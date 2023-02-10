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Новости Санкции против России
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Россия из-за санкций сократит добычу нефти на 5%

нафта

Россия заявила, что в марте сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки из-за санкций.

Об этом сказал российский вице-премьер Александр Новак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Россия расценивает введенный механизм ограничения цен на российскую нефть как вмешательство в рыночные отношения и сокращение добычи будет способствовать их восстановлению.

"На сегодняшний день мы полностью реализуем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено ранее, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". Поэтому Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 000 баррелей в сутки". Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - заявил он.

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По итогам 2022 года добыча нефти в России достигла 535 млн тонн, что соответствует примерно 10,74 млн баррелей в сутки. То есть сокращение добычи составит около 5%.

Напомним, Россия еще с октября угрожала снизить производство нефти, если Запад ограничит цену на нее.

Также читайте: Страны G7 и Австралия введут потолок цен на российские нефтепродукты, - Минфин США
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Топ комментарии
+10
Суслик тоже добровольно выпрыгивает из норы, когда в нее зальют воду )
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10.02.2023 14:11
+4
коли болт запхали до упора тоді парашка добровільно зменшила...
фантазери
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10.02.2023 14:09
+4
Значит реально больше чем на 5 процентов
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10.02.2023 14:10
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коли болт запхали до упора тоді парашка добровільно зменшила...
фантазери
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10.02.2023 14:09 Ответить
Суслик тоже добровольно выпрыгивает из норы, когда в нее зальют воду )
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10.02.2023 14:11 Ответить
Значит реально больше чем на 5 процентов
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10.02.2023 14:10 Ответить
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10.02.2023 14:11 Ответить
Я так люблю самосанкції Рашки)
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10.02.2023 14:12 Ответить
всього на 5%? ню-ню...
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10.02.2023 14:21 Ответить
Брешуть, звичайно, що тільки на 5%.
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10.02.2023 14:23 Ответить
ого як потужно, ну всьо, хана їм
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10.02.2023 14:27 Ответить
конечно кацапам хана - только слон или бегемот не сразу умирает после ранения
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10.02.2023 16:16 Ответить
Така заява має стати щомісячною.
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10.02.2023 14:31 Ответить
Если заявили 5%, то там все 20.
Кому сдалась грязная во всех смыслах московитская нефть ?
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10.02.2023 16:01 Ответить
5% это очень мало - у них порты Сахалина с соляркой и бензином стали некуда девать, нечем вывозить по железке..
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10.02.2023 16:15 Ответить
Сжечь ко всем чертям не дожидаясь перитонита!
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10.02.2023 16:49 Ответить
 
 