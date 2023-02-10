Втретє за день в Україні масштабна повітряна тривога
В Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією "Беларускі Гаюн", з аеродрому Мачулищі злетів російський ДРЛО А-50У. Також злетіли два МіГ-31К та ще один невідомий борт, ймовірно винищувач.
Це вже третя масштабна повітряна тривога за поточну добу.
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Про це повідомив у п'ятницю уряд Берна, пише "Європейська правда" з посиланням на https://www.reuters.com/ Reuters .