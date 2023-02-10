С западными истребителями победа Украины может наступить в течение года, - Ходжес
Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Запад должен согласовать предоставление Украине боевой авиации, которая может способствовать военной победе Киева в войне в течение года.
По прогнозу Ходжеса, без западных истребителей победа Украины также состоится, но в таком случае военный разгром России может занять от трех до пяти лет, учитывая нынешний уровень западной поддержки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Чем быстрее мы предоставим им возможность достичь решающего результата, тем быстрее она (война) может закончиться", - сказал он, утверждая, что Украина может изгнать российские войска со своей территории до конца года, если получит дополнительную поддержку.
Генерал США пояснил, что беспокойство западных стран из-за подготовки и совместимости взлетно-посадочных полос не делает "невыполнимым" предоставление Киеву "возможности" использовать самолеты. Он в частности отметил Британию за лидерство в предоставлении различных форм военной поддержки Украине.
Ходжес заявил, что считает единственной "красной линией" для поддержки Штатами Украины присутствие "солдат на земле".
Он подчеркнул, что Украина должна вернуть Крым, чтобы сохранить "международный порядок, основанный на правилах" и Устав ООН. Ходжес добавил, что для украинских портов важно сохранить доступ к Азовскому морю через Крым.
Оценивая потенциал нового полномасштабного наступления РФ, бывший командующий войсками США в Европе отметил, что Москва не имеет для этого достаточного количества бронетанковых сил и такое наступление не изменит "общую оперативную обстановку" в Украине.
В то же время Украина "имеет достаточно сил, чтобы ограничить российский успех", но это все равно будет "дорого стоить" с точки зрения потерь и боеприпасов, отметил Ходжес.
Пожалуйста, подождите...
Ви чекаєте, коли всю Україну перетворять на купу руїн, і всі українці втечуть і чи помруть?
Молитесь, чтобы сенильный опередил график.
матиуса руста
5 эскадрилей F35
Но поначам убеждать клована без экспертизы, что кацаская ракета не кацаская, вряд-ли кто станет
Уявляю, як би він
допомагавУкраїні в 2022.
Господь уберіг.
Надо судить по делам.
Обама/Байден в 2014г. подарили хуьлу Крым.
Обама/Байден отказали Украине в 2015г в любом оружии.
Трамп в 2018г оружие Украине дал.
Трамп в 02.2018 в Сирии первым уничтожил 300 вагнеровцев при помощи HIMERS.
Насправді існує на сьогодні коаліція - Рашка, Китай, Іран, Північна Корея, Білорусь,( також менші країни - Куба, Венесуела і так далі), для яких розірвати Україну дуже мало!
Вони будуть рвати цей самий "Золотий мільярд" !!
щоб винищувачі зіграли треба знищити ППО а це ми не можемо і ворог теж.
як на мене дуже сильно все зміниться якщо захід почне виготовляти снаряди для нас нон-стоп.
Якщо батько наш Бандера, то вчіться у нього як потрібно боротися з ворогами.