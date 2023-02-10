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Із західними винищувачами перемога України може настати протягом року, - Ходжес

f-16

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Захід повинен погодити надання Україні бойової авіації, яка може сприяти військовій перемозі Києва у війні протягом року.

За прогнозом Ходжеса, без західних винищувачів перемога України також відбудеться, але в такому разі військовий розгром Росії може зайняти від трьох до п'яти років, враховуючи нинішній рівень західної підтримки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Чим швидше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше вона (війна) може закінчитися", – сказав він, стверджуючи, що Україна може вигнати російські війська зі своєї території до кінця року, якщо отримає додаткову підтримку.

Генерал США пояснив, що занепокоєння західних країн через підготовку й сумісність злітно-посадкових смуг не робить "нездійсненним" надання Києву "можливості" використовувати літаки. Він зокрема відзначив Британію за лідерство в наданні різних форм військової підтримки Україні.

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Ходжес заявив, що вважає єдиною "червоною лінією" для підтримки Штатами України присутність "солдатів на землі".

Він підкреслив, що Україна повинна повернути Крим, щоб зберегти "міжнародний порядок, заснований на правилах" і Статут ООН. Ходжес додав, що для українських портів важливо зберегти доступ до Азовського моря через Крим.

Оцінюючи потенціал нового повномасштабного наступу РФ, колишній командувач військами США в Європі зазначив, що Москва не має для цього достатньої кількості бронетанкових сил і такий наступ не змінить "загальну оперативну обстановку" в Україні.

Натомість Україна "має достатньо сил, щоб обмежити російський успіх", та це все одно буде "дорого коштувати" з точки зору втрат і боєприпасів, зауважив Ходжес.

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Топ коментарі
+6
На х*й вигадувати велосипед? Дайте Україні штук 500 Тамагавків і війна закінчиться за один місяць. (Цього добра в Америці повно!!).
Ви чекаєте, коли всю Україну перетворять на купу руїн, і всі українці втечуть і чи помруть?
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10.02.2023 21:27
+5
Щось цей Бен Ходжес мені Арестовича нагадує. Восени він говорив що боїться що до кінця 2022 року Україна Ростов захопить.
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10.02.2023 21:43
+3
А з ядрьоною бімбою і війни не було б.
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10.02.2023 21:24
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Так дайте, а не балакайте
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10.02.2023 21:22 Відповісти
Хрена вам а не литаки, каже батько наркомана хайтера
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10.02.2023 22:04 Відповісти
Але ''захід'' не поспішає їх надавати, отже...
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10.02.2023 21:23 Відповісти
187 леопардов к апрелю. И пару абрамсов через год
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10.02.2023 22:05 Відповісти
там он официант ***** высрал, шо для выхода к днепру ему надо года 3. а потом он уже скажет сколько надо шоб до ла-манша дойти )))
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10.02.2023 21:24 Відповісти
***** вже іде до Дніпра 9-рік.
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10.02.2023 21:26 Відповісти
А з ядрьоною бімбою і війни не було б.
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10.02.2023 21:24 Відповісти
На х*й вигадувати велосипед? Дайте Україні штук 500 Тамагавків і війна закінчиться за один місяць. (Цього добра в Америці повно!!).
Ви чекаєте, коли всю Україну перетворять на купу руїн, і всі українці втечуть і чи помруть?
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10.02.2023 21:27 Відповісти
томагавки недалеко втекли від калібрів. якщо ці калібри збивають пачками, то так само можуть збивати і томагавки. тож одні томагавки нічого не вирішать. потрібні всі найменування зброї.
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10.02.2023 21:48 Відповісти
Хто збиває і чим? Їх важче збити ніж застарілу хірню х-22.Те що в нас їх збивають, то завдяки західному обладнаню. Москалі мало що зможуть збити.
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10.02.2023 22:37 Відповісти
По румынии влупили? И чо, где §5?
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10.02.2023 22:07 Відповісти
А ракети під крилами які будуть?
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10.02.2023 21:27 Відповісти
необходимый минимум: AIM-120 AMRAAM, AGM-88 HARM, немного AGM-84. Возможно Storm Shadow в количестве по три на десяток близлежащих кацапских авиабаз. А, ну еще дохрена древних aim-9 sidewinder специально для догонялок за ишакедами и КР.
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10.02.2023 22:28 Відповісти
у будьоного інша думка - без нічого вже навесні пабеда!а там і шашлики
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10.02.2023 21:27 Відповісти
Да, из децкого мира
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10.02.2023 22:08 Відповісти
Будуть і F-16, Typhoon, Grippen... Все буде, з часом. Через півроку у України.
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10.02.2023 21:29 Відповісти
А за пив року мама не горюй бомбочек накидают
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10.02.2023 22:10 Відповісти
США дадут самолёты как только Байден покинет Белый дом. По графику это январь 2025.
Молитесь, чтобы сенильный опередил график.
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10.02.2023 21:30 Відповісти
А пока надо тихо учить пилотов в Польше
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10.02.2023 21:31 Відповісти
А почему тихо????
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10.02.2023 22:12 Відповісти
А для эффекта неожиданности
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10.02.2023 22:16 Відповісти
Лудшим эффектом неожиданности стало бы внезапное появление на красной площади матиуса руста
5 эскадрилей F35
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10.02.2023 22:28 Відповісти
В конце 80-х все бухали, потому Руст так спокойно долетел. Времена были вегетарианское, империя прогнила, а сейчас правит имперский реваншизм = фашизм называется. Как и при Гитлере рейх встал с колен, Руст не долетит
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10.02.2023 22:36 Відповісти
І хто його має замінити?
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10.02.2023 21:36 Відповісти
Любой республиканец даст Украине всё что надо
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10.02.2023 22:09 Відповісти
Ну тут вопрос спорный, любой ли
Но поначам убеждать клована без экспертизы, что кацаская ракета не кацаская, вряд-ли кто станет
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10.02.2023 22:31 Відповісти
Любой! Уже от одного того факта, что надо будет делать противоположное демократической" администрации. Т.е. раша будут ставить на место - и это будет частью предвыборной программы.
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10.02.2023 22:39 Відповісти
Ага, особливо такий, як любитель *****, трамп.
Уявляю, як би він допомагав Україні в 2022.
Господь уберіг.
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10.02.2023 22:45 Відповісти
То, что Трамп любитель хуьла - результат пропаганды левых СМИ.
Надо судить по делам.
Обама/Байден в 2014г. подарили хуьлу Крым.
Обама/Байден отказали Украине в 2015г в любом оружии.
Трамп в 2018г оружие Украине дал.
Трамп в 02.2018 в Сирии первым уничтожил 300 вагнеровцев при помощи HIMERS.
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10.02.2023 23:18 Відповісти
Слава Богу есть ещё нормальные люди тут
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10.02.2023 22:13 Відповісти
Можливо, проблема не в літаках як таких, а в правильному оформлення статусу "добровольців інтернаціоналістів" що зможуть їх пілотувати через місяць а не через рік.
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10.02.2023 21:31 Відповісти
А им не нужна быстрая победа Украины. Вот в чём проблема.
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10.02.2023 21:38 Відповісти
АТАКМС и управимся гораздо быстрее.
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10.02.2023 21:41 Відповісти
Щось цей Бен Ходжес мені Арестовича нагадує. Восени він говорив що боїться що до кінця 2022 року Україна Ростов захопить.
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10.02.2023 21:43 Відповісти
Це той, який вже прогнозував, що Маріуполь и Мелітополь повинні були бути відбиті ще в минулому місяці? Американський Жданов.
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10.02.2023 21:45 Відповісти
Я вірю в генерала Сергія Наєва та наші Сили оборони. Разом ми здобудемо перемогу
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10.02.2023 21:53 Відповісти
Надежда умирает не первой
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10.02.2023 22:14 Відповісти
"Захід" - сподівається, що так потихеньку в Україні все пройде і їх не торкнеться.
Насправді існує на сьогодні коаліція - Рашка, Китай, Іран, Північна Корея, Білорусь,( також менші країни - Куба, Венесуела і так далі), для яких розірвати Україну дуже мало!
Вони будуть рвати цей самий "Золотий мільярд" !!
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10.02.2023 21:53 Відповісти
винищувачі не змінять майже нічого адже це не проксі-війна а ВІЙНА а, отже, в ній домінує ППО.

щоб винищувачі зіграли треба знищити ППО а це ми не можемо і ворог теж.

як на мене дуже сильно все зміниться якщо захід почне виготовляти снаряди для нас нон-стоп.
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10.02.2023 22:04 Відповісти
А если пришлёт 700 самолётов. Как в Кувейте?
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10.02.2023 22:17 Відповісти
Никто не сомневался, что при украинском Крыме и нетронутой подрывной и агрессивной политикой ********** территории Украины, был Мир и власть поддавливалась народом к законности без коррупции, поэтому надо по возможности быстрее задать рашистам поражение и вернуть украинскую державу к демократической мирной жизни.
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10.02.2023 22:04 Відповісти
Якщо в росії ліквідувати хоч декілька пропагандистів кремльТВ , то Перемога відбудеться і за пів року. Який сенс вбивати солдат росії, якщо конвеєр по їх виробництву (кремльТВ) працює безперебійно. Ні один депутат Госдуми ні їх рідні не постраждали, ні один міністр росії ні їх рідні не постраждали. Якби в Україні була справжня розвідка ГРУ , а не бутафорська, то війна б вже закінчилася Перемогою України.
Якщо батько наш Бандера, то вчіться у нього як потрібно боротися з ворогами.
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10.02.2023 23:19 Відповісти
Якби поляпати
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11.02.2023 05:41 Відповісти
 
 