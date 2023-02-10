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35 стран будут требовать отстранения россиян от Олимпиады-2024

олімпіада

В Великобритании состоялся саммит 35 стран, организованный по вопросу возможного участия России в Олимпиаде-2024.

Группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, договорилась потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпиаде 2024 года, об этом сообщила министерка спорта Литвы Юргита Сюгздиниене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы предлагаем не позволять российским и белорусским атлетам соревноваться ни на каких международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, пока война в Украине продолжается. Наша позиция как политиков в сфере спорта должна быть сильной и единой, не можем позволить, чтобы этим пользовались. Давление на Россию и Беларусь – очень важно. Литва будет поддерживать и присоединяется ко всем инициативам и усилиям, чтобы исключить возможность возвращения российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям, если они [усилия] совпадают с нашей четкой позицией", - сказала Сюгздиниене.

Также читайте: Если спортсменов из РФ допустят к Олимпийским играм, только вопрос времени, когда Россия заставит их подыграть пропаганде войны, - Зеленский

Полный перечень стран, поддержавших это обращение, пока неизвестен. Среди тех, кто поддержал эти требования - США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада, Австралия, Япония, а также страны Балтии и Скандинавии.

"Позиция Канады четкая: российские и белорусские атлеты должны быть отстранены от Олимпийских Игр 2024 года", - заявила министр спорта Канады Паскаль Сейнт-Онж.

Она добавила, что "донесла эту позицию до международных коллег и Президента Владимира Зеленского".

"Остаемся солидарными с Украиной", - подчеркнула министр.
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Топ комментарии
+14
Дивно: а чому МОК не запрошує спортсменів ІДІЛ для участі в олімпійських іграх???
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10.02.2023 20:11
+13
"Ігри доброй молі" 2.0
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10.02.2023 20:02
+12
нехай касабскі проводять бульбаши касабія і кндр
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10.02.2023 20:00
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нехай касабскі проводять бульбаши касабія і кндр
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10.02.2023 20:00 Ответить
"Ігри доброй молі" 2.0
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10.02.2023 20:02 Ответить
Які міжнародні спортивні змагання для терористів? Їх місце тільки на парші.
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10.02.2023 20:05 Ответить
А якщо не відсторонять, то що ці 35 країн зроблять? Тихо поїдуть на олімпіаду?
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10.02.2023 20:05 Ответить
може як на аленьпіаді 80
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10.02.2023 20:06 Ответить
немножко видсторонят шишек моковских.
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10.02.2023 22:52 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/10/7155969/ В Угорщині підтвердили, що Зеленський запросив Орбана в Українуьб

голандский стид .........
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10.02.2023 20:05 Ответить
Обидва ходять під однією кришою.
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10.02.2023 20:19 Ответить
Молодці! Дякуємо за підтримку! Спорту фашистської росії - НІ!
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10.02.2023 20:06 Ответить
ну есть же Еврейские Олимпийские игры так почему бы не сделать Кацапиаду пусть там себе соревнуются в рытье могил и лепке петухов из дерьма
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10.02.2023 20:09 Ответить
Дивно: а чому МОК не запрошує спортсменів ІДІЛ для участі в олімпійських іграх???
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10.02.2023 20:11 Ответить
Можна ще талібан запросити. Гулять, так гулять. Гроші ж не пахнуть.
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10.02.2023 20:19 Ответить
вы северную корею забыли
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10.02.2023 21:02 Ответить
А їм не потрібно приймати участь вони і так виграють олімпіаду стають чемпіонами світу з футболу
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11.02.2023 10:18 Ответить
Мене особисто наглухо бісить, коли перекачані удовбні намагаються під гімн СВОЄЇ КРАЇНИ, під ПРАПОРОМ СВОЄЇ КРАЇНИ, за кошти СВОЄЇ КРАЇНИ розповідати про "спорт вне политики!"...

"Їдіть *****!!!" (с) Л. Подерев'янський
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10.02.2023 20:13 Ответить
рашистим не місце на спортивних змаганнях !
https://i.obozrevatel.com/news/2022/4/11/filestoragetemp-2022-04-11t172307-018.jpg?size=1200x630 https://pictures.by.trbna.com/image/533aa2df-7f42-42b8-9271-b81699043ae3?width=1260&quality=70 https://focus.ua/static/storage/thumbs/1480x750/1/84/7c42fa4e-efa379ed6b2001f38401e3ec46dfd841.jpg?v=5987_1
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10.02.2023 20:15 Ответить
Прізвище міністерки з Литви майже не вимовити. Але жінка розумна.
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10.02.2023 20:17 Ответить
Зігсюдніене - так простіше.
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10.02.2023 20:21 Ответить
Та вы шо? Вам же ж Томас Бах накажет всех
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10.02.2023 20:17 Ответить
Тут і мови немає коли нациська росія вбила десятки, а можливо і сотню тисяч українців ,серед яких понад дві сотні спорстменів,зруйнували міста та інфраструктуру про яку Олімпіаду може йти мова ? На жаль керівництво ОК схоже відпрацьовує російські гроші ,але цивілізований світ нас підтримує і нациська рф і її маріонетка білорусь не будуть допущені.
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10.02.2023 20:19 Ответить
А чому б і не "запросити" ушльопків на Олімпіаду? Там же є змагання зі стрільби... використовують мішень "бігущий кабан", то нехай буде "бігаючий кацап". Уявіть скільки глядачів буде!
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10.02.2023 20:21 Ответить
Поправьте в тексте: министр образования, науки и спорта Jurgita Šiugždinienė - Юргита Шюгждинене.
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10.02.2023 20:34 Ответить
Близько 90 країн беруть участь в олімпіаді
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10.02.2023 20:47 Ответить
Ні, на останніх літніх Олімпійських іграх брали участь 205 країн.
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10.02.2023 21:28 Ответить
Таке пишуть, 205. Але всього у світі 195 тих країн...
А за нас 35...
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11.02.2023 01:19 Ответить
Неофашист Бах хоче розколоти олімпійський рух...
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10.02.2023 21:09 Ответить
++++++++++++++++++ я вас підтримую
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10.02.2023 21:25 Ответить
Покажіть мені хоча б одного російського чи білоруського спортсмена світового рівня який засудив би агресію росії. Я таких не знаю. Максимум що з них можливо видавити типу "я за мир". А як починаєш допитувати глибше то цей мир обов'язково повинен бути на умовах росії.
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10.02.2023 21:30 Ответить
Пока лубянский ублюдок жив, ВСЕ моськоспортсмены соревнуються под допингом... Без исключений...
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10.02.2023 22:03 Ответить
Никакого смысла давать х*йлососам какие-то липовые медали, чтобы, как после СОЧИ, через 2-5 лет почти все их отобрать.
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10.02.2023 22:05 Ответить
Дехто дрижчить, що спорт вне политики. Маніпуляції. Бо це не політика, а війна організована кацапськими нацистськими нелюдами, в якій, до речі, загинуло вже багато і українських спортсменів, розрушено багато спортивних споруд.
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11.02.2023 06:01 Ответить
Думаю, що наш НОК має вияснити як наш представник в МОК Бубка до цього відноситься. Якщо врозріз з баченням країни, то необхідно терміново його відкликати.
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11.02.2023 06:08 Ответить
 
 