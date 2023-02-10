Росія через санкції скоротить видобуток нафти на 5%
Росія заявила, що в березні скоротить видобуток нафти на 500 000 барелів на добу через санкції.
Про це сказав російський віцепрем'єр Олександр Новак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, Росія розцінює запроваджений механізм обмеження цін на російську нафту як втручання в ринкові відносини, і скорочення видобутку буде сприяти їхньому відновленню.
"На сьогодні ми повністю реалізовуємо весь обсяг виробленої нафти, однак, як і було заявлено раніше, ми не продаватимемо нафту тим, хто прямо чи опосередковано дотримується принципів "цінової стелі". Через це Росія у березні добровільно скоротить видобуток на 500 000 барелів на добу. Це сприятиме відновленню ринкових відносин", - заявив він.
За підсумками 2022 року видобуток нафти в Росії сягнув 535 млн тонн, що відповідає приблизно 10,74 млн барелів на добу. Тобто скорочення видобутку становитиме близько 5%.
Нагадаємо, Росія ще з жовтня погрожувала зменшити виробництво нафти, якщо Захід обмежить ціну на неї.
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фантазери
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