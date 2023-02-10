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Новини Санкції проти Росії
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нафта (5317) росія (63552) санкції (11279) Новак Олександр (175)

Росія через санкції скоротить видобуток нафти на 5%

нафта

Росія заявила, що в березні скоротить видобуток нафти на 500 000 барелів на добу через санкції.

Про це сказав російський віцепрем'єр Олександр Новак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Росія розцінює запроваджений механізм обмеження цін на російську нафту як втручання в ринкові відносини, і скорочення видобутку буде сприяти їхньому відновленню.

Читайте: Дефіцит бюджету Росії - рекордний за 25 років. Причина - падіння доходів від нафти й газу, - Bloomberg

"На сьогодні ми повністю реалізовуємо весь обсяг виробленої нафти, однак, як і було заявлено раніше, ми не продаватимемо нафту тим, хто прямо чи опосередковано дотримується принципів "цінової стелі". Через це Росія у березні добровільно скоротить видобуток на 500 000 барелів на добу. Це сприятиме відновленню ринкових відносин", - заявив він.

За підсумками 2022 року видобуток нафти в Росії сягнув 535 млн тонн, що відповідає приблизно 10,74 млн барелів на добу. Тобто скорочення видобутку становитиме близько 5%.

Також читайте: Країни ЄС запроваджують стелю цін на російські нафтопродукти: $100 на російський дизель і $45 на масла

Нагадаємо, Росія ще з жовтня погрожувала зменшити виробництво нафти, якщо Захід обмежить ціну на неї.

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Топ коментарі
+10
Суслик тоже добровольно выпрыгивает из норы, когда в нее зальют воду )
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10.02.2023 14:11
+4
коли болт запхали до упора тоді парашка добровільно зменшила...
фантазери
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10.02.2023 14:09
+4
Значит реально больше чем на 5 процентов
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10.02.2023 14:10
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коли болт запхали до упора тоді парашка добровільно зменшила...
фантазери
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10.02.2023 14:09 Відповісти
Суслик тоже добровольно выпрыгивает из норы, когда в нее зальют воду )
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10.02.2023 14:11 Відповісти
Значит реально больше чем на 5 процентов
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10.02.2023 14:10 Відповісти
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10.02.2023 14:11 Відповісти
Я так люблю самосанкції Рашки)
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10.02.2023 14:12 Відповісти
всього на 5%? ню-ню...
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10.02.2023 14:21 Відповісти
Брешуть, звичайно, що тільки на 5%.
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10.02.2023 14:23 Відповісти
ого як потужно, ну всьо, хана їм
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10.02.2023 14:27 Відповісти
конечно кацапам хана - только слон или бегемот не сразу умирает после ранения
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10.02.2023 16:16 Відповісти
Така заява має стати щомісячною.
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10.02.2023 14:31 Відповісти
Если заявили 5%, то там все 20.
Кому сдалась грязная во всех смыслах московитская нефть ?
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10.02.2023 16:01 Відповісти
5% это очень мало - у них порты Сахалина с соляркой и бензином стали некуда девать, нечем вывозить по железке..
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10.02.2023 16:15 Відповісти
Сжечь ко всем чертям не дожидаясь перитонита!
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10.02.2023 16:49 Відповісти
 
 