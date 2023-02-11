Пролеты российских ракет над Румынией вряд ли усилят эскалацию между НАТО и РФ, - ISW
Пролеты российских ракет над Румынией, по всей видимости, не спровоцируют эскалацию между Россией и странами НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Войска РФ выпустили две крылатые ракеты из акватории Черного моря, которые, как сообщается, пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, прежде чем войти в воздушное пространство Украины.
Массированные ракетные удары по-прежнему будут создавать периферийные риски за пределами Украины, такие как вчерашние пролеты через воздушное пространство или риск инцидентов с ПВО, как в Польше 15 ноября 2022 года.
По оценке ISW, НАТО и отдельные государства-члены полностью контролируют свои действия и степень эскалации в ответ на случайные или преднамеренные полеты российских самолетов и ракет. Эксперты ISW также считают, что президент РФ Владимир Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли непосредственно рискует эскалацией.
Пожалуйста, подождите...
И они все равно напали. Поэтому мантры Нато их не спасут. Кацапы сделают что захотят, сколько б Нато не сс*лось. И скорее наоборот. Если бы Нато не сс*лось, то может и ракеты б над ними больше не летали
Хоча чого з бота оху*вати. Цікаво хто замовляє дані вкиди?
«А зачем 🇺🇦Такое нато».
Війни паРаші і НАТО однаково не уникнути , бо все вже зайшло надто далеко . Хутін збожеволів - в прямому сенсі , а кацапів пропаганда накрутила так , що вони тепер одержимі війною з НАТО . Втихомирити рашку - по доброму , вже не вийде , тепер вона стала постійним джерелом напруги в Європі ,, і проблему цю , вирішить лише повна її - ліквідація . Інших шляхів я не бачу .
Взагалі то - війна орди з НАТО вже фактично розпочалась , поки що цим займається Україна , хоча й не являється членом альянсу .
Що являє собою континентальна Європа чудово показала Друга Світова. З 1.09.41 Британія почала битися з Німеччиною, а Європа змагалася в тому, хто швидше піднімає руки вгору. Чемпіоном, звісно, була Франція
І якби не США, то "табір соціалізму" закінчувався на березі Атлантичного океану. Правда вони всі, а Франція насамперед, воліють це не згадувати.
Минуло 85 років.
Технологія змінилася, люди не змінились.
Без підтримки через океан, сама по собі Європа не варта нічого
Тобто, без США СРСР би переміг?
Чи маєте на увазі націонал-соціалізм від Атлантичного океану до Уралу?
Соціалісти й ті, й ті, й ті й ці марили світовим пануванням, лише Совєти своєї мети домагалися з допомогою класу, а фашисти з допомогою раси.
Так, я мав на увазі радянське панування від тихого до Атлантичного океану. Якби Америка не звільнила Західну Європу, то її "звільнив" би СРСР, тобто один вид фашизму змінився б іншим, і тоді наплодив би купу європейських народно-демократичних республік типу НДР
Ще раз. Без США СРСР би переміг?
Чому вас уперло саме на це питання, не розумію.
Так, я вважаю, що без США СРСР міг би перемогти та захопити всю Європу до Атлантики.
Якби Японія діяла трохи розумніше і якби США зав'язалися з Японією на Тихоокеанському плацдармі, Сталін з великою ймовірністю міг би впоратися.
Але то була б зовсім інша війна.
May be. May be.
Хоча сумнівно.
Чудовий план.
@informnapalm
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"ПЕРИФЕРІЙНІ РИЗИКИ"
сцикливе нато тепер це так називає?
НЕ треба гавкати на НАТУ!Нам би своє зберегти.
Догавкаємося,що нам танки почнуть давати не в штуках а в кілограмах!!!
Зі сторони Румунії,до нас залетіла ракета?Посла -"на кавьйор"!!!!!!!!!
Столтенбергу -"на від",Байдену-привіт,"женє-цвети,дєтям-мороженку".
І вся преса мала вибухнути заголовками:"Румунія атакувала Україну крилатими ракетами","Підлий удар в спину".і т.д.
Було б цікаво послухати їхні виправдання.
Нічого не міняється , татаро- монгольська навала. кацапстан як спадкоємець.