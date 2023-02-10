Україна працює з Конгресом США щодо визнання Росії країною-терористом, - Маркарова

Українська сторона працює з адміністрацією й Конгресом США щодо визначення статусу Росії як країни-спонсора тероризму або країни-терориста, який відображав би її реальну сутність та посилював її ізоляцію.

Про це заявила в інтерв’ю Укрінформу посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми це активно обговорюємо. Ми просимо наших партнерів, колег, друзів зробити все, що можливо, і намагаємося переконувати й наводити приклади, чому це треба зробити",- зауважила дипломат.

Як вона уточнила, у статусі країни-спонсора тероризму є дві частини.

"Частина номер один – це безпосередньо назвати країну тим, ким вона є. І тут, звісно, ми теж розуміємо, що Росія не спонсор тероризму, вона – терорист. А друге – це які санкції й обмеження йдуть за цією назвою",- пояснила Маркарова.

Вона зазначила, що питання не стоїть принципово, чи буде рф визнана як країна-спонсор тероризму, терористом, агресором: "Ми активно працюємо з Конгресом над різними варіантами формулювання, а також з адміністрацією".

Крім того, за її словами, Україна рухається шляхом притягнення рф до відповідальності, у тому числі в плані створення трибуналу за злочин агресії.

"Ми працюємо над усіма завданнями, які перед нами стоять. Наша мета – повна ізоляція і повне санкціонування Росії, допоки вони не тільки не припинять цю війну і не заберуться з України, але також допоки вони не понесуть відповідальності за те, що вони роблять", - зауважила посол.