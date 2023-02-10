Две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, - Залужный
Ракеты были запущены из акватории Черного моря.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", - говорится в сообщении.
По данным Залужного, ракеты были запущены из акватории Черного моря.
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Проводим обучение на всех средствах ПВО стран НАТО с целью уничтожения ракет РФ.
Дорого! Обращаться в подразделения ПВО Сухопутных войск Украины.
Спросить капитана Шевченко, позывной "Верба".
Военнослужащим Румынии, США, Великобритании, Польши, Стран Балтии, Германии, Франции и Нидерландов - скидка 50%.....
А запуски ракєт?
Якщо одслідили та не збили при прольоті по країні НАТО, в шопу таке НАТО.
А якщо навіть не одслілили...
Тим паче, в шопу таке НАТО !!!!
слухали звуки пролітаючих над головою крилатих ракет.
А багато кому пощастило ще й спостерігати.
«Інформація про російську ракету, що пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується».
При цьому в Міноборони Румунії уточнили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.
ты точно решишь в этот бред???
в Румынии уже много лет стоят Пэтриоты в Девеселу которые свободно собьют любую муху без проблем!!!
и румыны это бы решили вопрос без проблем и без стеснения
поверь мне
тут какая то другая комбинация!!!
Хто ше сумніваєцця шо воно дурне і кине ядерну бомбу? І не тільки по Україні.
а були б тєла (як в польщі), то зробили б винними Україну
тому Україна вимушена не збивати ракети з боку румунії (нати).
Оттака *****, малята