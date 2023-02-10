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Во Львове раздаются взрывы, работает ПВО, - Садовый

львів

Во Львове работают силы противовоздушной обороны, раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО", - отметил глава города.

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ППО відпрацювало. Схоже, цього разу особливо успішно. Дякуємо, хлопці 🙏
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10.02.2023 11:17 Ответить
Для чого ви це докладуєте тут? В львівському телеграм каналі особи явно не мысцеві в людей випитують де попало, скільки вибухів було, але люди розуміють що це не місцеві і не доповідають.,
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10.02.2023 11:37 Ответить
Ви справді вмієте читати? Я написав "схоже, цього разу особливо успішно". Про що це говорить особисто вам?
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10.02.2023 13:07 Ответить
Холодний Яр

Слова: Володимир Гупал
Музика: https://www.pisni.org.ua/persons/3225.html Брати Станіслава

Сіріє день, за пагорбами сонце
Заходить в ніч через тісне віконце,
А край землі заляпало червоним,
Літає ворон, і кров моя холоне...
Тулися, брате, тулись до очерету,
Твій карабін у парі із багнетом
Готовий, су**, чортів напакувати,
І нарізати, і нарізати!

Приспів:
З-під зеленого дуба
По червоним кашкетам
Вогінь!

Махає, курва, наганом перед очі:
Даві скатов! Вперьод за клас рабочіх!
Холєра дика не відає, не знає
- Ми за своє, у нас страху не має!
Холодний Яр пече пекельно ката,
Нас не зітреш! Ми всі тут брат за брата!
Як Чучупаки, як три брати - герої!
Давай набої! Давай набої!

Приспів.
З під зеленого дуба...
Ніхто ніколи не знищить мого роду!
Нас не зітреш!
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10.02.2023 11:31 Ответить
Пишуть, що летіли в бік польського кордону.
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10.02.2023 11:36 Ответить
Андрійцьо любить ***********...не сприймайте базіканини цього пустобріха...
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10.02.2023 11:38 Ответить
Але сволота кацапська вже запускає через Молдову і Румунію. Там їх не зіб'ють.
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10.02.2023 11:39 Ответить
 
 