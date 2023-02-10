35 стран будут требовать отстранения россиян от Олимпиады-2024
В Великобритании состоялся саммит 35 стран, организованный по вопросу возможного участия России в Олимпиаде-2024.
Группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, договорилась потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпиаде 2024 года, об этом сообщила министерка спорта Литвы Юргита Сюгздиниене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы предлагаем не позволять российским и белорусским атлетам соревноваться ни на каких международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, пока война в Украине продолжается. Наша позиция как политиков в сфере спорта должна быть сильной и единой, не можем позволить, чтобы этим пользовались. Давление на Россию и Беларусь – очень важно. Литва будет поддерживать и присоединяется ко всем инициативам и усилиям, чтобы исключить возможность возвращения российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям, если они [усилия] совпадают с нашей четкой позицией", - сказала Сюгздиниене.
Полный перечень стран, поддержавших это обращение, пока неизвестен. Среди тех, кто поддержал эти требования - США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада, Австралия, Япония, а также страны Балтии и Скандинавии.
"Позиция Канады четкая: российские и белорусские атлеты должны быть отстранены от Олимпийских Игр 2024 года", - заявила министр спорта Канады Паскаль Сейнт-Онж.
Она добавила, что "донесла эту позицию до международных коллег и Президента Владимира Зеленского".
"Остаемся солидарными с Украиной", - подчеркнула министр.
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А за нас 35...