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Новини Санкції проти Росії
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Країни ЄС запроваджують стелю цін на російські нафтопродукти: $100 на російський дизель і $45 на масла

нафта

ЄС запроваджує цінову стелю на російські нафтопродукти.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

"Разом із "Великою сімкою" ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків", - зауважила вона.

Раніше у п’ятницю шведське головування в Раді ЄС повідомило, що постійні представники країн Євросоюзу погодили стелю цін на російські нафтопродукти.

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"Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України", - йдеться у повідомленні головування у Twitter.

Редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк уточнив, що країни ЄС домовилися про стелю цін у $100 на російський дизель і $45 на різні масла.

Також, за його інформацією, країни-члени дали письмове зобов'язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить $60.

Автор: 

G-7 G7 (1033) нафта (5502) росія (65073) санкції (11810) ціни (3925) Євросоюз (13388) нафтопродукти (609)


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Топ коментарі
+15
за 17 яєць
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03.02.2023 20:52
+15
Ну то не вони казали, що ми б могли збільшити витрати на армію вдвічі, але ж дороги. Якщо ваш друг пропивав свій заробіток і лишився без даху, коли ви вихідними будували собі оселю, ви йому виділите кімнату, щоб ні у чому собі не відмовляв ?
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03.02.2023 21:20
+14
"допомагаємо куйлу, щоб мав гроші на війну"
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03.02.2023 20:40
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а мад'яри погодились також?
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03.02.2023 20:30 Відповісти
10$ за кожен
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03.02.2023 20:39 Відповісти
"допомагаємо куйлу, щоб мав гроші на війну"
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03.02.2023 20:40 Відповісти
Ну то не вони казали, що ми б могли збільшити витрати на армію вдвічі, але ж дороги. Якщо ваш друг пропивав свій заробіток і лишився без даху, коли ви вихідними будували собі оселю, ви йому виділите кімнату, щоб ні у чому собі не відмовляв ?
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03.02.2023 21:20 Відповісти
А якщо він у вас назавжди залишиться і буде продовжувати пити? Теж нічого про асфальт не згадаєте? А де у вас ракети в будинку були розміщені я собі взагалі не уявляю.
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03.02.2023 21:45 Відповісти
Шановний пан не зовсім розуміє що головний принцип любої ДІЮЧОЇ політики - спочатку поможи собі сам а потім тобі поможуть.
Пан Sainte має рацію (і сенс) кажучи як до нас, українців відносяться розумні люди на Заході - спочатку ви ВСІ українці маєте зрозуміти наслідки своїх вчинків і свого вибору. Приклад Афганістану ще дуже свіжий - багато років і ВЕЛИКИХ грошей вбухано в країну народ якої після відльоту останнього американця зі своєї землі зразу поринув у прірву. Для Заходу це було потрясінням, неможливо нав'язати демократію і цивілізацію народу який цього не хоче.

Згадайте, не те що кого більшість українських виборців вибирала за останні 10-20 років, а просто останнього. Повторятись не буду, всі все знають, але признавати не хочуть свої помилки.

Маєм те що маєм, чого заслужили (за 30 років). І не треба кривити на погане лице.
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03.02.2023 22:02 Відповісти
Будь ласка скиньте посилання про вимоги з ЕС
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03.02.2023 22:29 Відповісти
Мда ...100 долларів за що ?літру 10 літрів тонну ?
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03.02.2023 20:44 Відповісти
баррель
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03.02.2023 20:47 Відповісти
за 17 яєць
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03.02.2023 20:52 Відповісти
за 120 литров
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03.02.2023 21:46 Відповісти
Як понять 100 долларів за дизель ? На скільки я знаю дизель з землі не добувають
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03.02.2023 20:47 Відповісти
дізель в барелях - 200 літрів, а масло х\з за який об,єм.
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03.02.2023 20:52 Відповісти
теж в барелях. Просто масло - це мабудь після перегону літучих вуглеводородів.
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03.02.2023 21:02 Відповісти
Ні, масло -- це після збивання вершків у сепараторі.
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03.02.2023 21:10 Відповісти
може це різні гудрони з яких асфальт роблять? тоді ціна адекватна, як для машинного або трансформаторного дуже дешево - воно дороже дізеля.
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03.02.2023 22:26 Відповісти
Теж 200….грам пачка😃
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03.02.2023 21:49 Відповісти
5$
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03.02.2023 20:53 Відповісти
Что означают эти цены для РФ ?
На бухло будет хватать, а на закусь нет !
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03.02.2023 20:56 Відповісти
На дворец ***** и сечину хватит, на мясо пенсионерам - не хватит
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03.02.2023 22:17 Відповісти
Вони там його і без санкцій не їли.
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04.02.2023 09:21 Відповісти
А полный запрет на кацапские нефтепродукты никак нельзя было сделать??
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03.02.2023 21:06 Відповісти
"До х%я масла." (c) класики ******** української літератури

Редактори, ви не знаєте, що означає слово масло в українській мові?
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03.02.2023 21:09 Відповісти
кацапорилі, перевзуті редактори, також не знають, шо неможна дослівно переводити з іх рідноі кацапскоі на украінську вираз "ценовой потолок"!!!! 🤣🤣а як же цінові стіни, підлога і двері?? 🤣🤣блокуйте кацапята!! 🤮🤮
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03.02.2023 21:25 Відповісти
Ви що ніколи дизель на АЗС в барелях не купували по 100 баксів ? Я завжди тільки в барелях і купую так вигідніше
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03.02.2023 21:09 Відповісти
Так вроде прутин сказал что не будет продавать продукты из нефти странам поддерживающих границы цен. Держим пальцы, что б так оно и было. Это даже не выстрел в ногу, это ампутация ноги

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03.02.2023 21:10 Відповісти
Хоть би хтось ска написав : що 100 баксів за барель - це 1 літра - 20 гривень ,Карле !
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03.02.2023 21:12 Відповісти
з лотком - нє, тре зо 20кіло!!
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03.02.2023 21:40 Відповісти
Это цены за баррель дизеля и баррель мазута.
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03.02.2023 21:25 Відповісти
100 баксов за баррель дизеля - это 0,63 бакса за литр соляры!!! Очень приятная цена.
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03.02.2023 21:31 Відповісти
ні про що. минулого тижня ф'ючерси на дизель у Європі торгувалися на рівні 130 доларів, а на дизель з паРаші - на рівні 109 доларів за барель. з мастилом така ж картина. тобто вплив на доходи паРаші просто мізерний.
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03.02.2023 21:33 Відповісти
Вплив буде від падіння обсягів продаж. В першу чергу. А це 30-40% в найближчі місяці.
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03.02.2023 22:01 Відповісти
прогнозують падіння продаж у розмірі 7-9% протягом року. якось так.
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04.02.2023 09:30 Відповісти
У Європі і так мало кацапський дизель беруть, бо там сірки багато і він еко-нормам Євро-6 не те щоб відповідає...
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04.02.2023 12:17 Відповісти
И куда же они высвободившиеся излишки будут экспортировать?
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04.02.2023 17:05 Відповісти
промислові оливи, масло - тверде тваринне, олії - рідкі рослинні.
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03.02.2023 21:54 Відповісти
Им надо у Резникова перенять опыт

и сказать русским что это цена не за барель, а за тонну
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03.02.2023 22:02 Відповісти
Проще в узлах менять. Сколько в узел влезет дизеля или яиц
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04.02.2023 11:52 Відповісти
Spot market price U.S. Gulf Coast
low sulfur diesel at 3 USD/gallon,

3 USD ÷ 3.7 litre ≈ 80 ¢/litre.

Spot price during the
last 5 years were as low as 1 USD
and up to 4.5 USD in early 2022.

Heating oil, kerosene, propane are also commodities.

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm
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03.02.2023 22:06 Відповісти
100$/барель=100$/159літр=0,63$/л=25грн/л
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03.02.2023 22:25 Відповісти
Розовые пони хотят что бы война продолжалась как можно дольше.
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03.02.2023 23:02 Відповісти
Отак би вся Раша(Кацапія) згоріла...
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04.02.2023 11:40 Відповісти
Ну і як цих авторів зрозуміти іх їхнім гуглтранслейтером. 100$ - це ціна за що за 1 барель тобто за 159 л? Чи барель якійсь їх там багато? Ціна за бочку 200л, так і бочки бувають різні? Масло взагалі не зрозуміло, яке вершкове, шоколадне, який знову ж таки об'єм? Єдине що зрозуміло це 60$ за американський барель.

Що ці редактори п'ють чи курять?!
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04.02.2023 11:45 Відповісти
Вместо полного эмбарго какую то херню чудят
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04.02.2023 19:17 Відповісти
 
 