Країни ЄС запроваджують стелю цін на російські нафтопродукти: $100 на російський дизель і $45 на масла
ЄС запроваджує цінову стелю на російські нафтопродукти.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.
"Разом із "Великою сімкою" ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків", - зауважила вона.
Раніше у п’ятницю шведське головування в Раді ЄС повідомило, що постійні представники країн Євросоюзу погодили стелю цін на російські нафтопродукти.
"Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України", - йдеться у повідомленні головування у Twitter.
Редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк уточнив, що країни ЄС домовилися про стелю цін у $100 на російський дизель і $45 на різні масла.
Також, за його інформацією, країни-члени дали письмове зобов'язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить $60.
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Пан Sainte має рацію (і сенс) кажучи як до нас, українців відносяться розумні люди на Заході - спочатку ви ВСІ українці маєте зрозуміти наслідки своїх вчинків і свого вибору. Приклад Афганістану ще дуже свіжий - багато років і ВЕЛИКИХ грошей вбухано в країну народ якої після відльоту останнього американця зі своєї землі зразу поринув у прірву. Для Заходу це було потрясінням, неможливо нав'язати демократію і цивілізацію народу який цього не хоче.
Згадайте, не те що кого більшість українських виборців вибирала за останні 10-20 років, а просто останнього. Повторятись не буду, всі все знають, але признавати не хочуть свої помилки.
Маєм те що маєм, чого заслужили (за 30 років). І не треба кривити на погане лице.
На бухло будет хватать, а на закусь нет !
Редактори, ви не знаєте, що означає слово масло в українській мові?
и сказать русским что это цена не за барель, а за тонну
low sulfur diesel at 3 USD/gallon,
3 USD ÷ 3.7 litre ≈ 80 ¢/litre.
Spot price during the
last 5 years were as low as 1 USD
and up to 4.5 USD in early 2022.
Heating oil, kerosene, propane are also commodities.
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm
Що ці редактори п'ють чи курять?!