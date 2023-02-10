Во Львовской области вражеская ракета попала в объект критической инфраструктуры - ОВА

Выпущенная российскими оккупантами ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг попал в объект критической энергетической инфраструктуры. Начался пожар. На месте работают все службы. Масштабы повреждений изучают специалисты", - сообщил Козицкий.

В общей сложности силы противовоздушной обороны сбили над Львовской областью в пятницу девять российских ракет.

По данным ОВА, одна ракета упала недалеко от санатория во Львовском районе. Взрывной волной повреждены окна здания.

В Золочевском районе ракета оккупантов упала в 4 метрах от автобусной остановки. Не взорвалась. Спасатели работают над ее обезвреживанием.

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