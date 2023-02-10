Большинство конгрессменов США поддерживают Украину, - Маркарова

Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе с обращением State of the Union в этом году уже не должен никого убеждать, почему нужно дальше стоять бок о бок с Украиной, потому что большинство законодателей твердо поддерживают нашу страну.

Такое убеждение выразила в интервью Укринформу посол Украины в США Оксана Маркарова, лично присутствовавшая в Капитолии во время выступления президента, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, это уже второй раз я присутствовала на State of the Union - это чрезвычайный опыт, и (была ощутима - ред.) огромная поддержка Украины", - отметила дипломат.

Она отметила, что впервые была на таком выступлении главы Белого дома в прошлом году, менее чем через неделю после полномасштабного наступления России на Украину. Тогда, по ее словам, Байден начал выступление фактически с российского нападения, в своей речи уделил очень много времени, чтобы объяснить американцам, почему так важно, чтобы Соединенные Штаты в этой борьбе стояли с украинцами бок о бок.

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"На этот раз выступление было другим – оно было очень мощным, но президенту Байдену уже не нужно было никого убеждать", - сказала Маркарова.

По ее словам, очень важно, что в момент, когда глава Белого дома говорил об Украине, ощущалась огромная двухпартийная поддержка: "Фактически все люди в зале - независимо от того, из Сената, или из Палаты представителей, или они республиканцы, или они демократы или независимы – все поддержали президента Байдена".

Маркарова также упомянула о выступлении Президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США в декабре, которого также мощно поддержали американские законодатели. "Приближаясь к, к сожалению, печальной годовщине этого повторного нападения, мы можем четко сказать, что Соединенные Штаты как наш стратегический друг номер один – с нами, четко с нами и с нами к победе", - подытожила посол Украины в Вашингтоне.