Росія через санкції скоротить видобуток нафти на 5%

Росія заявила, що в березні скоротить видобуток нафти на 500 000 барелів на добу через санкції.

Про це сказав російський віцепрем'єр Олександр Новак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Росія розцінює запроваджений механізм обмеження цін на російську нафту як втручання в ринкові відносини, і скорочення видобутку буде сприяти їхньому відновленню.

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"На сьогодні ми повністю реалізовуємо весь обсяг виробленої нафти, однак, як і було заявлено раніше, ми не продаватимемо нафту тим, хто прямо чи опосередковано дотримується принципів "цінової стелі". Через це Росія у березні добровільно скоротить видобуток на 500 000 барелів на добу. Це сприятиме відновленню ринкових відносин", - заявив він.

За підсумками 2022 року видобуток нафти в Росії сягнув 535 млн тонн, що відповідає приблизно 10,74 млн барелів на добу. Тобто скорочення видобутку становитиме близько 5%.

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Нагадаємо, Росія ще з жовтня погрожувала зменшити виробництво нафти, якщо Захід обмежить ціну на неї.