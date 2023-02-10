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Російська ракета точно порушила повітряний простір Румунії та Молдови, проліт зафіксувала українська РЛС, - Повітряні сили

ракета,ракети

Попри заперечення Міноборони Румунії речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українська радіолокаційна система таки зафіксувала проліт російської ракети у небі над Румунією та Молдовою.

Про це він заявив у коментарі Бабелю, передає Цензор.НЕТ.

"Дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та Румунією у напрямку Чернівців. Росія уже не вперше вдається до подібних провокацій. Таке вже було із Білоруссю, коли ракета летіла практично по лінії кордону і ми збили її, аби унеможливити загрозу для Добротвірської ТЕС", - зазначив він.

За його словами, Молдова також спершу заперечувала проліт ракет через свою країну, але потім вони таки визнали це.

"Стався серйозний інцидент. Румунія повинна розібратися з цим перед тим, як робити передчасні висновки. Одне ми знаємо точно - наші дані чітко вказують на те, що ракета порушила повітряний простір згаданих країн", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови.

У Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору країни російською ракетою.

Водночас Міністерство оборони Румунії не підтвердило інформацію про те, що російська ракета перетнула румунський повітряний простір.

Президент Зеленський назвав сьогоднішній обстріл України, під час якого російські ракети пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, є викликом НАТО.

Також читайте: Сили ППО знищили 61 ракету окупантів, всього росіяни запустили 71, - Повітряні сили

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Топ коментарі
+31
Короче, надо ПВО НАТО отправить к нам на повышение квалификации !
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10.02.2023 15:14
+26
Им уже американцы позвонили и сказали все замять. Два убитых тракториста в Польше из-за кацапов (притом не имеет значения, чья ракета, это как полицейский обоснованно и с полной необходимостью стреляет в преступника, ловит рикошет и убивает гражданского, так смерть гражданского всегда повесят на преступника во всех штатах в США) - тоже самое.

НАТО скорее всего вообще не способно вступить в войну. Если на него нападут по-настоящему, скорее всего в течение 24 часов оно развалится, начиная с Италии и Франции. По-крайней мере до 24-го февраля точно бы развалилось, а теперь может и уверенность в себе появилась. И уж железно могу сказать, что если НАТО объявит всеобщую мобилизацию даже для работников тыла, то правительство тут же снесут на митингах далеко не в одной стране и потребуют выйти из НАТО. Та и зачем США все эти события, у них итак контракты оружейные и газовые принесут сотни миллиардов долларов в казну (и триллионы частным компаниям), Европа итак уже порвала с кацапами и с Китаем в том числе, им просто надо зафиксировать результат.
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10.02.2023 15:18
+23
А нічо. НАТО має витрусити гівно зі штанів і покінчити з монстром, якого вони самі ж і вигодували.
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10.02.2023 15:20
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короче тепер ***** може хєрачити ракетами хоч з средиземного та Балтійского морів та йому нічого не буде. НАТО це терпіли
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10.02.2023 15:49 Відповісти
Щось пролетіло над кібіткою, але навіть коні не зреагували.
Ех, ромале, чавела!
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10.02.2023 15:59 Відповісти
Кацапы это делают специально - ждут не дождутся ответки.
И тогда с пафосом заявят, что мы отступили - а шо делать ?
Против нас всё НАТО....
Ибо проиграть Украине для них - полный пердимонокль !
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10.02.2023 16:01 Відповісти
полный пердимонокль ! 🤣
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10.02.2023 16:15 Відповісти
Взяти приклад з Турції: побачили що щось наближається до їхнього повітряного простору - підняли винущувачі і збили нафіг як тільки залетіло на їх територію.
Більше не залітало.
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10.02.2023 16:02 Відповісти
а нато знает?
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10.02.2023 16:07 Відповісти
Циганва все буде заперечувати, а сцикуни з НАТО буть висовлювати чергове занепоеоєння замімть того, щоб зразу ж потопити всі кацапські катери та кораблі в Чорному морі за напад на карїну - члена НАТО!
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10.02.2023 16:07 Відповісти
Ооо, ботва подоляка підтягнулась ,зареєстрована 19 січня 2023.
Без НАТО сидів би ти в погребі,в кращому випадку . Бо асфальтом боневиіка сильно не навоюєшся
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10.02.2023 16:13 Відповісти
Ну давайте будемо чесними із самими собою: якщо якась рашистська ракета влетить в якийсь будинок у польщі або румунії , НАТО не буде воювати за парашиєю. Я навіть очікую, що парашия умисно це зробить і отвєтки ніякої не отримає. Просто тут мова йде про ціну такого кроку для країн НАТО. Двоє сраних поляків - це ніщо у порівнянні з сотнями мільярдів, які потрібно буде витратити на цю війну. Тому викиньте з голови ідею, про вступ НАТО у війну.
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10.02.2023 16:16 Відповісти
война начнется с малого. Сначала Двоє сраних поляків, потом ракеты над странами НАТО, а потом еще покруче. Но сс*ны думают, пока нам не объявили войну и не зашли танковыми колоннами, мы будем отрицать все что видим. Что не эскалировать. ну-ну
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10.02.2023 21:38 Відповісти
Прийдеться НАТО якось вступати у війну в Україні, бачите як ********* чіпляється, ну не можуть вони програти України, головна скрєпа зруйнується. НАТО "допоможіть" їм , підключіться і ********** скаже, чьто МЫ не желаем воевать с НАТО на территории Украины, это не являлось целью нашей спецаперации, а украинскую армию мы уже достаточно демилитаризировали и она нам уже не сможет угрожать втаржением.
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10.02.2023 16:20 Відповісти
Хватит возить румын мордами по столу!
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10.02.2023 16:44 Відповісти
Напоминаю неучам которые здесь накинулись на румын мол слабаки!!!
не дали ответа!!!!
румыны на протяжении многих веков воевали с самыми большими и сольными империями!!
вначале еще когда была Гето-Дакия , прооьцы румын воевали с Римской империей и сохранила свои земли
далее румыны веками воевали с Османской, Австро-Венгрией и Российской империями!!!
и тоже румыны смоги сохранить в основном все свои территории!!!!!
кто там еще сомневаеться в трусости румын?????
если надо так вылупят по росийским ракетам что пыль останеться!!!!
надо подождать и разобраться откуда эти ракеты куда и зачем??????
и куда упали ибо об этом воообще молчок
если украинские РЛс засекли пролет над Румынией то пусть скажут куда они пропали далее??????
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10.02.2023 16:58 Відповісти
Расскажите, почему окружили 6 армию Паулюса.
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10.02.2023 17:01 Відповісти
Там не скільки румуни підвели, як нащадки римських легіонерів сьома італійська армія.
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10.02.2023 17:43 Відповісти
3 я и 4 я румынские армии которые прикрывали фланги 6 армии продержались не более 2х суток, в итоге 3 я армия была практически полностью уничтожена, а 6 армия окружена.
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11.02.2023 11:12 Відповісти
Как они долетели до Румынии и куда делись после Румынии или Молдавии непонятно,почему не сбили до Модавии или после,над Черновцами,куда делись те ракеты?
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10.02.2023 21:24 Відповісти
Хмельницький, Львів...
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11.02.2023 00:50 Відповісти
повренули назад на Украину с добрым утром!
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10.02.2023 21:39 Відповісти
*повернули
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10.02.2023 23:52 Відповісти
зі всією повагою, молдавани - так більш незалежні. Бо останнім часом були в союзі із Венгрією. А румини навіть назву свою від римлян взяли, яка вже там незалежність. І турецькі фортеці чомусь були аж на Дунаї.
куда пропалі? А пролетіли над вашою територією і впали на Українській землі. Питання: Румунія перебуває у війні з Україною? Ні. То чому вона пропускає кацапсьткі ракети через свою територію?
Зрозуміло, що в Молдови нема чим збивати. але у члена НАТО повинно бути.
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11.02.2023 06:04 Відповісти
Вот же ж эти украинские речныки-не дают,сволочи, НАТО сохранить лицо.
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10.02.2023 17:03 Відповісти
Єти сцыкуны из Нато , ПРОСПАЛИ или струсили ответить путину когда российская ракета упала на территорию Польши , а теперь всё опять повторилось уже на территории Румынии!!.... НАТО бздит пред Путиным и готов на карачках ползти у Путина !!...Суки -трусливые и двуличные!!! А на завтра российские ракеты полетят уже через территорию Чехии и Словении или страны Прибалтии!!!...А на словах они-НАТО все Герои, ана деле пустое место, хоть и хорошо вооружены!!!
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10.02.2023 17:24 Відповісти
Не НАТО а какая то промакашка.
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10.02.2023 17:31 Відповісти
НАТО закрийте небо, Бубочка клістрони з сейфа ДБР так і не дістав
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10.02.2023 19:03 Відповісти
тупанул путин. Надо было на НАТО нападать. Там бы точно до Берлина за 3 дня
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10.02.2023 21:41 Відповісти
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