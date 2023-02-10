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С западными истребителями победа Украины может наступить в течение года, - Ходжес

f-16

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Запад должен согласовать предоставление Украине боевой авиации, которая может способствовать военной победе Киева в войне в течение года.

По прогнозу Ходжеса, без западных истребителей победа Украины также состоится, но в таком случае военный разгром России может занять от трех до пяти лет, учитывая нынешний уровень западной поддержки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Чем быстрее мы предоставим им возможность достичь решающего результата, тем быстрее она (война) может закончиться", - сказал он, утверждая, что Украина может изгнать российские войска со своей территории до конца года, если получит дополнительную поддержку.

Генерал США пояснил, что беспокойство западных стран из-за подготовки и совместимости взлетно-посадочных полос не делает "невыполнимым" предоставление Киеву "возможности" использовать самолеты. Он в частности отметил Британию за лидерство в предоставлении различных форм военной поддержки Украине.

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Ходжес заявил, что считает единственной "красной линией" для поддержки Штатами Украины присутствие "солдат на земле".

Он подчеркнул, что Украина должна вернуть Крым, чтобы сохранить "международный порядок, основанный на правилах" и Устав ООН. Ходжес добавил, что для украинских портов важно сохранить доступ к Азовскому морю через Крым.

Оценивая потенциал нового полномасштабного наступления РФ, бывший командующий войсками США в Европе отметил, что Москва не имеет для этого достаточного количества бронетанковых сил и такое наступление не изменит "общую оперативную обстановку" в Украине.

В то же время Украина "имеет достаточно сил, чтобы ограничить российский успех", но это все равно будет "дорого стоить" с точки зрения потерь и боеприпасов, отметил Ходжес.
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Топ комментарии
+6
На х*й вигадувати велосипед? Дайте Україні штук 500 Тамагавків і війна закінчиться за один місяць. (Цього добра в Америці повно!!).
Ви чекаєте, коли всю Україну перетворять на купу руїн, і всі українці втечуть і чи помруть?
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10.02.2023 21:27
+5
Щось цей Бен Ходжес мені Арестовича нагадує. Восени він говорив що боїться що до кінця 2022 року Україна Ростов захопить.
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10.02.2023 21:43
+3
А з ядрьоною бімбою і війни не було б.
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10.02.2023 21:24
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Так дайте, а не балакайте
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10.02.2023 21:22 Ответить
Хрена вам а не литаки, каже батько наркомана хайтера
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10.02.2023 22:04 Ответить
Але ''захід'' не поспішає їх надавати, отже...
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10.02.2023 21:23 Ответить
187 леопардов к апрелю. И пару абрамсов через год
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10.02.2023 22:05 Ответить
там он официант ***** высрал, шо для выхода к днепру ему надо года 3. а потом он уже скажет сколько надо шоб до ла-манша дойти )))
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10.02.2023 21:24 Ответить
***** вже іде до Дніпра 9-рік.
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10.02.2023 21:26 Ответить
А з ядрьоною бімбою і війни не було б.
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10.02.2023 21:24 Ответить
На х*й вигадувати велосипед? Дайте Україні штук 500 Тамагавків і війна закінчиться за один місяць. (Цього добра в Америці повно!!).
Ви чекаєте, коли всю Україну перетворять на купу руїн, і всі українці втечуть і чи помруть?
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10.02.2023 21:27 Ответить
томагавки недалеко втекли від калібрів. якщо ці калібри збивають пачками, то так само можуть збивати і томагавки. тож одні томагавки нічого не вирішать. потрібні всі найменування зброї.
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10.02.2023 21:48 Ответить
Хто збиває і чим? Їх важче збити ніж застарілу хірню х-22.Те що в нас їх збивають, то завдяки західному обладнаню. Москалі мало що зможуть збити.
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10.02.2023 22:37 Ответить
По румынии влупили? И чо, где §5?
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10.02.2023 22:07 Ответить
А ракети під крилами які будуть?
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10.02.2023 21:27 Ответить
необходимый минимум: AIM-120 AMRAAM, AGM-88 HARM, немного AGM-84. Возможно Storm Shadow в количестве по три на десяток близлежащих кацапских авиабаз. А, ну еще дохрена древних aim-9 sidewinder специально для догонялок за ишакедами и КР.
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10.02.2023 22:28 Ответить
у будьоного інша думка - без нічого вже навесні пабеда!а там і шашлики
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10.02.2023 21:27 Ответить
Да, из децкого мира
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10.02.2023 22:08 Ответить
Будуть і F-16, Typhoon, Grippen... Все буде, з часом. Через півроку у України.
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10.02.2023 21:29 Ответить
А за пив року мама не горюй бомбочек накидают
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10.02.2023 22:10 Ответить
США дадут самолёты как только Байден покинет Белый дом. По графику это январь 2025.
Молитесь, чтобы сенильный опередил график.
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10.02.2023 21:30 Ответить
А пока надо тихо учить пилотов в Польше
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10.02.2023 21:31 Ответить
А почему тихо????
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10.02.2023 22:12 Ответить
А для эффекта неожиданности
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10.02.2023 22:16 Ответить
Лудшим эффектом неожиданности стало бы внезапное появление на красной площади матиуса руста
5 эскадрилей F35
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10.02.2023 22:28 Ответить
В конце 80-х все бухали, потому Руст так спокойно долетел. Времена были вегетарианское, империя прогнила, а сейчас правит имперский реваншизм = фашизм называется. Как и при Гитлере рейх встал с колен, Руст не долетит
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10.02.2023 22:36 Ответить
І хто його має замінити?
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10.02.2023 21:36 Ответить
Любой республиканец даст Украине всё что надо
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10.02.2023 22:09 Ответить
Ну тут вопрос спорный, любой ли
Но поначам убеждать клована без экспертизы, что кацаская ракета не кацаская, вряд-ли кто станет
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10.02.2023 22:31 Ответить
Любой! Уже от одного того факта, что надо будет делать противоположное демократической" администрации. Т.е. раша будут ставить на место - и это будет частью предвыборной программы.
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10.02.2023 22:39 Ответить
Ага, особливо такий, як любитель *****, трамп.
Уявляю, як би він допомагав Україні в 2022.
Господь уберіг.
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10.02.2023 22:45 Ответить
То, что Трамп любитель хуьла - результат пропаганды левых СМИ.
Надо судить по делам.
Обама/Байден в 2014г. подарили хуьлу Крым.
Обама/Байден отказали Украине в 2015г в любом оружии.
Трамп в 2018г оружие Украине дал.
Трамп в 02.2018 в Сирии первым уничтожил 300 вагнеровцев при помощи HIMERS.
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10.02.2023 23:18 Ответить
Слава Богу есть ещё нормальные люди тут
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10.02.2023 22:13 Ответить
Можливо, проблема не в літаках як таких, а в правильному оформлення статусу "добровольців інтернаціоналістів" що зможуть їх пілотувати через місяць а не через рік.
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10.02.2023 21:31 Ответить
А им не нужна быстрая победа Украины. Вот в чём проблема.
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10.02.2023 21:38 Ответить
АТАКМС и управимся гораздо быстрее.
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10.02.2023 21:41 Ответить
Щось цей Бен Ходжес мені Арестовича нагадує. Восени він говорив що боїться що до кінця 2022 року Україна Ростов захопить.
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10.02.2023 21:43 Ответить
Це той, який вже прогнозував, що Маріуполь и Мелітополь повинні були бути відбиті ще в минулому місяці? Американський Жданов.
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10.02.2023 21:45 Ответить
Я вірю в генерала Сергія Наєва та наші Сили оборони. Разом ми здобудемо перемогу
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10.02.2023 21:53 Ответить
Надежда умирает не первой
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10.02.2023 22:14 Ответить
"Захід" - сподівається, що так потихеньку в Україні все пройде і їх не торкнеться.
Насправді існує на сьогодні коаліція - Рашка, Китай, Іран, Північна Корея, Білорусь,( також менші країни - Куба, Венесуела і так далі), для яких розірвати Україну дуже мало!
Вони будуть рвати цей самий "Золотий мільярд" !!
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10.02.2023 21:53 Ответить
винищувачі не змінять майже нічого адже це не проксі-війна а ВІЙНА а, отже, в ній домінує ППО.

щоб винищувачі зіграли треба знищити ППО а це ми не можемо і ворог теж.

як на мене дуже сильно все зміниться якщо захід почне виготовляти снаряди для нас нон-стоп.
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10.02.2023 22:04 Ответить
А если пришлёт 700 самолётов. Как в Кувейте?
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10.02.2023 22:17 Ответить
Никто не сомневался, что при украинском Крыме и нетронутой подрывной и агрессивной политикой ********** территории Украины, был Мир и власть поддавливалась народом к законности без коррупции, поэтому надо по возможности быстрее задать рашистам поражение и вернуть украинскую державу к демократической мирной жизни.
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10.02.2023 22:04 Ответить
Якщо в росії ліквідувати хоч декілька пропагандистів кремльТВ , то Перемога відбудеться і за пів року. Який сенс вбивати солдат росії, якщо конвеєр по їх виробництву (кремльТВ) працює безперебійно. Ні один депутат Госдуми ні їх рідні не постраждали, ні один міністр росії ні їх рідні не постраждали. Якби в Україні була справжня розвідка ГРУ , а не бутафорська, то війна б вже закінчилася Перемогою України.
Якщо батько наш Бандера, то вчіться у нього як потрібно боротися з ворогами.
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10.02.2023 23:19 Ответить
Якби поляпати
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11.02.2023 05:41 Ответить
 
 