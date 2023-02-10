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Новости Война
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Киев (24762) ПВО (2483) Попко Сергей (57) Воздушные атаки на Киев (631)

10 российских ракет были уничтожены над Киевом, - КГВА

київ

Над Киевом силы противовоздушной обороны сбили 10 российских ракет.

Об этом сообщили в пресс-службе КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"В воздушном пространстве Киева силами ПВО было уничтожено 10 вражеских ракет. Обломками ракеты в Голосеевском районе повреждены два автомобиля, дом и электросети. Данные относительно пострадавших отсутствуют. Информация уточняется!" – отметил глава администрации Сергей Попко.

Читайте также: Над Киевом было зафиксировано около 20 ракет, все цели сбило ПВО, - КГВА
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Слава ЗСУ!
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10.02.2023 12:22 Ответить
Московиты соснули тунца.
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10.02.2023 12:24 Ответить
наша ПРО таки крута...от цікаво було б по кацапах влупити і подивитися на що їх пво здатне..
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10.02.2023 12:25 Ответить
Дякуємо нашим рідненьким ППОшникам.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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10.02.2023 12:26 Ответить
Це ще навіть і патріотів і samt/T не прибули,тільки навчаються
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10.02.2023 12:28 Ответить
А 10 ракет по Москве что эскалация ?
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10.02.2023 13:13 Ответить
давай ракеты - завтра пульнем
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10.02.2023 15:27 Ответить
Напевне під Києвом?
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10.02.2023 13:40 Ответить
 
 