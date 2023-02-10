10 російських ракет було знищено над Києвом, - КМВА
Над Києвом сили протиповітряної оборони збили 10 російських ракет.
Про це повідомили у пресслужбі КМВА, передає Цензор.НЕТ.
"В повітряному просторі Києва силами ППО було знищено 10 ворожих ракет. Уламками ракети у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі. Данні щодо постраждалих наразі відсутні. Інформація уточнюється!" - зазначив очільник адміністрації Сергій Попко.
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