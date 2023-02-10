35 країн вимагатимуть відсторонення росіян від Олімпіади-2024
У Великій Британії відбувся саміт 35 країн, організований через питання можливої участі Росії в Олімпіаді-2024.
Група з 35 країн, включаючи США, Німеччину та Австралію, домовилися вимагати відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі в Олімпіаді 2024 року, про це повідомила міністерка спорту Литви Юргіта Сюгздініене, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми пропонуємо не дозволяти російським та білоруським атлетам змагатися на жодних міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми, допоки війна в Україні триває. Наша позиція, як політиків у сфері спорту, має бути сильною та єдиною, не можемо дозволити, щоб цим користалися. Тиск на Росію та Білорусь - дуже важливий. Литва підтримуватиме і доєднується до всіх ініціатив та зусиль, щоб унеможливити повернення російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань, якщо вони [зусилля] співпадають з нашою чіткою позицією", - сказала Сюгздініене.
Повний перелік країн, які підтримали це звернення, наразі невідомий. Зазначається, що серед тих, хто підтримав ці вимоги - США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії.
"Позиція Канади чітка: російські та білоруські атлети мусять бути відсторонені від Олімпійських Ігор 2024", - заявила міністр спорту Канади Паскаль Сейнт-Онж.
Вона додала, що "донесла цю позицію до міжнародних колег та Президента Володимира Зеленського".
"Залишаймося солідарними із Україною", - наголосила міністр.
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А за нас 35...