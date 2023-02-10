Третий раз за день в Украине масштабная воздушная тревога
В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
По информации "Белорусский Гаюн", с аэродрома Мачулищи взлетел российский ДРЛО А-50У. Также взлетели два МиГ-31К и еще один неизвестный борт, вероятно, истребитель.
Это уже третья масштабная воздушная тревога за сутки.
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Про це повідомив у п'ятницю уряд Берна, пише "Європейська правда" з посиланням на https://www.reuters.com/ Reuters .