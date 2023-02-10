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Київ (19115) Київська область (3795) обстріл (27045) ППО (2917)

У Києві та області працює ППО (оновлено)

ппо

На Київщині працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На Київщині працює ППО! Залишайтеся в укриттях або безпечних місцях. Зберігайте інформаційну тишу та спокій!" - йдеться в повідомленні.

Про роботу ППО також повідомили у КМВА.

Також читайте: Унаслідок атаки по Запоріжжю пошкоджено об’єкти енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури, частина міста залишилася без світла й опалення. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+14
Як би там не було а путiн всеодно *****!
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10.02.2023 10:15
+10
Є курва ! 5 хвилин тому збили курву недалеко від хати ! встиг навіть на телефон зняти ...
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10.02.2023 10:21
+8
Я терпіти не можу Зє, але реально до чого цей ваш комент в цій новині?
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10.02.2023 10:21
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Як би там не було а путiн всеодно *****!
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10.02.2023 10:15 Відповісти
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10.02.2023 10:20 Відповісти
Вони не зіпсують нам гарний сонячний день.
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10.02.2023 10:19 Відповісти
А де президент України?
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10.02.2023 10:19 Відповісти
Я терпіти не можу Зє, але реально до чого цей ваш комент в цій новині?
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10.02.2023 10:21 Відповісти
Не займай, вона в образі
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10.02.2023 10:28 Відповісти
Вибачте, коли в Україні війна,чому президент відсутній? Що не так в моєму питанні?
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10.02.2023 11:05 Відповісти
Президент, Валя, должен выполнять свою функцию. Считаю, что от его поездок и выступлений в Европе больше пользы, чем от его сидения в бункере в Киеве.
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10.02.2023 11:11 Відповісти
Вибачте, його було запрошено тільки на одну зустріч,а не на вояж по країнах. Якщо ви пишите таку нісенітницю, то просто не читаєте новин. Повторюсь, якщо б він перервав відпустку, то показав би значимість стану обстрілів України. Але ж вам це не цікаво. У вас інше завдання
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10.02.2023 11:42 Відповісти
Чим більше вояжує, тим менше ***** всередині країни творить. Була б моя воля, я б його на рік в навколосвітнє турне разом з Єрмаком відправив.
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10.02.2023 14:25 Відповісти
департамент звітів в посиленому темпі працює,для того щоб надати "Вашому Преосвященству" цю інформацію, очікуйте
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10.02.2023 10:23 Відповісти
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10.02.2023 10:29 Відповісти
Є курва ! 5 хвилин тому збили курву недалеко від хати ! встиг навіть на телефон зняти ...
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10.02.2023 10:21 Відповісти
почти над моим домом сбили одну...
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10.02.2023 10:25 Відповісти
 
 