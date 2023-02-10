Во Львовской области вражеская ракета попала в объект критической инфраструктуры - ОВА
Выпущенная российскими оккупантами ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг попал в объект критической энергетической инфраструктуры. Начался пожар. На месте работают все службы. Масштабы повреждений изучают специалисты", - сообщил Козицкий.
В общей сложности силы противовоздушной обороны сбили над Львовской областью в пятницу девять российских ракет.
По данным ОВА, одна ракета упала недалеко от санатория во Львовском районе. Взрывной волной повреждены окна здания.
В Золочевском районе ракета оккупантов упала в 4 метрах от автобусной остановки. Не взорвалась. Спасатели работают над ее обезвреживанием.
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Вішати таких треба нещадно, біля обл, рай, міськдержадміністрацій !!!!
Для військових в ТУРБОРЕЖИМІ, у момент, зміни до Законів внесли у ВРУ щодо посилення покарань, а тут цілий рік, 360 днів, параліч привладна розумова щодо посилення кари для опозажопних агентів московії та ригоАналів!!!
Дії чи бездіяльність привладних, призводить до смертей Українців!!!