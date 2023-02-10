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Новости Война
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Львовщина (2794) обстрел (25728) энергетика (2466) Козицкий (98)

Во Львовской области вражеская ракета попала в объект критической инфраструктуры - ОВА

обстріл,львівщина

Выпущенная российскими оккупантами ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг попал в объект критической энергетической инфраструктуры. Начался пожар. На месте работают все службы. Масштабы повреждений изучают специалисты", - сообщил Козицкий.

В общей сложности силы противовоздушной обороны сбили над Львовской областью в пятницу девять российских ракет.

По данным ОВА, одна ракета упала недалеко от санатория во Львовском районе. Взрывной волной повреждены окна здания.

В Золочевском районе ракета оккупантов упала в 4 метрах от автобусной остановки. Не взорвалась. Спасатели работают над ее обезвреживанием.

Также читайте: Во Львовской области на дорогу упала российская ракета, трасса Киев-Чоп перекрыта, - ОВА
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Топ комментарии
+6
Хтось може сказати, чого беспілотником не в.бати по лукашильскому аеродрому, щоб вони не дрочили тривогами при зліті мігів -31.
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10.02.2023 16:43
+4
Збили 9 з 10. 90%!!! Слава ППО!
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10.02.2023 16:45
+1
Зрадники продовжують ставити маячки для рашистів, а йолопи-агенти, викладають результати обстрілів рашистами України!! Знову гинуть Українці!! А Стафачук-Зеленський-Шмигаль усе продовжують розказувати… та «нерозкачувати» човни, наповнені агентами московії в Україні!!
Вішати таких треба нещадно, біля обл, рай, міськдержадміністрацій !!!!
Для військових в ТУРБОРЕЖИМІ, у момент, зміни до Законів внесли у ВРУ щодо посилення покарань, а тут цілий рік, 360 днів, параліч привладна розумова щодо посилення кари для опозажопних агентів московії та ригоАналів!!!

Дії чи бездіяльність привладних, призводить до смертей Українців!!!
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10.02.2023 17:00
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Хтось може сказати, чого беспілотником не в.бати по лукашильскому аеродрому, щоб вони не дрочили тривогами при зліті мігів -31.
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10.02.2023 16:43 Ответить
Потому как видимо есть договоренность в последние многие месяцы между Украиной и бульбофюрером, если оттуда прилетит, то тогда мы начнем валить по Беларуси. Потому как территорию свинособакии мы достаточно часто обстреливаем
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10.02.2023 16:46 Ответить
Якщо так, що є домовленість і три місяці не летить звідти, навіщо наші мужі вмикають тривоги народові України при зліті ********, які не стріляють. Чи нам мало дрочі зі сторони **********.
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10.02.2023 17:10 Ответить
щоб потім тебе не відшкрібали совками з під завалів так як "вдніпрапітровскє"
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10.02.2023 18:22 Ответить
Ти мабуть з бункера вещаєшь цілодобово дисциплінований. Як раз вдома мало хто звертає увагу на тривоги, а на роботі хоч - не хоч роботу зупиняють.
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10.02.2023 19:05 Ответить
Збили 9 з 10. 90%!!! Слава ППО!
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10.02.2023 16:45 Ответить
Зрадники продовжують ставити маячки для рашистів, а йолопи-агенти, викладають результати обстрілів рашистами України!! Знову гинуть Українці!! А Стафачук-Зеленський-Шмигаль усе продовжують розказувати… та «нерозкачувати» човни, наповнені агентами московії в Україні!!
Вішати таких треба нещадно, біля обл, рай, міськдержадміністрацій !!!!
Для військових в ТУРБОРЕЖИМІ, у момент, зміни до Законів внесли у ВРУ щодо посилення покарань, а тут цілий рік, 360 днів, параліч привладна розумова щодо посилення кари для опозажопних агентів московії та ригоАналів!!!

Дії чи бездіяльність привладних, призводить до смертей Українців!!!
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10.02.2023 17:00 Ответить
А це не та ракета яка через територію Румунії прилетіла і яку румуни "не бачили"?
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10.02.2023 17:44 Ответить
100% вона. ППО побоялись, щоб Натовцю вана не трвсьнула по башці.
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10.02.2023 18:19 Ответить
Металодом починає розсипатись в повітрі😃 у насікомих на балотах етапабєда
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10.02.2023 18:16 Ответить
Максима козицького з львівського ОВА пропонують гнати в шию за халатне відношення до своїх обов'язків.
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11.02.2023 00:19 Ответить
 
 