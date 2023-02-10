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Молдова (2013) ракети (3924) Румунія (1115) Залужний (698)

Дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, - Залужний

ракета,рф,ракети

Ракети були запущені з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав", - йдеться в повідомленні.

За даними Залужного, ракети була запущені з акваторії Чорного моря.

Також читайте: У повітряному просторі Молдови зафіксовано російську ракету, - Кім

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Топ коментарі
+50
Зараз НАТО скаже ,що це українські ракети,ще й вибачаться перед ******
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10.02.2023 11:32
+44
******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

Некерована кцпська ракета трішки зачепила територію НАТО. Є три варіанти розвитку ситуації: 1.цього не може бути 2.це українське ППО 3.глибока стурбованість, але все не так однозначно
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10.02.2023 11:34
+34
І ще буде організовано потужне рослідування на 8 років.
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10.02.2023 11:37
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Ну и где же ответ НАТО? Если бы не Украина, которая *не хатела мирна дагавариться*, а встретила врага оружием, то рашисты уже были бы в Польше и странах Балтии если не дальше
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10.02.2023 12:05 Відповісти
Объявление:
Проводим обучение на всех средствах ПВО стран НАТО с целью уничтожения ракет РФ.
Дорого! Обращаться в подразделения ПВО Сухопутных войск Украины.
Спросить капитана Шевченко, позывной "Верба".
Военнослужащим Румынии, США, Великобритании, Польши, Стран Балтии, Германии, Франции и Нидерландов - скидка 50%.....
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10.02.2023 12:09 Відповісти
минулого разу, коли "українська ракета" впала в Польщі, дали петріотів
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10.02.2023 12:11 Відповісти
А чи не повинно НАТО одслідковувати переміщення рос лоханок та ще у період воєнних дій?
А запуски ракєт?
Якщо одслідили та не збили при прольоті по країні НАТО, в шопу таке НАТО.
А якщо навіть не одслілили...
Тим паче, в шопу таке НАТО !!!!
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10.02.2023 12:11 Відповісти
интересно, что именно Залужный заявил это. Что бы это значило)
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10.02.2023 12:16 Відповісти
Цікаво, з якими емоціями мешканці натівської Румунії
слухали звуки пролітаючих над головою крилатих ракет.
А багато кому пощастило ще й спостерігати.
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10.02.2023 12:20 Відповісти
И где ПВО от НАТО? Где Пэтриоты? Где НАТОвское единство? Пиз"оболы сцыкливые...
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10.02.2023 12:24 Відповісти
Чтоб вообще никак не реагировать на вторжение в пространстао румынии они сделали вид что ничего и не было Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над територією країни. Про це повідомляє румунська редакція Радіо Свобода з посиланням на коментар відомства:
«Інформація про російську ракету, що пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується».
При цьому в Міноборони Румунії уточнили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.
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10.02.2023 12:48 Відповісти
Штати недавно ледве влучили у величезну повітряну кулю. В Румунії вони теж дислоковані, але в невеличкі ракети влучати не вміють(це ж вам не бучанське ТРО). Скажуть шо Україна угнала ракетоносій, обшмаляла себе "калібрами" і позорно втекла. Десь на "стурбованість" тягне.
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10.02.2023 12:47 Відповісти
Штати захотіли збити над морем, їхнє право. При Трампі три таких кулі літали і ніхто не збивав.
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10.02.2023 14:11 Відповісти
зсилку на при трампі літали. я особисто такої інфи не зусрічав. трамп якраз дуже жорстко вів себе з китаєм - відмінив відношення до китаю, як до країни яка розвивається. І справді - друга екноміка світу. Взамін отримав ковід...
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10.02.2023 15:24 Відповісти
А что же НАТО. Кака всегда обосра.....
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10.02.2023 12:49 Відповісти
Ракету умышленно так направили. Вот прям сейчас НАТЕ потопить один из ракетоносителей. И предупредить, что ещё один залёт - утопят весь рашистский флот. Как турки сбили расейский самолёт. И больше «случайных» пролетов не будет. Если так не сделать, то будет реальная эскалация, которой НАТА так боитс
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10.02.2023 12:51 Відповісти
Лишнее подтверждение теории , что если бы Украина не выстояла в первые дни навала орды, Запад слил бы страны Балтии и возможно Польшу пуйлу. Заболтали бы , запугали , что не хотят ядерной войны и т.д.. Сидели бы в своем Париже и Мюнхене и сцались бы от страха.
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10.02.2023 12:56 Відповісти
Воистину так
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10.02.2023 13:02 Відповісти
так їх і зараз трясе від страху....і вони вже не сцять, бо обісцялися вже давно. Це не відноситься до Польщі і країн Балтії
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10.02.2023 13:07 Відповісти
Хотя цивилизованный мир воюет с быдловарварами, проблема может быть решена только цивилизованными средствами: нужно соглашение Молдовы, Румынии, Польши и Украины о порядке уничтожения угрожающих этим странам кацапских ракет в пограничной зоне. Соглашение, в котором однозначно были бы оговорены все военные, юридические и финансовые вопросы. При ракетной атаке времени на согласования и красные телефоны нет абсолютно, обо всём должно быть договорёно заранее. В том числе и о немедленном уничтожении кацапских ракет в воздушном пространстве Украины силами НАТО.
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10.02.2023 13:01 Відповісти
америка не даст. Это же эскалация
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10.02.2023 22:47 Відповісти
Буде якесь скигління від Зах Европи тільки тоді, коли маршрут ракет московія прокладе через ФРН і Францію
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10.02.2023 13:09 Відповісти
Разлеталось в наши дни неопознаной х.ни. Теперь Ната будет знать, что это ракеты. А то как узнать, если никогда не видел?
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10.02.2023 13:25 Відповісти
Те, що НАТО ТУПО ЗЛИЛО Руминію ЗРОЗУМІЛО! Питання, чи зрозуміли це румуни? Схема-- ракета випускається з акваторії Чорного моря -- її ВИДНО ВСІМ !, і летить в сторону Румунії -- НАТО І Румунія МОВЧИТЬ!, ЗАЛІТАЄ в ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР РУМУНІЇ І НАТО, а румуни і НАТО МОВЧАТЬ! НАПРОШУЄТЬСЯ ДУЖЕ ПРОСТИЙ ВИСНОВОК-- і НАТО і румуни були попереджені кацапами і тупо спостерігали, як кацапи ******** УКРАЇНУ! Тобто нато і кацапи ДОМОВИЛИСЯ! А ЦЯ жаба зелена з шольцями каву попиває!
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10.02.2023 13:58 Відповісти
Дурня!
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10.02.2023 14:14 Відповісти
Покажите мне на карте как ракета влетела с чёрного моря в Румынию и далее куда упала и как вылетела?????
ты точно решишь в этот бред???
в Румынии уже много лет стоят Пэтриоты в Девеселу которые свободно собьют любую муху без проблем!!!
и румыны это бы решили вопрос без проблем и без стеснения
поверь мне
тут какая то другая комбинация!!!
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10.02.2023 14:55 Відповісти
***** не получило достойної відповіді за польські трактори і трактористи то йде на загострення.
Хто ше сумніваєцця шо воно дурне і кине ядерну бомбу? І не тільки по Україні.
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10.02.2023 13:58 Відповісти
Та відсутнє йде на загострення. Просто каци і НАТО ДОМОВИЛИСЯ! ДОМОВИЛИСЯ! Полякам потрібно ЕКСТРЕННО ВІДНОВЛЮВАТИ БОМБОСХОВИЩА! БО наступні це ПОЛЯКИ!
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10.02.2023 14:06 Відповісти
нема тєла - нема дєла
а були б тєла (як в польщі), то зробили б винними Україну
тому Україна вимушена не збивати ракети з боку румунії (нати).
Оттака *****, малята
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10.02.2023 14:28 Відповісти
тоб то по нам бахнули румуни....
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10.02.2023 17:55 Відповісти
строго говоря -они дали коридор.
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10.02.2023 22:48 Відповісти
Румыния подождите, терпит терпит, потом как даст всем жару, вот увидите все прозреют))
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10.02.2023 23:11 Відповісти
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