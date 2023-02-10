Дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, - Залужний
Ракети були запущені з акваторії Чорного моря.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав", - йдеться в повідомленні.
За даними Залужного, ракети була запущені з акваторії Чорного моря.
Топ коментарі
+50 Серьога Харківський
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+44 Власов Сергей b3083465
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+34 tolik myc
показати весь коментар10.02.2023 11:37
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Будь ласка, зачекайте...
Проводим обучение на всех средствах ПВО стран НАТО с целью уничтожения ракет РФ.
Дорого! Обращаться в подразделения ПВО Сухопутных войск Украины.
Спросить капитана Шевченко, позывной "Верба".
Военнослужащим Румынии, США, Великобритании, Польши, Стран Балтии, Германии, Франции и Нидерландов - скидка 50%.....
А запуски ракєт?
Якщо одслідили та не збили при прольоті по країні НАТО, в шопу таке НАТО.
А якщо навіть не одслілили...
Тим паче, в шопу таке НАТО !!!!
слухали звуки пролітаючих над головою крилатих ракет.
А багато кому пощастило ще й спостерігати.
«Інформація про російську ракету, що пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується».
При цьому в Міноборони Румунії уточнили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.
ты точно решишь в этот бред???
в Румынии уже много лет стоят Пэтриоты в Девеселу которые свободно собьют любую муху без проблем!!!
и румыны это бы решили вопрос без проблем и без стеснения
поверь мне
тут какая то другая комбинация!!!
Хто ше сумніваєцця шо воно дурне і кине ядерну бомбу? І не тільки по Україні.
а були б тєла (як в польщі), то зробили б винними Україну
тому Україна вимушена не збивати ракети з боку румунії (нати).
Оттака *****, малята