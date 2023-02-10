Российская ракета точно нарушила воздушное пространство Румынии и Молдовы, пролет зафиксировала украинская РЛС, - Воздушные силы

Несмотря на отрицание Минобороны Румынии, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская радиолокационная система таки зафиксировала пролет российской ракеты в небе над Румынией и Молдовой.

Об этом он заявил в комментарии Бабелю, передает Цензор.НЕТ.

"Две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой и Румынией в направлении Черновцов. Россия уже не впервые прибегает к подобным провокациям. Такое уже было с Беларусью, когда ракета летела практически по линии границы и мы сбили ее, чтобы исключить угрозу для Добротворской ТЭС", - отметил он.

По его словам, Молдова также сначала отрицала пролет ракет через свою страну, но потом они признали это.

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"Произошел серьезный инцидент. Румыния должна разобраться с этим перед тем, как делать преждевременные выводы. Одно мы знаем точно – наши данные четко указывают на то, что ракета нарушила воздушное пространство упомянутых стран", – добавил Игнат.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны российской ракетой.

В то же время, Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.

Президент Зеленский назвал сегодняшний обстрел Украины, в ходе которого российские ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, вызовом НАТО.