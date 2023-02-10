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США готовятся выделить Украине $6 млрд, - Шмыгаль

шмигаль

Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу, 10 февраля, одобрил привлечение гранта от США в размере $6 млрд на финансирование государственного бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он напомнил, что для финансирования бюджета на 2023 год Украине нужно $38 млрд. внешней помощи. Приблизительно 11% от этой суммы, или $4,2 млрд, Украина уже получила с начала года.

"Сегодня правительство одобрит привлечение гранта от Соединенных Штатов в размере $6 млрд. Это средства, которые мы направим на социальные программы, образование, медицину", – сказал Шмыгаль.

Также читайте: Из-за войны Украина потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ, - Шмыгаль

Грант поступит через целевой фонд доноров, администрируемый Международным фондом реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.

Также через этот фонд будет предоставлен грант в размере $165 млн от разных европейских стран.
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Топ комментарии
+10
Зелень великорозкраде.
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10.02.2023 18:44
+9
Красти меньше треба.
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10.02.2023 18:41
+7
на соціальні програми, освіту, медицину -це добре. А на яйця вистачить?
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10.02.2023 18:48
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Красти меньше треба.
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10.02.2023 18:41 Ответить
Це вже яйце буде по 20 а то і по 30. Гроші ж дають.
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10.02.2023 19:47 Ответить
Зелень великорозкраде.
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10.02.2023 18:44 Ответить
на соціальні програми, освіту, медицину -це добре. А на яйця вистачить?
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10.02.2023 18:48 Ответить
не тобі падло видилили. виділили украіні..потираеш руки мародер
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10.02.2023 18:48 Ответить
Беруть мародери, борги сплачують українцi
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10.02.2023 18:52 Ответить
рдне тіки питання чи доходить це до 73 процентів ********* в украіні
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10.02.2023 18:55 Ответить
А ''зелепузики'' вже готуються до дерибану.
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10.02.2023 18:50 Ответить
Зрадофилы фу... американские деньги не станет красть даже самый отчаянный вор )
Они в другом месте украдут, но не эти )
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10.02.2023 18:57 Ответить
Они красть не будут, просто *******
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10.02.2023 19:06 Ответить
Просто так конечно не украдут. Для этого задействуют свои фирмы, которым эти деньги будут перечислены за как бы выполненную работу, по нужным расценкам.
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10.02.2023 19:28 Ответить
Гниди коди ви уже нажеретеся
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10.02.2023 18:58 Ответить
Може менше красти? Зелені злодії!)
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10.02.2023 19:04 Ответить
А ти, шмигаль, коли вже розпочнеш кошти самостійно заробляти? Які у тебе бізнес-проекти? Ти не забув, що своїми руками ти тримаєш усю економіку Держави? Тебе за що тримав у своїй компанії рудий татарин? Щоби постійно сидіти на іноземних грантах? Чи цілком довіряєш усі справи під@р@су-гетьманцеву, котрий невдовзі доведе весь середній та малий бізнес Країни "до ручки"?
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10.02.2023 19:05 Ответить
А есть идеи, как развивать экономику воюющей страны?
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10.02.2023 21:10 Ответить
Яйця вже будуть по 50 грн за кіловат кубічний.
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10.02.2023 19:10 Ответить
Слюни уже текуть...
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10.02.2023 19:20 Ответить
якщо вчителям дати зарплату по 4,0 тисячі зеленими, а пенсію встановити в 500 баксів,а й захисникам накинути тисяч по 40,то дуже мало,але якщо скумбрії по 8 ,то можна трішки українському народові перекусити
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10.02.2023 20:02 Ответить
шмигаль ставленик путинського агента - Ахмєтова
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10.02.2023 20:33 Ответить
Дякуємо США за воєнно- грантовий дощ на наших посадовців. Тільки підкажіть: а де можна побачити порівняльну таблицю по цим грантам публічно - ща надали, хто надав, за якою програмою, скільки дали і скільки залишилось на виконанні. Хоча б самі головні програми. Бо без публічності не буде корупції краю. Дякую заздалегідь.
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10.02.2023 22:56 Ответить
Это чиновникам нашим пару раз с путанами в сауне отдохнуть
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09.03.2023 14:46 Ответить
 
 