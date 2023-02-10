Российская ракета точно нарушила воздушное пространство Румынии и Молдовы, пролет зафиксировала украинская РЛС, - Воздушные силы
Несмотря на отрицание Минобороны Румынии, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская радиолокационная система таки зафиксировала пролет российской ракеты в небе над Румынией и Молдовой.
Об этом он заявил в комментарии Бабелю, передает Цензор.НЕТ.
"Две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой и Румынией в направлении Черновцов. Россия уже не впервые прибегает к подобным провокациям. Такое уже было с Беларусью, когда ракета летела практически по линии границы и мы сбили ее, чтобы исключить угрозу для Добротворской ТЭС", - отметил он.
По его словам, Молдова также сначала отрицала пролет ракет через свою страну, но потом они признали это.
"Произошел серьезный инцидент. Румыния должна разобраться с этим перед тем, как делать преждевременные выводы. Одно мы знаем точно – наши данные четко указывают на то, что ракета нарушила воздушное пространство упомянутых стран", – добавил Игнат.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.
В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны российской ракетой.
В то же время, Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.
Президент Зеленский назвал сегодняшний обстрел Украины, в ходе которого российские ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, вызовом НАТО.
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Ех, ромале, чавела!
И тогда с пафосом заявят, что мы отступили - а шо делать ?
Против нас всё НАТО....
Ибо проиграть Украине для них - полный пердимонокль !
Більше не залітало.
Без НАТО сидів би ти в погребі,в кращому випадку . Бо асфальтом боневиіка сильно не навоюєшся
не дали ответа!!!!
румыны на протяжении многих веков воевали с самыми большими и сольными империями!!
вначале еще когда была Гето-Дакия , прооьцы румын воевали с Римской империей и сохранила свои земли
далее румыны веками воевали с Османской, Австро-Венгрией и Российской империями!!!
и тоже румыны смоги сохранить в основном все свои территории!!!!!
кто там еще сомневаеться в трусости румын?????
если надо так вылупят по росийским ракетам что пыль останеться!!!!
надо подождать и разобраться откуда эти ракеты куда и зачем??????
и куда упали ибо об этом воообще молчок
если украинские РЛс засекли пролет над Румынией то пусть скажут куда они пропали далее??????
куда пропалі? А пролетіли над вашою територією і впали на Українській землі. Питання: Румунія перебуває у війні з Україною? Ні. То чому вона пропускає кацапсьткі ракети через свою територію?
Зрозуміло, що в Молдови нема чим збивати. але у члена НАТО повинно бути.