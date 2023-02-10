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Конгресс США (1206) США (24807) Маркарова (272)

Большинство конгрессменов США поддерживают Украину, - Маркарова

сша,конгрес

Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе с обращением State of the Union в этом году уже не должен никого убеждать, почему нужно дальше стоять бок о бок с Украиной, потому что большинство законодателей твердо поддерживают нашу страну.

Такое убеждение выразила в интервью Укринформу посол Украины в США Оксана Маркарова, лично присутствовавшая в Капитолии во время выступления президента, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, это уже второй раз я присутствовала на State of the Union - это чрезвычайный опыт, и (была ощутима - ред.) огромная поддержка Украины", - отметила дипломат.

Она отметила, что впервые была на таком выступлении главы Белого дома в прошлом году, менее чем через неделю после полномасштабного наступления России на Украину. Тогда, по ее словам, Байден начал выступление фактически с российского нападения, в своей речи уделил очень много времени, чтобы объяснить американцам, почему так важно, чтобы Соединенные Штаты в этой борьбе стояли с украинцами бок о бок.

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"На этот раз выступление было другим – оно было очень мощным, но президенту Байдену уже не нужно было никого убеждать", - сказала Маркарова.

По ее словам, очень важно, что в момент, когда глава Белого дома говорил об Украине, ощущалась огромная двухпартийная поддержка: "Фактически все люди в зале - независимо от того, из Сената, или из Палаты представителей, или они республиканцы, или они демократы или независимы – все поддержали президента Байдена".

Маркарова также упомянула о выступлении Президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США в декабре, которого также мощно поддержали американские законодатели. "Приближаясь к, к сожалению, печальной годовщине этого повторного нападения, мы можем четко сказать, что Соединенные Штаты как наш стратегический друг номер один – с нами, четко с нами и с нами к победе", - подытожила посол Украины в Вашингтоне.
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Топ комментарии
+12
Маркарова, эта поддержка легко исправляется, воровством и коррупцией на каждом назначенном мошеннике, которого назначило на эту должность шапито-95, считая что война все спишет и можно вести такой же образ жизни как до войны.
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10.02.2023 17:38
+4
Але чекати якойсь їншої зброї, поки ми маємо Єрмака, Татарова та Резнікова не варто !
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10.02.2023 17:41
+3
Так ! Тому може колись дадуть нам танки !
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10.02.2023 17:39
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Маркарова, эта поддержка легко исправляется, воровством и коррупцией на каждом назначенном мошеннике, которого назначило на эту должность шапито-95, считая что война все спишет и можно вести такой же образ жизни как до войны.
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10.02.2023 17:38 Ответить
"випаровується", ви хотіли сказати?
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10.02.2023 18:04 Ответить
Так ! Тому може колись дадуть нам танки !
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10.02.2023 17:39 Ответить
Але чекати якойсь їншої зброї, поки ми маємо Єрмака, Татарова та Резнікова не варто !
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10.02.2023 17:41 Ответить
Україїну !! а не зелену плесень
тут пані посол на свому місці а не розпатякуе про зброю
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10.02.2023 17:41 Ответить
Ще пару таких зальотів з яйцями і підтримки не буде.
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10.02.2023 17:44 Ответить
в неї яець немає і ї
ї важко зрозуміти що це таке
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10.02.2023 17:47 Ответить
Та доколі вже безкарно трощитиме бидло Україну?! Коли ж нарешті щоразу при запуску смертоносних та руйнівних консервів буде дана НАМИ гідна відсіч по гніздах осинячих??? Як-то Ізраїлем по Палестині. Ми вже можемо накрутити болотним лаптям класну яєшню. Що ж ще вас гальмує, панове з влади: чи кругла статистика інших вбитих мирних мешканцв з українських поселень?
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10.02.2023 17:47 Ответить
більшість але не всі,трампістів досить багато.)(уйло якраз хоче затягнути війну до виборів у США в надії ,що переломить на свою сторону,тих хто сумнівається. крім Трампа там ще багато ,тих хто говорить нахєр потрібно,займайтесь Америкою і внутрішніми справами
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10.02.2023 17:58 Ответить
Группка отщепенцев из 10 сенаторов на прикорме у пуйла.
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10.02.2023 18:11 Ответить
америка фірст можна прочитати і по иншому = як америка намба ван у світі а не тільки у своєму болоті.
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10.02.2023 18:13 Ответить
цю квочку послали гроші під "крадівництво" у мвф випрашувати,а тут таке-треба роботу працювати,бути дипломатом,розбиратись у політичному житті сша...оце попала тітка
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10.02.2023 20:43 Ответить
Интересно, если всех из Зе команды признают ( через суд или как Каддафи) Зеломойский так и останется героем - орденоносцем. Если Коломойскому светит в Штатах лет 500тюрьмы , то как будет с Зе. За Татарове, Арахамию, Ермака прийдется отвечать. Из ,, ветра,, обысков и сотрясений таможни и налоговой не сядет ни один человек - онивсе свои, ,, зеленые,, Чем станет Украина когда беспредел захотят увидеть наши партнеры - мы уже никогда не,, всплывем,, и не отмоемся.
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11.02.2023 08:47 Ответить
 
 