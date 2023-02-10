Румунія не підтверджує, що російська ракета перетнула її повітряний простір
Міністерство оборони Румунії не підтвердило інформацію про те, що російська ракета перетнула румунський повітряний простір.
Про це у міністерстві повідомили за запитом румунської редакції Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Інформація про російську ракету, яка пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується", - відповіли в міністерстві на запит журналістів.
У відомстві заявили, що пізніше нададуть оновлену інформацію.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час ранкового обстрілу 10 лютого російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.
Молдова підтвердила порушення свого повітряного простору російською ракетою.
Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ППО України могла б з бити ракети над Румунією та Молдовою, але не стала робити цього з урахуванням ризиків для населення іноземних держав.
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Это будет перелом сознания, разрушение главного идеологического мифа.
А так санкції накладай нафту російську більше не купляй, і бензин в ЄС потім не продавай.... воно їм треба.... часто не літають та й х... з тими ракетами
а були б тєла (як в польщі), то зробили б винними Україну
тому Україна вимушена не збивати ракети з боку румунії (нати).
Оттака *****, малята
А на кой нам такое НАТО надо?
А то NATA окажется в неловком положении