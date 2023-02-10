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Конгрес США (1200) США (20972) Маркарова (485)

Більшість конгресменів США підтримують Україну, - Маркарова

сша,конгрес

Президент США Джо Байден під час виступу в Конгресі зі зверненням State of the Union цього року вже не мусив нікого переконувати, чому треба далі стояти пліч-о-пліч з Україною, бо більшість законодавців твердо підтримують нашу країну.

Таке переконання висловила в інтерв’ю Укрінформу посол України в США Оксана Маркарова, яка була особисто присутня в Капітолії під час виступу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, це вже другий раз я була присутня на State of the Union – це надзвичайний досвід, і (була відчутна – ред.) величезна підтримка України",- зазначила дипломат.

Вона зауважила, що вперше була на такому виступі глави Білого дому минулого року, менше ніж через тиждень після повномасштабного наступу рф на Україну. Тоді, за її словами, Байден розпочав виступ фактично з російського нападу, у своїй промові приділив дуже багато часу, щоби пояснити американцям, чому так важливо, аби Сполучені Штати в цій боротьбі стояли з українцями пліч-о-пліч.

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"Цього разу виступ був інший – він був дуже потужним, але президенту Байдену вже не треба було нікого переконувати",- сказала Маркарова.

За її словами, дуже важливо, що в момент, коли глава Білого дому говорив про Україну, відчувалася величезна двопартійна підтримка: "Фактично всі люди в залі – незалежно від того, чи вони із Сенату, чи з Палати представників, чи вони республіканці, чи вони демократи, чи вони незалежні – всі підтримали президента Байдена".

Маркарова також згадала про виступ Президента України Володимира Зеленського у Конгресі США в грудні, якого також потужно підтримали американські законодавці. "Наближаючись до, на жаль, сумної річниці цього повторного нападу, ми можемо чітко сказати, що Сполучені Штати як наш стратегічний друг номер один – з нами, чітко з нами, і з нами до перемоги",- підсумувала посол України у Вашингтоні.

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Топ коментарі
+12
Маркарова, эта поддержка легко исправляется, воровством и коррупцией на каждом назначенном мошеннике, которого назначило на эту должность шапито-95, считая что война все спишет и можно вести такой же образ жизни как до войны.
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10.02.2023 17:38
+4
Але чекати якойсь їншої зброї, поки ми маємо Єрмака, Татарова та Резнікова не варто !
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10.02.2023 17:41
+3
Так ! Тому може колись дадуть нам танки !
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10.02.2023 17:39
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Маркарова, эта поддержка легко исправляется, воровством и коррупцией на каждом назначенном мошеннике, которого назначило на эту должность шапито-95, считая что война все спишет и можно вести такой же образ жизни как до войны.
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10.02.2023 17:38 Відповісти
"випаровується", ви хотіли сказати?
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10.02.2023 18:04 Відповісти
Так ! Тому може колись дадуть нам танки !
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10.02.2023 17:39 Відповісти
Але чекати якойсь їншої зброї, поки ми маємо Єрмака, Татарова та Резнікова не варто !
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10.02.2023 17:41 Відповісти
Україїну !! а не зелену плесень
тут пані посол на свому місці а не розпатякуе про зброю
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10.02.2023 17:41 Відповісти
Ще пару таких зальотів з яйцями і підтримки не буде.
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10.02.2023 17:44 Відповісти
в неї яець немає і ї
ї важко зрозуміти що це таке
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10.02.2023 17:47 Відповісти
Та доколі вже безкарно трощитиме бидло Україну?! Коли ж нарешті щоразу при запуску смертоносних та руйнівних консервів буде дана НАМИ гідна відсіч по гніздах осинячих??? Як-то Ізраїлем по Палестині. Ми вже можемо накрутити болотним лаптям класну яєшню. Що ж ще вас гальмує, панове з влади: чи кругла статистика інших вбитих мирних мешканцв з українських поселень?
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10.02.2023 17:47 Відповісти
більшість але не всі,трампістів досить багато.)(уйло якраз хоче затягнути війну до виборів у США в надії ,що переломить на свою сторону,тих хто сумнівається. крім Трампа там ще багато ,тих хто говорить нахєр потрібно,займайтесь Америкою і внутрішніми справами
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10.02.2023 17:58 Відповісти
Группка отщепенцев из 10 сенаторов на прикорме у пуйла.
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10.02.2023 18:11 Відповісти
америка фірст можна прочитати і по иншому = як америка намба ван у світі а не тільки у своєму болоті.
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10.02.2023 18:13 Відповісти
цю квочку послали гроші під "крадівництво" у мвф випрашувати,а тут таке-треба роботу працювати,бути дипломатом,розбиратись у політичному житті сша...оце попала тітка
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10.02.2023 20:43 Відповісти
Интересно, если всех из Зе команды признают ( через суд или как Каддафи) Зеломойский так и останется героем - орденоносцем. Если Коломойскому светит в Штатах лет 500тюрьмы , то как будет с Зе. За Татарове, Арахамию, Ермака прийдется отвечать. Из ,, ветра,, обысков и сотрясений таможни и налоговой не сядет ни один человек - онивсе свои, ,, зеленые,, Чем станет Украина когда беспредел захотят увидеть наши партнеры - мы уже никогда не,, всплывем,, и не отмоемся.
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11.02.2023 08:47 Відповісти
 
 