На Львівщині ворожа ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури - ОВА
Випущена російськими окупантами ракета влучила в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог поцілив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці", - повідомив Козицький.
Загалом сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю у п'ятницю дев'ять російських ракет.
За даними ОВА, одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі.
У Золочівському районі ракета окупантів впала за 4 метри від автобусної зупинки. Не вибухнула. Надзвичайники працюють над її знешкодженням.
Будь ласка, зачекайте...
Вішати таких треба нещадно, біля обл, рай, міськдержадміністрацій !!!!
Для військових в ТУРБОРЕЖИМІ, у момент, зміни до Законів внесли у ВРУ щодо посилення покарань, а тут цілий рік, 360 днів, параліч привладна розумова щодо посилення кари для опозажопних агентів московії та ригоАналів!!!
Дії чи бездіяльність привладних, призводить до смертей Українців!!!