Румыния не подтверждает, что российская ракета пересекла ее воздушное пространство.
Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.
Об этом в министерстве сообщили по запросу румынской редакции Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
"Информация о пролетевшей над воздушным пространством Румынии российской ракете не подтверждается", - ответили в министерстве на запрос журналистов.
В ведомстве заявили, что позже предоставят обновленную информацию.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время утренних обстрелов 10 февраля российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.
Молдова подтвердила нарушение своего воздушного пространства российской ракетой.
Спикер воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ПВО Украины могло бы сбить ракеты над Румынией и Молдовой, но не стала делать этого с учетом рисков для населения иностранных государств.
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Это будет перелом сознания, разрушение главного идеологического мифа.
А так санкції накладай нафту російську більше не купляй, і бензин в ЄС потім не продавай.... воно їм треба.... часто не літають та й х... з тими ракетами
а були б тєла (як в польщі), то зробили б винними Україну
тому Україна вимушена не збивати ракети з боку румунії (нати).
Оттака *****, малята
А на кой нам такое НАТО надо?
А то NATA окажется в неловком положении