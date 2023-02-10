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Втретє за день в Україні масштабна повітряна тривога

тривога

В Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією "Беларускі Гаюн", з аеродрому Мачулищі злетів російський ДРЛО А-50У. Також злетіли два МіГ-31К та ще один невідомий борт, ймовірно винищувач.

Це вже третя масштабна повітряна тривога за поточну добу.

Також читайте: Російська ракета точно порушила повітряний простір Румунії та Молдови, проліт зафіксувала українська РЛС, - Повітряні сили

Втретє за день в Україні масштабна повітряна тривога 01

Автор: 
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Топ коментарі
+26
А може вже пора чимось пи###онути по цим грьобаним мачулищам?
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10.02.2023 16:42
+15
****** русня...
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10.02.2023 16:40
+11
Швейцария называет себя нейтральной страной хотя на самом деле ета страна работает на все преступные режими мира от Гитлера до комунистов и наркобаронов.
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10.02.2023 17:16
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тепер з боку НАТИ небо для нашої ППО закрите
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10.02.2023 16:40 Відповісти
****** русня...
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10.02.2023 16:40 Відповісти
...и

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10.02.2023 17:36 Відповісти
А може вже пора чимось пи###онути по цим грьобаним мачулищам?
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10.02.2023 16:42 Відповісти
сбивать это говно когда будем?
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10.02.2023 16:45 Відповісти
Слухайте, с пердольотами в Бєларусії треба щось вирішувати. Курців запросити на екскурсію по аеродромам, наприклад. Або пілоти хай потравляться пальоной самогонкою. Скільки можна терпіти цей відвертий терроризм? Спецслужби, агов!
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10.02.2023 16:56 Відповісти
а шо решати? за рашку були домовленності а за белорашку базару не було,
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10.02.2023 17:04 Відповісти
Швейцарія відхилила прохання Іспанії дозволити їй реекспорт зенітних гармат швейцарського виробництва в Україну.

Про це повідомив у п'ятницю уряд Берна, пише "Європейська правда" з посиланням на https://www.reuters.com/ Reuters .
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10.02.2023 17:00 Відповісти
швейцарские кантоны
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10.02.2023 17:06 Відповісти
Швейцария называет себя нейтральной страной хотя на самом деле ета страна работает на все преступные режими мира от Гитлера до комунистов и наркобаронов.
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10.02.2023 17:16 Відповісти
 
 