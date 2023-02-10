Украина работает с Конгрессом США по признанию России страной-террористом, - Маркарова

Украинская сторона работает с администрацией и Конгрессом США по определению статуса России как страны-спонсора терроризма или страны-террориста, который отражал бы ее реальную сущность и усиливал ее изоляцию.

Об этом в интервью Укринформу заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы это активно обсуждаем. Мы просим наших партнеров, коллег, друзей сделать все, что возможно, и пытаемся убеждать и приводить примеры, почему это нужно сделать", - отметила дипломат.

Как она уточнила, в статусе страны-спонсора терроризма есть две части.

"Часть номер один – это непосредственно назвать страну тем, кто она есть. И здесь, конечно, мы тоже понимаем, что Россия не спонсор терроризма, она террорист. А второе – это какие санкции и ограничения следуют этому названию",- пояснила Маркарова.

Она отметила, что вопрос не стоит принципиально, будет ли Россия признана как страна-спонсор терроризма, террористом, агрессором: "Мы активно работаем с Конгрессом над разными вариантами формулировки, а также с администрацией".

Кроме того, по ее словам, Украина движется по пути привлечения России к ответственности, в том числе в плане создания трибунала за преступление агрессии.

"Мы работаем над всеми задачами, которые перед нами стоят. Наша цель – полная изоляция и полное санкционирование России, пока они не только не прекратят эту войну и не заберутся из Украины, но также пока они не понесут ответственности за то, что они делают" , – заметила посол.