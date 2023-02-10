РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6102 посетителя онлайн
Новости Война
8 059 18
Киев (24762) Киевская область (3916) обстрел (25728) ПВО (2483)

В Киеве и области работает ПВО (обновлено)

ппо

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

\Об этом сообщили в Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На Киевщине работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях или безопасных местах. Сохраняйте информационную тишину и спокойствие!" – говорится в сообщении.

О работе ПВО также сообщили в КГВА.

Читайте также: Киев наращивает противовоздушную оборону. Мобильные огневые группы могут уничтожать крылатые ракеты и другие воздушные цели, - КГВА. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Як би там не було а путiн всеодно *****!
показать весь комментарий
10.02.2023 10:15
+10
Є курва ! 5 хвилин тому збили курву недалеко від хати ! встиг навіть на телефон зняти ...
показать весь комментарий
10.02.2023 10:21
+8
Я терпіти не можу Зє, але реально до чого цей ваш комент в цій новині?
показать весь комментарий
10.02.2023 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як би там не було а путiн всеодно *****!
показать весь комментарий
10.02.2023 10:15 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 10:20 Ответить
Вони не зіпсують нам гарний сонячний день.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:19 Ответить
А де президент України?
показать весь комментарий
10.02.2023 10:19 Ответить
Я терпіти не можу Зє, але реально до чого цей ваш комент в цій новині?
показать весь комментарий
10.02.2023 10:21 Ответить
Не займай, вона в образі
показать весь комментарий
10.02.2023 10:28 Ответить
Вибачте, коли в Україні війна,чому президент відсутній? Що не так в моєму питанні?
показать весь комментарий
10.02.2023 11:05 Ответить
Президент, Валя, должен выполнять свою функцию. Считаю, что от его поездок и выступлений в Европе больше пользы, чем от его сидения в бункере в Киеве.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:11 Ответить
Вибачте, його було запрошено тільки на одну зустріч,а не на вояж по країнах. Якщо ви пишите таку нісенітницю, то просто не читаєте новин. Повторюсь, якщо б він перервав відпустку, то показав би значимість стану обстрілів України. Але ж вам це не цікаво. У вас інше завдання
показать весь комментарий
10.02.2023 11:42 Ответить
Чим більше вояжує, тим менше ***** всередині країни творить. Була б моя воля, я б його на рік в навколосвітнє турне разом з Єрмаком відправив.
показать весь комментарий
10.02.2023 14:25 Ответить
департамент звітів в посиленому темпі працює,для того щоб надати "Вашому Преосвященству" цю інформацію, очікуйте
показать весь комментарий
10.02.2023 10:23 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2023 10:29 Ответить
Є курва ! 5 хвилин тому збили курву недалеко від хати ! встиг навіть на телефон зняти ...
показать весь комментарий
10.02.2023 10:21 Ответить
почти над моим домом сбили одну...
показать весь комментарий
10.02.2023 10:25 Ответить
 
 