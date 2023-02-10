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ракети (3924) Румунія (1115)

Румунія не підтверджує, що російська ракета перетнула її повітряний простір

ракета

Міністерство оборони Румунії не підтвердило інформацію про те, що російська ракета перетнула румунський повітряний простір.

Про це у міністерстві повідомили за запитом румунської редакції Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Інформація про російську ракету, яка пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується", - відповіли в міністерстві на запит журналістів.

У відомстві заявили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.

Також читайте: Українська ППО могла збити російські ракети над Молдовою і Румунією, але не зробила це через загрози населенню, - Повітряні сили

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час ранкового обстрілу 10 лютого російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

Молдова підтвердила порушення свого повітряного простору російською ракетою.

Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ППО України могла б з бити ракети над Румунією та Молдовою, але не стала робити цього з урахуванням ризиків для населення іноземних держав.

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Топ коментарі
+25
Во во спите спокойно.
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10.02.2023 12:55
+23
Молите Бога что между вами и рашкой,Украина есть и будет!!!Сцыкуны!!!
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10.02.2023 12:58
+23
Йо#ані куколди, Де жавю з ракетою в Польщі. Повітряні сили України вже підтвердили, що 2 ракети перетнули повітряний простір НАТО. Їх імпотентність - це сигнал рашці продовжувати терор.,навіть стурбованість не ввімкнули,просто як страустіпа а нічого не було,,так як це порушення того самого дюйма нато про яке торочить Столтенберг,що вони захистять,і реагувати якось потрібно тому зробили вигляд що нічого не було
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10.02.2023 13:00
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Угу, значит и дальше НАТО будет пропускать рашистские ракеты через свою территорию в сторону Украины ?
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10.02.2023 13:11 Відповісти
Якщо так буде й далі тоді потрібно ставити ППО в південно-західному напрямку. Кацафлот почне пуляти ракети десь з під Болгарії та вони прилетять до нас з західного напрямку.
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10.02.2023 13:16 Відповісти
Китайський бальончик два дні кружляв у повітряному просторі США поки не збили,а ви кажете Молдова,Румунія ну н
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10.02.2023 13:16 Відповісти
В общем понятно.
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10.02.2023 13:18 Відповісти
«саєчка за іспуг» від світової шпани
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10.02.2023 13:20 Відповісти
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10.02.2023 13:21 Відповісти
Мордор уже в очередной раз проверяет альянс. А тот просто обосрался и не знает что делать.
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10.02.2023 13:22 Відповісти
скорее сша не знает, что делать
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10.02.2023 22:20 Відповісти
Чекаємо ракет з Балтійського моря які кацапня запустить по нас через Польшу.
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10.02.2023 13:23 Відповісти
Думаю там уже не пройде, наклали трохи поляки ППО біля кордону, після того інциденту....
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10.02.2023 13:45 Відповісти
терпилы конченные
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10.02.2023 13:25 Відповісти
Як там в Брюселі кажуть- Ні дюйма території? Ну-ну. Воно й видно.
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10.02.2023 13:27 Відповісти
Румуни не хочуть усугуБлять. Не ******* ніде, то й хрін з ним. Це ж треба чухатись, НАТО турбувати. Могли б хоч протест заявити, попередження якесь зварганити.
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10.02.2023 13:29 Відповісти
Представляю, что будет твориться на цензоре, когда наконец выяснится, что другие страны НАТО в случае нападения на одну из них вовсе даже и не обязаны воевать за неё и посылать туда свои войска.
Это будет перелом сознания, разрушение главного идеологического мифа.
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10.02.2023 13:34 Відповісти
Навіть якшо ***** завтра відправить 100 тис бурят та зеків на танках т-62 в Естонію НАТО ніфіга не зробить
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10.02.2023 14:58 Відповісти
та на цензорі як раз це набагато ліпше розуміють ніж у середньому по країні
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10.02.2023 15:22 Відповісти
Ну вона ж офіційно туди не залітала через пункт пропуску, візу не відкривала то й її і не було а впала б ну одразу б не допустили журналістів а потім б повідомили що то українська ракета...

А так санкції накладай нафту російську більше не купляй, і бензин в ЄС потім не продавай.... воно їм треба.... часто не літають та й х... з тими ракетами
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10.02.2023 13:43 Відповісти
Путин специально плюнул в морду НАТО, ведь ракеты можно было пустить по другой траектории, а завтра он пустит ракеты из средиземного моря или из балтийского, а НАТО оботрется и скажет у нас же ничего не взорвалось и не нужно тревожить путина.
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10.02.2023 13:48 Відповісти
нема тєла - нема дєла
а були б тєла (як в польщі), то зробили б винними Україну
тому Україна вимушена не збивати ракети з боку румунії (нати).
Оттака *****, малята
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10.02.2023 14:39 Відповісти
Нікчемне, беззубе позоріще.
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10.02.2023 13:54 Відповісти
А що, в Румунії є міністерство оборони? Дивина дивна, вони , як в НАТО вступили, то всі на пляж!
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10.02.2023 14:18 Відповісти
Молдавия (не в НАТО) - подтвердила. Румыния (НАТО) - не подтвердила.
А на кой нам такое НАТО надо?
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10.02.2023 15:05 Відповісти
Повторюється сітуація з прильотом російських ракет до Польщі …
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10.02.2023 15:20 Відповісти
Наверно был дан приказ румынам шоб не подтверждали.
А то NATA окажется в неловком положении
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10.02.2023 16:15 Відповісти
ракети летіли атріцательно, під землею Румуніі
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10.02.2023 15:24 Відповісти
Тут питання в чому. А в тому, що якщо ракета прилетіла з повітряного простору країни НАТО, то можна вважати, що ракета по нам прилетіла з країни НАТО і невідомо чия то ракета, формально, чи то ракета російська чи румунська, якщо вони заперечуватимуть, що ракети прилетіли з їх території. Бо щоб це встановити, формально, то потрібно розслідування міжнародне проводити. А це може тривати місяці. Тому Румунія повинна визнати, що російська ракета зайшла в їх простір незаконно, і вийшла в наш простір з простору країни НАТО з метою провокації влаштованої росією з цілим рядом мотивів.
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10.02.2023 20:57 Відповісти
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