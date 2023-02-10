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35 країн вимагатимуть відсторонення росіян від Олімпіади-2024

олімпіада

У Великій Британії відбувся саміт 35 країн, організований через питання можливої участі Росії в Олімпіаді-2024.

Група з 35 країн, включаючи США, Німеччину та Австралію, домовилися вимагати відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі в Олімпіаді 2024 року, про це повідомила міністерка спорту Литви Юргіта Сюгздініене, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми пропонуємо не дозволяти російським та білоруським атлетам змагатися на жодних міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми, допоки війна в Україні триває. Наша позиція, як політиків у сфері спорту, має бути сильною та єдиною, не можемо дозволити, щоб цим користалися. Тиск на Росію та Білорусь - дуже важливий. Литва підтримуватиме і доєднується до всіх ініціатив та зусиль, щоб унеможливити повернення російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань, якщо вони [зусилля] співпадають з нашою чіткою позицією", - сказала Сюгздініене.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр спорту Польщі Бортнічук запропонував створити "антипутінську збірну": На Олімпіаді Росію та Білорусь можуть представляти біженці та дисиденти

Повний перелік країн, які підтримали це звернення, наразі невідомий. Зазначається, що серед тих, хто підтримав ці вимоги - США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії.

"Позиція Канади чітка: російські та білоруські атлети мусять бути відсторонені від Олімпійських Ігор 2024", - заявила міністр спорту Канади Паскаль Сейнт-Онж.

Вона додала, що "донесла цю позицію до міжнародних колег та Президента Володимира Зеленського".

"Залишаймося солідарними із Україною", - наголосила міністр.

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Дивно: а чому МОК не запрошує спортсменів ІДІЛ для участі в олімпійських іграх???
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10.02.2023 20:11
+13
"Ігри доброй молі" 2.0
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10.02.2023 20:02
+12
нехай касабскі проводять бульбаши касабія і кндр
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10.02.2023 20:00
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нехай касабскі проводять бульбаши касабія і кндр
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10.02.2023 20:00 Відповісти
"Ігри доброй молі" 2.0
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10.02.2023 20:02 Відповісти
Які міжнародні спортивні змагання для терористів? Їх місце тільки на парші.
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10.02.2023 20:05 Відповісти
А якщо не відсторонять, то що ці 35 країн зроблять? Тихо поїдуть на олімпіаду?
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10.02.2023 20:05 Відповісти
може як на аленьпіаді 80
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10.02.2023 20:06 Відповісти
немножко видсторонят шишек моковских.
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10.02.2023 22:52 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/10/7155969/ В Угорщині підтвердили, що Зеленський запросив Орбана в Українуьб

голандский стид .........
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10.02.2023 20:05 Відповісти
Обидва ходять під однією кришою.
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10.02.2023 20:19 Відповісти
Молодці! Дякуємо за підтримку! Спорту фашистської росії - НІ!
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10.02.2023 20:06 Відповісти
ну есть же Еврейские Олимпийские игры так почему бы не сделать Кацапиаду пусть там себе соревнуются в рытье могил и лепке петухов из дерьма
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10.02.2023 20:09 Відповісти
Дивно: а чому МОК не запрошує спортсменів ІДІЛ для участі в олімпійських іграх???
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10.02.2023 20:11 Відповісти
Можна ще талібан запросити. Гулять, так гулять. Гроші ж не пахнуть.
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10.02.2023 20:19 Відповісти
вы северную корею забыли
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10.02.2023 21:02 Відповісти
А їм не потрібно приймати участь вони і так виграють олімпіаду стають чемпіонами світу з футболу
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11.02.2023 10:18 Відповісти
Мене особисто наглухо бісить, коли перекачані удовбні намагаються під гімн СВОЄЇ КРАЇНИ, під ПРАПОРОМ СВОЄЇ КРАЇНИ, за кошти СВОЄЇ КРАЇНИ розповідати про "спорт вне политики!"...

"Їдіть *****!!!" (с) Л. Подерев'янський
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10.02.2023 20:13 Відповісти
рашистим не місце на спортивних змаганнях !
https://i.obozrevatel.com/news/2022/4/11/filestoragetemp-2022-04-11t172307-018.jpg?size=1200x630 https://pictures.by.trbna.com/image/533aa2df-7f42-42b8-9271-b81699043ae3?width=1260&quality=70 https://focus.ua/static/storage/thumbs/1480x750/1/84/7c42fa4e-efa379ed6b2001f38401e3ec46dfd841.jpg?v=5987_1
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10.02.2023 20:15 Відповісти
Прізвище міністерки з Литви майже не вимовити. Але жінка розумна.
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10.02.2023 20:17 Відповісти
Зігсюдніене - так простіше.
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10.02.2023 20:21 Відповісти
Та вы шо? Вам же ж Томас Бах накажет всех
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10.02.2023 20:17 Відповісти
Тут і мови немає коли нациська росія вбила десятки, а можливо і сотню тисяч українців ,серед яких понад дві сотні спорстменів,зруйнували міста та інфраструктуру про яку Олімпіаду може йти мова ? На жаль керівництво ОК схоже відпрацьовує російські гроші ,але цивілізований світ нас підтримує і нациська рф і її маріонетка білорусь не будуть допущені.
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10.02.2023 20:19 Відповісти
А чому б і не "запросити" ушльопків на Олімпіаду? Там же є змагання зі стрільби... використовують мішень "бігущий кабан", то нехай буде "бігаючий кацап". Уявіть скільки глядачів буде!
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10.02.2023 20:21 Відповісти
Поправьте в тексте: министр образования, науки и спорта Jurgita Šiugždinienė - Юргита Шюгждинене.
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10.02.2023 20:34 Відповісти
Близько 90 країн беруть участь в олімпіаді
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10.02.2023 20:47 Відповісти
Ні, на останніх літніх Олімпійських іграх брали участь 205 країн.
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10.02.2023 21:28 Відповісти
Таке пишуть, 205. Але всього у світі 195 тих країн...
А за нас 35...
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11.02.2023 01:19 Відповісти
Неофашист Бах хоче розколоти олімпійський рух...
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10.02.2023 21:09 Відповісти
++++++++++++++++++ я вас підтримую
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10.02.2023 21:25 Відповісти
Покажіть мені хоча б одного російського чи білоруського спортсмена світового рівня який засудив би агресію росії. Я таких не знаю. Максимум що з них можливо видавити типу "я за мир". А як починаєш допитувати глибше то цей мир обов'язково повинен бути на умовах росії.
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10.02.2023 21:30 Відповісти
Пока лубянский ублюдок жив, ВСЕ моськоспортсмены соревнуються под допингом... Без исключений...
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10.02.2023 22:03 Відповісти
Никакого смысла давать х*йлососам какие-то липовые медали, чтобы, как после СОЧИ, через 2-5 лет почти все их отобрать.
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10.02.2023 22:05 Відповісти
Дехто дрижчить, що спорт вне политики. Маніпуляції. Бо це не політика, а війна організована кацапськими нацистськими нелюдами, в якій, до речі, загинуло вже багато і українських спортсменів, розрушено багато спортивних споруд.
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11.02.2023 06:01 Відповісти
Думаю, що наш НОК має вияснити як наш представник в МОК Бубка до цього відноситься. Якщо врозріз з баченням країни, то необхідно терміново його відкликати.
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11.02.2023 06:08 Відповісти
 
 