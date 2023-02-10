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Новости Война
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Молдова (1831) Румыния (1041) Воздушные силы (1990) Игнат (575)

Российская ракета точно нарушила воздушное пространство Румынии и Молдовы, пролет зафиксировала украинская РЛС, - Воздушные силы

ракета,ракети

Несмотря на отрицание Минобороны Румынии, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская радиолокационная система таки зафиксировала пролет российской ракеты в небе над Румынией и Молдовой.

Об этом он заявил в комментарии Бабелю, передает Цензор.НЕТ.

"Две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой и Румынией в направлении Черновцов. Россия уже не впервые прибегает к подобным провокациям. Такое уже было с Беларусью, когда ракета летела практически по линии границы и мы сбили ее, чтобы исключить угрозу для Добротворской ТЭС", - отметил он.

По его словам, Молдова также сначала отрицала пролет ракет через свою страну, но потом они признали это.

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"Произошел серьезный инцидент. Румыния должна разобраться с этим перед тем, как делать преждевременные выводы. Одно мы знаем точно – наши данные четко указывают на то, что ракета нарушила воздушное пространство упомянутых стран", – добавил Игнат.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны российской ракетой.

В то же время, Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.

Президент Зеленский назвал сегодняшний обстрел Украины, в ходе которого российские ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, вызовом НАТО.
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Топ комментарии
+31
Короче, надо ПВО НАТО отправить к нам на повышение квалификации !
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10.02.2023 15:14
+26
Им уже американцы позвонили и сказали все замять. Два убитых тракториста в Польше из-за кацапов (притом не имеет значения, чья ракета, это как полицейский обоснованно и с полной необходимостью стреляет в преступника, ловит рикошет и убивает гражданского, так смерть гражданского всегда повесят на преступника во всех штатах в США) - тоже самое.

НАТО скорее всего вообще не способно вступить в войну. Если на него нападут по-настоящему, скорее всего в течение 24 часов оно развалится, начиная с Италии и Франции. По-крайней мере до 24-го февраля точно бы развалилось, а теперь может и уверенность в себе появилась. И уж железно могу сказать, что если НАТО объявит всеобщую мобилизацию даже для работников тыла, то правительство тут же снесут на митингах далеко не в одной стране и потребуют выйти из НАТО. Та и зачем США все эти события, у них итак контракты оружейные и газовые принесут сотни миллиардов долларов в казну (и триллионы частным компаниям), Европа итак уже порвала с кацапами и с Китаем в том числе, им просто надо зафиксировать результат.
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10.02.2023 15:18
+23
А нічо. НАТО має витрусити гівно зі штанів і покінчити з монстром, якого вони самі ж і вигодували.
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10.02.2023 15:20
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короче тепер ***** може хєрачити ракетами хоч з средиземного та Балтійского морів та йому нічого не буде. НАТО це терпіли
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10.02.2023 15:49 Ответить
Щось пролетіло над кібіткою, але навіть коні не зреагували.
Ех, ромале, чавела!
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10.02.2023 15:59 Ответить
Кацапы это делают специально - ждут не дождутся ответки.
И тогда с пафосом заявят, что мы отступили - а шо делать ?
Против нас всё НАТО....
Ибо проиграть Украине для них - полный пердимонокль !
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10.02.2023 16:01 Ответить
полный пердимонокль ! 🤣
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10.02.2023 16:15 Ответить
Взяти приклад з Турції: побачили що щось наближається до їхнього повітряного простору - підняли винущувачі і збили нафіг як тільки залетіло на їх територію.
Більше не залітало.
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10.02.2023 16:02 Ответить
а нато знает?
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10.02.2023 16:07 Ответить
Циганва все буде заперечувати, а сцикуни з НАТО буть висовлювати чергове занепоеоєння замімть того, щоб зразу ж потопити всі кацапські катери та кораблі в Чорному морі за напад на карїну - члена НАТО!
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10.02.2023 16:07 Ответить
Ооо, ботва подоляка підтягнулась ,зареєстрована 19 січня 2023.
Без НАТО сидів би ти в погребі,в кращому випадку . Бо асфальтом боневиіка сильно не навоюєшся
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10.02.2023 16:13 Ответить
Ну давайте будемо чесними із самими собою: якщо якась рашистська ракета влетить в якийсь будинок у польщі або румунії , НАТО не буде воювати за парашиєю. Я навіть очікую, що парашия умисно це зробить і отвєтки ніякої не отримає. Просто тут мова йде про ціну такого кроку для країн НАТО. Двоє сраних поляків - це ніщо у порівнянні з сотнями мільярдів, які потрібно буде витратити на цю війну. Тому викиньте з голови ідею, про вступ НАТО у війну.
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10.02.2023 16:16 Ответить
война начнется с малого. Сначала Двоє сраних поляків, потом ракеты над странами НАТО, а потом еще покруче. Но сс*ны думают, пока нам не объявили войну и не зашли танковыми колоннами, мы будем отрицать все что видим. Что не эскалировать. ну-ну
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10.02.2023 21:38 Ответить
Прийдеться НАТО якось вступати у війну в Україні, бачите як ********* чіпляється, ну не можуть вони програти України, головна скрєпа зруйнується. НАТО "допоможіть" їм , підключіться і ********** скаже, чьто МЫ не желаем воевать с НАТО на территории Украины, это не являлось целью нашей спецаперации, а украинскую армию мы уже достаточно демилитаризировали и она нам уже не сможет угрожать втаржением.
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10.02.2023 16:20 Ответить
Хватит возить румын мордами по столу!
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10.02.2023 16:44 Ответить
Напоминаю неучам которые здесь накинулись на румын мол слабаки!!!
не дали ответа!!!!
румыны на протяжении многих веков воевали с самыми большими и сольными империями!!
вначале еще когда была Гето-Дакия , прооьцы румын воевали с Римской империей и сохранила свои земли
далее румыны веками воевали с Османской, Австро-Венгрией и Российской империями!!!
и тоже румыны смоги сохранить в основном все свои территории!!!!!
кто там еще сомневаеться в трусости румын?????
если надо так вылупят по росийским ракетам что пыль останеться!!!!
надо подождать и разобраться откуда эти ракеты куда и зачем??????
и куда упали ибо об этом воообще молчок
если украинские РЛс засекли пролет над Румынией то пусть скажут куда они пропали далее??????
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10.02.2023 16:58 Ответить
Расскажите, почему окружили 6 армию Паулюса.
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10.02.2023 17:01 Ответить
Там не скільки румуни підвели, як нащадки римських легіонерів сьома італійська армія.
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10.02.2023 17:43 Ответить
3 я и 4 я румынские армии которые прикрывали фланги 6 армии продержались не более 2х суток, в итоге 3 я армия была практически полностью уничтожена, а 6 армия окружена.
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11.02.2023 11:12 Ответить
Как они долетели до Румынии и куда делись после Румынии или Молдавии непонятно,почему не сбили до Модавии или после,над Черновцами,куда делись те ракеты?
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10.02.2023 21:24 Ответить
Хмельницький, Львів...
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11.02.2023 00:50 Ответить
повренули назад на Украину с добрым утром!
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10.02.2023 21:39 Ответить
*повернули
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10.02.2023 23:52 Ответить
зі всією повагою, молдавани - так більш незалежні. Бо останнім часом були в союзі із Венгрією. А румини навіть назву свою від римлян взяли, яка вже там незалежність. І турецькі фортеці чомусь були аж на Дунаї.
куда пропалі? А пролетіли над вашою територією і впали на Українській землі. Питання: Румунія перебуває у війні з Україною? Ні. То чому вона пропускає кацапсьткі ракети через свою територію?
Зрозуміло, що в Молдови нема чим збивати. але у члена НАТО повинно бути.
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11.02.2023 06:04 Ответить
Вот же ж эти украинские речныки-не дают,сволочи, НАТО сохранить лицо.
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10.02.2023 17:03 Ответить
Єти сцыкуны из Нато , ПРОСПАЛИ или струсили ответить путину когда российская ракета упала на территорию Польши , а теперь всё опять повторилось уже на территории Румынии!!.... НАТО бздит пред Путиным и готов на карачках ползти у Путина !!...Суки -трусливые и двуличные!!! А на завтра российские ракеты полетят уже через территорию Чехии и Словении или страны Прибалтии!!!...А на словах они-НАТО все Герои, ана деле пустое место, хоть и хорошо вооружены!!!
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10.02.2023 17:24 Ответить
Не НАТО а какая то промакашка.
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10.02.2023 17:31 Ответить
НАТО закрийте небо, Бубочка клістрони з сейфа ДБР так і не дістав
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10.02.2023 19:03 Ответить
тупанул путин. Надо было на НАТО нападать. Там бы точно до Берлина за 3 дня
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10.02.2023 21:41 Ответить
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