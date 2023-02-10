В Киеве и области работает ПВО (обновлено)
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны.
\Об этом сообщили в Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"На Киевщине работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях или безопасных местах. Сохраняйте информационную тишину и спокойствие!" – говорится в сообщении.
О работе ПВО также сообщили в КГВА.
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