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обстрел (25728) Харьков (7284) Синегубов (554)

В Харькове в результате утреннего удара ранены 8 человек (обновлено)

ракета

В результате последнего удара оккупантов по Харькову, который произошел примерно в 10:30 утра, ранения получили 8 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в 4:00 утра зафиксировано около 12 прилетов ракет по объектам критической инфраструктуры в Харькове и области. В городе используются аварийные и стабилизационные отключения света. Около 150 тыс. абонентов в Харькове остаются без электроэнергии. Продолжаются работы по восстановлению электропитания.

На местах прилетов работают подразделения ГСЧС, ликвидирующие последствия.

Позже Синегубов сообщил, что по обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших выросло до 8 человек.

"Раненые госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Колии вже кацапи будуть відчувати такуж ''радість'' чи у нас тільки позвіздіти ,''у нас готова армія дронів скоро расія відчує аж до Уралу'' ей там,данілов,буданов та інші зе казкарі.
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10.02.2023 11:26 Ответить
На війні є залізне правило - "кров за кров, смерть за смерть"! Тож, поки у відповідь на варварські ракетні атаки наших цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури мешканці російських міст не будуть получати адекватної відповіді - цей ракетний терор буде лише посилюватися!
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10.02.2023 12:22 Ответить
Все вірно, але питання чим? Зелена влада може виробляти тількі шоу і проєкти по розпилу грошей. Захід поки не дає зброю яка може поцілити по цілях в глибині теріторії кацапії.
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10.02.2023 12:52 Ответить
 
 