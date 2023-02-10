Із західними винищувачами перемога України може настати протягом року, - Ходжес
Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Захід повинен погодити надання Україні бойової авіації, яка може сприяти військовій перемозі Києва у війні протягом року.
За прогнозом Ходжеса, без західних винищувачів перемога України також відбудеться, але в такому разі військовий розгром Росії може зайняти від трьох до п'яти років, враховуючи нинішній рівень західної підтримки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Чим швидше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше вона (війна) може закінчитися", – сказав він, стверджуючи, що Україна може вигнати російські війська зі своєї території до кінця року, якщо отримає додаткову підтримку.
Генерал США пояснив, що занепокоєння західних країн через підготовку й сумісність злітно-посадкових смуг не робить "нездійсненним" надання Києву "можливості" використовувати літаки. Він зокрема відзначив Британію за лідерство в наданні різних форм військової підтримки Україні.
Ходжес заявив, що вважає єдиною "червоною лінією" для підтримки Штатами України присутність "солдатів на землі".
Він підкреслив, що Україна повинна повернути Крим, щоб зберегти "міжнародний порядок, заснований на правилах" і Статут ООН. Ходжес додав, що для українських портів важливо зберегти доступ до Азовського моря через Крим.
Оцінюючи потенціал нового повномасштабного наступу РФ, колишній командувач військами США в Європі зазначив, що Москва не має для цього достатньої кількості бронетанкових сил і такий наступ не змінить "загальну оперативну обстановку" в Україні.
Натомість Україна "має достатньо сил, щоб обмежити російський успіх", та це все одно буде "дорого коштувати" з точки зору втрат і боєприпасів, зауважив Ходжес.
Будь ласка, зачекайте...
Ви чекаєте, коли всю Україну перетворять на купу руїн, і всі українці втечуть і чи помруть?
Молитесь, чтобы сенильный опередил график.
матиуса руста
5 эскадрилей F35
Но поначам убеждать клована без экспертизы, что кацаская ракета не кацаская, вряд-ли кто станет
Уявляю, як би він
допомагавУкраїні в 2022.
Господь уберіг.
Надо судить по делам.
Обама/Байден в 2014г. подарили хуьлу Крым.
Обама/Байден отказали Украине в 2015г в любом оружии.
Трамп в 2018г оружие Украине дал.
Трамп в 02.2018 в Сирии первым уничтожил 300 вагнеровцев при помощи HIMERS.
Насправді існує на сьогодні коаліція - Рашка, Китай, Іран, Північна Корея, Білорусь,( також менші країни - Куба, Венесуела і так далі), для яких розірвати Україну дуже мало!
Вони будуть рвати цей самий "Золотий мільярд" !!
щоб винищувачі зіграли треба знищити ППО а це ми не можемо і ворог теж.
як на мене дуже сильно все зміниться якщо захід почне виготовляти снаряди для нас нон-стоп.
Якщо батько наш Бандера, то вчіться у нього як потрібно боротися з ворогами.