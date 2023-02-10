У Києві та області працює ППО (оновлено)
На Київщині працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомили у Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"На Київщині працює ППО! Залишайтеся в укриттях або безпечних місцях. Зберігайте інформаційну тишу та спокій!" - йдеться в повідомленні.
Про роботу ППО також повідомили у КМВА.
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