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Новости Санкции против России
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Украина работает с Конгрессом США по признанию России страной-террористом, - Маркарова

оксана,маркарова

Украинская сторона работает с администрацией и Конгрессом США по определению статуса России как страны-спонсора терроризма или страны-террориста, который отражал бы ее реальную сущность и усиливал ее изоляцию.

Об этом в интервью Укринформу заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы это активно обсуждаем. Мы просим наших партнеров, коллег, друзей сделать все, что возможно, и пытаемся убеждать и приводить примеры, почему это нужно сделать", - отметила дипломат.

Как она уточнила, в статусе страны-спонсора терроризма есть две части.

"Часть номер один – это непосредственно назвать страну тем, кто она есть. И здесь, конечно, мы тоже понимаем, что Россия не спонсор терроризма, она террорист. А второе – это какие санкции и ограничения следуют этому названию",- пояснила Маркарова.

Она отметила, что вопрос не стоит принципиально, будет ли Россия признана как страна-спонсор терроризма, террористом, агрессором: "Мы активно работаем с Конгрессом над разными вариантами формулировки, а также с администрацией".

Кроме того, по ее словам, Украина движется по пути привлечения России к ответственности, в том числе в плане создания трибунала за преступление агрессии.

"Мы работаем над всеми задачами, которые перед нами стоят. Наша цель – полная изоляция и полное санкционирование России, пока они не только не прекратят эту войну и не заберутся из Украины, но также пока они не понесут ответственности за то, что они делают" , – заметила посол.
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Балаболка як і Зеля ! Україна це не США ! Ми маємо признати Россію террорістом раніше ніж США. А зеля боїться навіть вголос це сказати, раптом Путлер дізнається. Тоді він ніколи йому в око не зазирне.
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10.02.2023 21:02 Ответить
Поновить методичку, Україна це зробила щє 22 травня, реєстраційний номер 7214.
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10.02.2023 21:07 Ответить
14-го квітня.
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10.02.2023 21:22 Ответить
Хватит уже олядываться на китайских комуняк т.п. они и так уже помогают параше.
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10.02.2023 21:35 Ответить
Так, це важливо!
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10.02.2023 22:21 Ответить
иран террорист? а у него китай дроны покупает...
хотя после шара наверное, это и неудивительно
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11.02.2023 01:12 Ответить
 
 