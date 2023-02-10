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США готуються виділити Україні $6 млрд, - Шмигаль

шмигаль

Кабінет міністрів України на засіданні в п’ятницю, 10 лютого, схвалив залучення гранту від США в розмірі $6 млрд на фінансування державного бюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він нагадав, що для фінансування бюджету на 2023 рік Україні потрібно $38 млрд зовнішньої допомоги. Приблизно 11% від цієї суми, або $4,2 млрд, Україна вже отримала з початку року.

"Сьогодні уряд схвалить про залучення гранту від Сполучених Штатів в розмірі $6 млрд. Це кошти, які ми спрямуємо на соціальні програми, освіту, медицину", – сказав Шмигаль.

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Грант надійде через цільовий фонд донорів, який адмініструють Міжнародний фонд реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку.

Також через цей фонд буде надано грант в розмірі $165 млн від різних європейських країн.

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Топ коментарі
+10
Зелень великорозкраде.
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10.02.2023 18:44
+9
Красти меньше треба.
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10.02.2023 18:41
+7
на соціальні програми, освіту, медицину -це добре. А на яйця вистачить?
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10.02.2023 18:48
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Красти меньше треба.
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10.02.2023 18:41 Відповісти
Це вже яйце буде по 20 а то і по 30. Гроші ж дають.
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10.02.2023 19:47 Відповісти
Зелень великорозкраде.
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10.02.2023 18:44 Відповісти
на соціальні програми, освіту, медицину -це добре. А на яйця вистачить?
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10.02.2023 18:48 Відповісти
не тобі падло видилили. виділили украіні..потираеш руки мародер
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10.02.2023 18:48 Відповісти
Беруть мародери, борги сплачують українцi
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10.02.2023 18:52 Відповісти
рдне тіки питання чи доходить це до 73 процентів ********* в украіні
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10.02.2023 18:55 Відповісти
А ''зелепузики'' вже готуються до дерибану.
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10.02.2023 18:50 Відповісти
Зрадофилы фу... американские деньги не станет красть даже самый отчаянный вор )
Они в другом месте украдут, но не эти )
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10.02.2023 18:57 Відповісти
Они красть не будут, просто *******
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10.02.2023 19:06 Відповісти
Просто так конечно не украдут. Для этого задействуют свои фирмы, которым эти деньги будут перечислены за как бы выполненную работу, по нужным расценкам.
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10.02.2023 19:28 Відповісти
Гниди коди ви уже нажеретеся
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10.02.2023 18:58 Відповісти
Може менше красти? Зелені злодії!)
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10.02.2023 19:04 Відповісти
А ти, шмигаль, коли вже розпочнеш кошти самостійно заробляти? Які у тебе бізнес-проекти? Ти не забув, що своїми руками ти тримаєш усю економіку Держави? Тебе за що тримав у своїй компанії рудий татарин? Щоби постійно сидіти на іноземних грантах? Чи цілком довіряєш усі справи під@р@су-гетьманцеву, котрий невдовзі доведе весь середній та малий бізнес Країни "до ручки"?
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10.02.2023 19:05 Відповісти
А есть идеи, как развивать экономику воюющей страны?
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10.02.2023 21:10 Відповісти
Яйця вже будуть по 50 грн за кіловат кубічний.
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10.02.2023 19:10 Відповісти
Слюни уже текуть...
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10.02.2023 19:20 Відповісти
якщо вчителям дати зарплату по 4,0 тисячі зеленими, а пенсію встановити в 500 баксів,а й захисникам накинути тисяч по 40,то дуже мало,але якщо скумбрії по 8 ,то можна трішки українському народові перекусити
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10.02.2023 20:02 Відповісти
шмигаль ставленик путинського агента - Ахмєтова
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10.02.2023 20:33 Відповісти
Дякуємо США за воєнно- грантовий дощ на наших посадовців. Тільки підкажіть: а де можна побачити порівняльну таблицю по цим грантам публічно - ща надали, хто надав, за якою програмою, скільки дали і скільки залишилось на виконанні. Хоча б самі головні програми. Бо без публічності не буде корупції краю. Дякую заздалегідь.
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10.02.2023 22:56 Відповісти
Это чиновникам нашим пару раз с путанами в сауне отдохнуть
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09.03.2023 14:46 Відповісти
 
 