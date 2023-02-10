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10 російських ракет було знищено над Києвом, - КМВА

київ

Над Києвом сили протиповітряної оборони збили 10 російських ракет.

Про це повідомили у пресслужбі КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"В повітряному просторі Києва силами ППО було знищено 10 ворожих ракет. Уламками ракети у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі. Данні щодо постраждалих наразі відсутні. Інформація уточнюється!" - зазначив очільник адміністрації Сергій Попко.

Також читайте: Уламки російської ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, - Кличко (оновлено)

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Слава ЗСУ!
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10.02.2023 12:22 Відповісти
Московиты соснули тунца.
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10.02.2023 12:24 Відповісти
наша ПРО таки крута...от цікаво було б по кацапах влупити і подивитися на що їх пво здатне..
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10.02.2023 12:25 Відповісти
Дякуємо нашим рідненьким ППОшникам.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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10.02.2023 12:26 Відповісти
Це ще навіть і патріотів і samt/T не прибули,тільки навчаються
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10.02.2023 12:28 Відповісти
А 10 ракет по Москве что эскалация ?
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10.02.2023 13:13 Відповісти
давай ракеты - завтра пульнем
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10.02.2023 15:27 Відповісти
Напевне під Києвом?
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10.02.2023 13:40 Відповісти
 
 