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Третий раз за день в Украине масштабная воздушная тревога

тривога

В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

По информации "Белорусский Гаюн", с аэродрома Мачулищи взлетел российский ДРЛО А-50У. Также взлетели два МиГ-31К и еще один неизвестный борт, вероятно, истребитель.

Это уже третья масштабная воздушная тревога за сутки.

Читайте: Российская ракета точно нарушила воздушное пространство Румынии и Молдовы, пролет зафиксировала украинская РЛС, - Воздушные силы

Третий раз за день в Украине масштабная воздушная тревога 01
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Топ комментарии
+26
А може вже пора чимось пи###онути по цим грьобаним мачулищам?
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10.02.2023 16:42
+15
****** русня...
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10.02.2023 16:40
+11
Швейцария называет себя нейтральной страной хотя на самом деле ета страна работает на все преступные режими мира от Гитлера до комунистов и наркобаронов.
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10.02.2023 17:16
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тепер з боку НАТИ небо для нашої ППО закрите
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10.02.2023 16:40 Ответить
****** русня...
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10.02.2023 16:40 Ответить
...и

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10.02.2023 17:36 Ответить
А може вже пора чимось пи###онути по цим грьобаним мачулищам?
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10.02.2023 16:42 Ответить
сбивать это говно когда будем?
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10.02.2023 16:45 Ответить
Слухайте, с пердольотами в Бєларусії треба щось вирішувати. Курців запросити на екскурсію по аеродромам, наприклад. Або пілоти хай потравляться пальоной самогонкою. Скільки можна терпіти цей відвертий терроризм? Спецслужби, агов!
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10.02.2023 16:56 Ответить
а шо решати? за рашку були домовленності а за белорашку базару не було,
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10.02.2023 17:04 Ответить
Швейцарія відхилила прохання Іспанії дозволити їй реекспорт зенітних гармат швейцарського виробництва в Україну.

Про це повідомив у п'ятницю уряд Берна, пише "Європейська правда" з посиланням на https://www.reuters.com/ Reuters .
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10.02.2023 17:00 Ответить
швейцарские кантоны
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10.02.2023 17:06 Ответить
Швейцария называет себя нейтральной страной хотя на самом деле ета страна работает на все преступные режими мира от Гитлера до комунистов и наркобаронов.
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10.02.2023 17:16 Ответить
 
 