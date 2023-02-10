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Молдова (1831) ракеты (3468)

Минобороны Молдовы подтверждает нарушение воздушного пространства страны российской ракетой

ракета,рф

В министерстве обороны Молдовы подтвердили информацию о нарушении воздушного пространства страны российской ракетой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Ответственные структуры учреждения в 10:18 обнаружили ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокрая Приднестровского региона, а впоследствии над городом Косеуц Сорокского района, направляясь в сторону Украины", - говорится в сообщении.

Минобороны Молдовы отметили, что в сотрудничестве с ответственными структурами страны внимательно следят за ситуацией в регионе и решительно осуждают нарушения воздушного пространства Республики Молдова.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Читайте также: В воздушном пространстве Молдовы зафиксирована российская ракета, - Ким

Минобороны Молдовы подтверждает нарушение воздушного пространства страны российской ракетой 01
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Топ комментарии
+12
"підтверджуємо: нас ви#бали в сраку. дуже дякуєм."
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10.02.2023 12:06
+10
а Румунії? над ними теж ніби пролетіло. але ж нє... нато не буде ескалювати аж поки Капітолій не розфугачать
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10.02.2023 12:09
+8
Треба було нашим збити над придністров'ям і спостерігати за зарєвом з пердаків...
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10.02.2023 12:05
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Треба було нашим збити над придністров'ям і спостерігати за зарєвом з пердаків...
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10.02.2023 12:05 Ответить
А ти помітив, що наше ппо цього разу якось проспало цю атаку, нє?
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10.02.2023 12:07 Ответить
Ну у нас позбивали все...
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10.02.2023 12:09 Ответить
А у нас ні.
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10.02.2023 12:17 Ответить
Але ж Одеса - збито усе
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10.02.2023 12:38 Ответить
Ви дуже близькі до істини.
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10.02.2023 12:12 Ответить
Ваше проспало. Повітряні сили України упішно атакували скупчення вашої техніки під Углєдаром.
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10.02.2023 12:12 Ответить
100%. Десь над Колбасною.
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10.02.2023 12:08 Ответить
І шо
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10.02.2023 12:05 Ответить
Рішуче засуджують? Навіть посла не викликали на ковер?
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10.02.2023 12:06 Ответить
"підтверджуємо: нас ви#бали в сраку. дуже дякуєм."
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10.02.2023 12:06 Ответить
Ні. "Дуже засуджуєм" ))))
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10.02.2023 12:24 Ответить
а Румунії? над ними теж ніби пролетіло. але ж нє... нато не буде ескалювати аж поки Капітолій не розфугачать
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10.02.2023 12:09 Ответить
"Міністерство оборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над територією країни."
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10.02.2023 12:49 Ответить
Там , в Бухаресті хтось розповідав про гордих нащадків римлян?! Ага-ага...
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10.02.2023 14:00 Ответить
Повітряні сили наполягають: ППО України зафіксувала проліт 2 ракет РФ над Румунією https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/10/7388805/
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10.02.2023 15:01 Ответить
И дальше то что?
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10.02.2023 12:11 Ответить
У них ракеты над головою летаю ( Молдова и страна НАТО Румыния ), а им пох. Сцыкуны. Вопрос в другом - у нас эти ракеты сбили? Или это они ******* в западных областях?
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10.02.2023 12:12 Ответить
У них банально нема чим. Усе старе, рядяньске і немодернізоване стягнули до Кишинева. Це "ОСИ" і батарея С125.
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10.02.2023 12:18 Ответить
Ракети над Румунією пролітали.
А там "петріоти"...
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10.02.2023 12:25 Ответить
Ракета там дуже на короткий час в Румунію заскочила, а потім вийшла, а от над Молдовою була з 10.18 до 10.33...
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10.02.2023 13:47 Ответить
У Румынии страны НАТО нет ПВО?)
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10.02.2023 12:28 Ответить
Мова йшла про Молдову. Чому не була вражена ракета над теріторією Румунії- фантазувати не буду.
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10.02.2023 12:31 Ответить
Ракета там дуже на короткий час в Румунію заскочила, а потім вийшла, а от над Молдовою була з 10.18 до 10.33...
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10.02.2023 13:48 Ответить
російський винищувач теж був "короткий час" над теріторією Туреччини.
Але там і залишився....
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10.02.2023 14:09 Ответить
Ну все-таки він не 2 хв там був...
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10.02.2023 14:15 Ответить
Над Молдовой возможно пролетели и не сбили
на Румынией сомневаюсь и очень
в Девеселу стоят Пэтриоты уже много лет поставленные от NATO
если бы что залетела забили мгновенно не сомневайся!!
а вот почему украинская ПВО не сбила или что там еще произошло??
ведь ракеты наверняка выпущены с Чёрного моря
и пролетели сотни километров пока дошли до Молдовы
почему не сбила Украинская ПВО????
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10.02.2023 14:40 Ответить
вы не поверите.
когда кацапы пускают по нас ракеты с Чёрного моря, они пролетают сотни километров пока доходят до Киева. И иногда они попадают даже по центру.
так почему их не сбивает Украинская ПВО????
ДумайТе!
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10.02.2023 22:42 Ответить
Молодова також просить у заходу ППО, тому що крім декількох "Ос", та С 125, які певно встановили під Кишиневом, більш нічого на озброєнні немає.
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10.02.2023 12:15 Ответить
А що у малдаванів є міністерство оборони😃
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10.02.2023 12:21 Ответить
Міністерство є, оборони немає
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10.02.2023 12:47 Ответить
Причому, схоже, не лише у Молдови, але й Натівської Румунії
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10.02.2023 12:48 Ответить
Молдаване еще 1992 жгли голыми руками танки 14- ой армии в приднестроьве
и если надо еще пожгут
не сомневайся
к чему твой сарказм пацан?????
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10.02.2023 14:42 Ответить
сарказм почему вы ракету над собой не сбили?
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10.02.2023 22:43 Ответить
Молодці молдовани читають Цензор.
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10.02.2023 12:22 Ответить
МО Румунії заявило,що ніяка ракета над їх територією НЕ пролітала!..що і варто було очікувати))
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10.02.2023 12:44 Ответить
На лицо полный развал армии как и в Германии.
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10.02.2023 13:11 Ответить
Молдова не Туреччина😋, та одразу дали московітам по рилу!!
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10.02.2023 13:37 Ответить
А чего тогда
не сбили ракеты на полете к берегу???
ведь наверняка выпущены с ракетоносителей с Чёрного моря
и летели сотни километров - могли свободно засечь и сбить!!
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10.02.2023 14:44 Ответить
вы тупой?
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10.02.2023 22:45 Ответить
Значит правильно делает Санду что ведет переговоры о скорейшем присоединении Молдовы к НАТО
и самый короткий путь это объединение с Румынией!!
и так оно и будет
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10.02.2023 14:46 Ответить
 
 