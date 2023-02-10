10 российских ракет были уничтожены над Киевом, - КГВА
Над Киевом силы противовоздушной обороны сбили 10 российских ракет.
Об этом сообщили в пресс-службе КГВА, передает Цензор.НЕТ.
"В воздушном пространстве Киева силами ПВО было уничтожено 10 вражеских ракет. Обломками ракеты в Голосеевском районе повреждены два автомобиля, дом и электросети. Данные относительно пострадавших отсутствуют. Информация уточняется!" – отметил глава администрации Сергей Попко.
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