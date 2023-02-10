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Кривой Рог (1302) Гуменюк (577) дроны (3562)

Дрон попал в объект энергетики в Криворожском районе, - ОК "Південь"

дрон,шахед,shahed-136

Вечером 10 февраля вражеский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона уточнила информацию о сбитых "Шахедах": два дрона были сбиты на подлете к Одесской области над морем, три дрона – на подлете в Николаевскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

На Криворожском направлении есть одно попадание в объект энергетической инфраструктуры. Еще один дрон в этом направлении уничтожили силы ПВО.

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По предварительным данным ОК "Південь", пострадавших нет.
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Х. вам, а не Україна, москалі.
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10.02.2023 23:16 Ответить
****** русня
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10.02.2023 23:46 Ответить
Цілий машинний зал з турбінами розвалили на ТЕС

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10.02.2023 23:52 Ответить
это тебе вилкул сказал?
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11.02.2023 00:03 Ответить
Фото в мережі є.
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11.02.2023 12:34 Ответить
 
 