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обстріл (27045) Харків (5426) Синєгубов (853)

У Харкові внаслідок ранкового удару поранень зазнали 8 осіб (оновлено)

ракета

Унаслідок останнього удару окупантів по Харкову, який стався приблизно о 10:30 ранку, поранень зазнали 7 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, сьогодні 4:00 ранку зафіксовано близько 12 прильотів ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові та області. У місті застосовуються аварійні та стабілізаційні відключення світла. Приблизно 150 тис. абонентів в Харкові залишаються без електроенергії. Тривають роботи з відновлення електроживлення.

На місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки.

Пізніше Синєгубов повідомив, що за оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

"Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Колии вже кацапи будуть відчувати такуж ''радість'' чи у нас тільки позвіздіти ,''у нас готова армія дронів скоро расія відчує аж до Уралу'' ей там,данілов,буданов та інші зе казкарі.
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10.02.2023 11:26 Відповісти
На війні є залізне правило - "кров за кров, смерть за смерть"! Тож, поки у відповідь на варварські ракетні атаки наших цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури мешканці російських міст не будуть получати адекватної відповіді - цей ракетний терор буде лише посилюватися!
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10.02.2023 12:22 Відповісти
Все вірно, але питання чим? Зелена влада може виробляти тількі шоу і проєкти по розпилу грошей. Захід поки не дає зброю яка може поцілити по цілях в глибині теріторії кацапії.
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10.02.2023 12:52 Відповісти
 
 