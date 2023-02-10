В Виннице и на Ивано-Франковщине работает ПВО
Силы противовоздушной обороны работают в Ивано-Франковской области и в Виннице.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, в области работает ПВО! Прошу оставаться всем в укрытиях!" – говорится в сообщении.
Мэр Винницы Сергей Моргунов также сообщил о работе ПВО.
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показать весь комментарий10.02.2023 11:01 Ответить Мне нравится 4
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