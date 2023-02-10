Во Львове раздаются взрывы, работает ПВО, - Садовый
Во Львове работают силы противовоздушной обороны, раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО", - отметил глава города.
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Слова: Володимир Гупал
Музика: https://www.pisni.org.ua/persons/3225.html Брати Станіслава
Сіріє день, за пагорбами сонце
Заходить в ніч через тісне віконце,
А край землі заляпало червоним,
Літає ворон, і кров моя холоне...
Тулися, брате, тулись до очерету,
Твій карабін у парі із багнетом
Готовий, су**, чортів напакувати,
І нарізати, і нарізати!
Приспів:
З-під зеленого дуба
По червоним кашкетам
Вогінь!
Махає, курва, наганом перед очі:
Даві скатов! Вперьод за клас рабочіх!
Холєра дика не відає, не знає
- Ми за своє, у нас страху не має!
Холодний Яр пече пекельно ката,
Нас не зітреш! Ми всі тут брат за брата!
Як Чучупаки, як три брати - герої!
Давай набої! Давай набої!
Приспів.
З під зеленого дуба...
Ніхто ніколи не знищить мого роду!
Нас не зітреш!