10 російських ракет було знищено над Києвом, - КМВА

Над Києвом сили протиповітряної оборони збили 10 російських ракет.

Про це повідомили у пресслужбі КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"В повітряному просторі Києва силами ППО було знищено 10 ворожих ракет. Уламками ракети у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі. Данні щодо постраждалих наразі відсутні. Інформація уточнюється!" - зазначив очільник адміністрації Сергій Попко.

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