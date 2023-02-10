Минобороны Молдовы подтверждает нарушение воздушного пространства страны российской ракетой
В министерстве обороны Молдовы подтвердили информацию о нарушении воздушного пространства страны российской ракетой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Ответственные структуры учреждения в 10:18 обнаружили ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокрая Приднестровского региона, а впоследствии над городом Косеуц Сорокского района, направляясь в сторону Украины", - говорится в сообщении.
Минобороны Молдовы отметили, что в сотрудничестве с ответственными структурами страны внимательно следят за ситуацией в регионе и решительно осуждают нарушения воздушного пространства Республики Молдова.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.
Пожалуйста, подождите...
А там "петріоти"...
Але там і залишився....
на Румынией сомневаюсь и очень
в Девеселу стоят Пэтриоты уже много лет поставленные от NATO
если бы что залетела забили мгновенно не сомневайся!!
а вот почему украинская ПВО не сбила или что там еще произошло??
ведь ракеты наверняка выпущены с Чёрного моря
и пролетели сотни километров пока дошли до Молдовы
почему не сбила Украинская ПВО????
когда кацапы пускают по нас ракеты с Чёрного моря, они пролетают сотни километров пока доходят до Киева. И иногда они попадают даже по центру.
так почему их не сбивает Украинская ПВО????
ДумайТе!
и если надо еще пожгут
не сомневайся
к чему твой сарказм пацан?????
не сбили ракеты на полете к берегу???
ведь наверняка выпущены с ракетоносителей с Чёрного моря
и летели сотни километров - могли свободно засечь и сбить!!
и самый короткий путь это объединение с Румынией!!
и так оно и будет