В Харькове в результате утреннего удара ранены 8 человек (обновлено)

В результате последнего удара оккупантов по Харькову, который произошел примерно в 10:30 утра, ранения получили 8 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в 4:00 утра зафиксировано около 12 прилетов ракет по объектам критической инфраструктуры в Харькове и области. В городе используются аварийные и стабилизационные отключения света. Около 150 тыс. абонентов в Харькове остаются без электроэнергии. Продолжаются работы по восстановлению электропитания.

На местах прилетов работают подразделения ГСЧС, ликвидирующие последствия.

Позже Синегубов сообщил, что по обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших выросло до 8 человек.

"Раненые госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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