в яку нещиру дуркотню з ними грає зелевлада... А їм вже зголовою вистачидо й Греції, й Угорщини...
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11.02.2023 08:38 Відповісти
При всех недостатках в госсистеме Украины вашу страну примут в ЕС не через 10-12 лет ожидания, как Болгарию, Румынию, Хорватию, а через 2 года максимум.

И это очень хорошо для Украины: ибо реформы будут проводиться и огромные деньги из бюджета ЕС на проведение этих реформ будут расходоваться в Украине уже под контролем Брюсселя, а не ермаковского ОП.
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11.02.2023 06:52 Відповісти
На мій погляд,головне-це підвищення якості українських еліт.Як це зробити? В першу чергу ,треба перезапустити політичну систему,щоб в ній були тільки справжні ідеологічні партії,з забороною іменних та регіональних партій,з кримінальною відповідальністью за політичне шахрайство та підкуп депутатів,а в економіці повинна бути демонополізація,як дієвий заход проти всевладності олігархату,в аграрній сфері основа повинна бути за фермерськми господарствами ,а не за латифундистами та поміщиками.
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11.02.2023 08:28 Відповісти
 
 