Россия из-за санкций сократит добычу нефти на 5%

Россия заявила, что в марте сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки из-за санкций.

Об этом сказал российский вице-премьер Александр Новак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Россия расценивает введенный механизм ограничения цен на российскую нефть как вмешательство в рыночные отношения и сокращение добычи будет способствовать их восстановлению.

"На сегодняшний день мы полностью реализуем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено ранее, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". Поэтому Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 000 баррелей в сутки". Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - заявил он.

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По итогам 2022 года добыча нефти в России достигла 535 млн тонн, что соответствует примерно 10,74 млн баррелей в сутки. То есть сокращение добычи составит около 5%.

Напомним, Россия еще с октября угрожала снизить производство нефти, если Запад ограничит цену на нее.

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