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Новини Санкції проти Росії
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Україна працює з Конгресом США щодо визнання Росії країною-терористом, - Маркарова

оксана,маркарова

Українська сторона працює з адміністрацією й Конгресом США щодо визначення статусу Росії як країни-спонсора тероризму або країни-терориста, який відображав би її реальну сутність та посилював її ізоляцію.

Про це заявила в інтерв’ю Укрінформу посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми це активно обговорюємо. Ми просимо наших партнерів, колег, друзів зробити все, що можливо, і намагаємося переконувати й наводити приклади, чому це треба зробити",- зауважила дипломат.

Як вона уточнила, у статусі країни-спонсора тероризму є дві частини.

"Частина номер один – це безпосередньо назвати країну тим, ким вона є. І тут, звісно, ми теж розуміємо, що Росія не спонсор тероризму, вона – терорист. А друге – це які санкції й обмеження йдуть за цією назвою",- пояснила Маркарова.

Вона зазначила, що питання не стоїть принципово, чи буде рф визнана як країна-спонсор тероризму, терористом, агресором: "Ми активно працюємо з Конгресом над різними варіантами формулювання, а також з адміністрацією".

Крім того, за її словами, Україна рухається шляхом притягнення рф до відповідальності, у тому числі в плані створення трибуналу за злочин агресії.

"Ми працюємо над усіма завданнями, які перед нами стоять. Наша мета – повна ізоляція і повне санкціонування Росії, допоки вони не тільки не припинять цю війну і не заберуться з України, але також допоки вони не понесуть відповідальності за те, що вони роблять", - зауважила посол.

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Балаболка як і Зеля ! Україна це не США ! Ми маємо признати Россію террорістом раніше ніж США. А зеля боїться навіть вголос це сказати, раптом Путлер дізнається. Тоді він ніколи йому в око не зазирне.
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10.02.2023 21:02 Відповісти
Поновить методичку, Україна це зробила щє 22 травня, реєстраційний номер 7214.
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10.02.2023 21:07 Відповісти
14-го квітня.
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10.02.2023 21:22 Відповісти
Хватит уже олядываться на китайских комуняк т.п. они и так уже помогают параше.
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10.02.2023 21:35 Відповісти
Так, це важливо!
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10.02.2023 22:21 Відповісти
иран террорист? а у него китай дроны покупает...
хотя после шара наверное, это и неудивительно
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11.02.2023 01:12 Відповісти
 
 