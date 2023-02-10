У Харкові внаслідок ранкового удару поранень зазнали 8 осіб (оновлено)

Унаслідок останнього удару окупантів по Харкову, який стався приблизно о 10:30 ранку, поранень зазнали 7 осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, сьогодні 4:00 ранку зафіксовано близько 12 прильотів ракет по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові та області. У місті застосовуються аварійні та стабілізаційні відключення світла. Приблизно 150 тис. абонентів в Харкові залишаються без електроенергії. Тривають роботи з відновлення електроживлення.

На місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки.

Пізніше Синєгубов повідомив, що за оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

"Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.