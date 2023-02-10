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Новости Война
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ракеты (3468) Румыния (1041)

Румыния не подтверждает, что российская ракета пересекла ее воздушное пространство.

ракета

Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.

Об этом в министерстве сообщили по запросу румынской редакции Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Информация о пролетевшей над воздушным пространством Румынии российской ракете не подтверждается", - ответили в министерстве на запрос журналистов.

В ведомстве заявили, что позже предоставят обновленную информацию.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время утренних обстрелов 10 февраля российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Молдова подтвердила нарушение своего воздушного пространства российской ракетой.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ПВО Украины могло бы сбить ракеты над Румынией и Молдовой, но не стала делать этого с учетом рисков для населения иностранных государств.

Читайте также: В воздушном пространстве Молдовы зафиксирована российская ракета, - Ким
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Топ комментарии
+25
Во во спите спокойно.
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10.02.2023 12:55
+23
Молите Бога что между вами и рашкой,Украина есть и будет!!!Сцыкуны!!!
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10.02.2023 12:58
+23
Йо#ані куколди, Де жавю з ракетою в Польщі. Повітряні сили України вже підтвердили, що 2 ракети перетнули повітряний простір НАТО. Їх імпотентність - це сигнал рашці продовжувати терор.,навіть стурбованість не ввімкнули,просто як страустіпа а нічого не було,,так як це порушення того самого дюйма нато про яке торочить Столтенберг,що вони захистять,і реагувати якось потрібно тому зробили вигляд що нічого не було
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10.02.2023 13:00
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Угу, значит и дальше НАТО будет пропускать рашистские ракеты через свою территорию в сторону Украины ?
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10.02.2023 13:11 Ответить
Якщо так буде й далі тоді потрібно ставити ППО в південно-західному напрямку. Кацафлот почне пуляти ракети десь з під Болгарії та вони прилетять до нас з західного напрямку.
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10.02.2023 13:16 Ответить
Китайський бальончик два дні кружляв у повітряному просторі США поки не збили,а ви кажете Молдова,Румунія ну н
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10.02.2023 13:16 Ответить
В общем понятно.
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10.02.2023 13:18 Ответить
«саєчка за іспуг» від світової шпани
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10.02.2023 13:20 Ответить
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10.02.2023 13:21 Ответить
Мордор уже в очередной раз проверяет альянс. А тот просто обосрался и не знает что делать.
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10.02.2023 13:22 Ответить
скорее сша не знает, что делать
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10.02.2023 22:20 Ответить
Чекаємо ракет з Балтійського моря які кацапня запустить по нас через Польшу.
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10.02.2023 13:23 Ответить
Думаю там уже не пройде, наклали трохи поляки ППО біля кордону, після того інциденту....
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10.02.2023 13:45 Ответить
терпилы конченные
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10.02.2023 13:25 Ответить
Як там в Брюселі кажуть- Ні дюйма території? Ну-ну. Воно й видно.
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10.02.2023 13:27 Ответить
Румуни не хочуть усугуБлять. Не ******* ніде, то й хрін з ним. Це ж треба чухатись, НАТО турбувати. Могли б хоч протест заявити, попередження якесь зварганити.
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10.02.2023 13:29 Ответить
Представляю, что будет твориться на цензоре, когда наконец выяснится, что другие страны НАТО в случае нападения на одну из них вовсе даже и не обязаны воевать за неё и посылать туда свои войска.
Это будет перелом сознания, разрушение главного идеологического мифа.
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10.02.2023 13:34 Ответить
Навіть якшо ***** завтра відправить 100 тис бурят та зеків на танках т-62 в Естонію НАТО ніфіга не зробить
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10.02.2023 14:58 Ответить
та на цензорі як раз це набагато ліпше розуміють ніж у середньому по країні
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10.02.2023 15:22 Ответить
Ну вона ж офіційно туди не залітала через пункт пропуску, візу не відкривала то й її і не було а впала б ну одразу б не допустили журналістів а потім б повідомили що то українська ракета...

А так санкції накладай нафту російську більше не купляй, і бензин в ЄС потім не продавай.... воно їм треба.... часто не літають та й х... з тими ракетами
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10.02.2023 13:43 Ответить
Путин специально плюнул в морду НАТО, ведь ракеты можно было пустить по другой траектории, а завтра он пустит ракеты из средиземного моря или из балтийского, а НАТО оботрется и скажет у нас же ничего не взорвалось и не нужно тревожить путина.
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10.02.2023 13:48 Ответить
нема тєла - нема дєла
а були б тєла (як в польщі), то зробили б винними Україну
тому Україна вимушена не збивати ракети з боку румунії (нати).
Оттака *****, малята
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10.02.2023 14:39 Ответить
Нікчемне, беззубе позоріще.
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10.02.2023 13:54 Ответить
А що, в Румунії є міністерство оборони? Дивина дивна, вони , як в НАТО вступили, то всі на пляж!
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10.02.2023 14:18 Ответить
Молдавия (не в НАТО) - подтвердила. Румыния (НАТО) - не подтвердила.
А на кой нам такое НАТО надо?
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10.02.2023 15:05 Ответить
Повторюється сітуація з прильотом російських ракет до Польщі …
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10.02.2023 15:20 Ответить
Наверно был дан приказ румынам шоб не подтверждали.
А то NATA окажется в неловком положении
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10.02.2023 16:15 Ответить
ракети летіли атріцательно, під землею Румуніі
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10.02.2023 15:24 Ответить
Тут питання в чому. А в тому, що якщо ракета прилетіла з повітряного простору країни НАТО, то можна вважати, що ракета по нам прилетіла з країни НАТО і невідомо чия то ракета, формально, чи то ракета російська чи румунська, якщо вони заперечуватимуть, що ракети прилетіли з їх території. Бо щоб це встановити, формально, то потрібно розслідування міжнародне проводити. А це може тривати місяці. Тому Румунія повинна визнати, що російська ракета зайшла в їх простір незаконно, і вийшла в наш простір з простору країни НАТО з метою провокації влаштованої росією з цілим рядом мотивів.
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10.02.2023 20:57 Ответить
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