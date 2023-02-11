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НАТО (8637) ракеты (3470) россия (93011) Румыния (1041) ISW (493)

Пролеты российских ракет над Румынией вряд ли усилят эскалацию между НАТО и РФ, - ISW

ракета

Пролеты российских ракет над Румынией, по всей видимости, не спровоцируют эскалацию между Россией и странами НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Войска РФ выпустили две крылатые ракеты из акватории Черного моря, которые, как сообщается, пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, прежде чем войти в воздушное пространство Украины.

Массированные ракетные удары по-прежнему будут создавать периферийные риски за пределами Украины, такие как вчерашние пролеты через воздушное пространство или риск инцидентов с ПВО, как в Польше 15 ноября 2022 года.

По оценке ISW, НАТО и отдельные государства-члены полностью контролируют свои действия и степень эскалации в ответ на случайные или преднамеренные полеты российских самолетов и ракет. Эксперты ISW также считают, что президент РФ Владимир Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли непосредственно рискует эскалацией.

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Топ комментарии
+30
НАТО боится эскалации, но они не понимают, что такой пассивностью они только ее получат. Чем больше гопник видит как его боятся, тем более наглым он становится.
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11.02.2023 07:34
+29
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11.02.2023 07:47
+29
НАТО - це континентальна Європа + Британія + США + Канада.
Що являє собою континентальна Європа чудово показала Друга Світова. З 1.09.41 Британія почала битися з Німеччиною, а Європа змагалася в тому, хто швидше піднімає руки вгору. Чемпіоном, звісно, була Франція
І якби не США, то "табір соціалізму" закінчувався на березі Атлантичного океану. Правда вони всі, а Франція насамперед, воліють це не згадувати.
Минуло 85 років.
Технологія змінилася, люди не змінились.
Без підтримки через океан, сама по собі Європа не варта нічого
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11.02.2023 07:59
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Так ці ж прольоти не випадкові. Хрен з тією Румунією. Це шмат лайна. Просто сцикливі кацапи намацують реакцію поступово. Завтра над Чехією пролетить ракета....Словаччиною...Албанією.... Німеччиною 😳
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11.02.2023 07:28 Ответить
т.е. - со Средиземного моря. через все Аппенины по адресу. не очень веселая перспектива.
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11.02.2023 07:30 Ответить
Називати Руминію лайном не слідує. Румуни багато допомогають нам і дають коридори для проходження вантажів, на відміну від цієї путінської підстилки - Угорщини.
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11.02.2023 08:31 Ответить
А зачем 🇺🇦Такое нато
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11.02.2023 09:22 Ответить
Які коридори? Не смішіть.
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11.02.2023 10:23 Ответить
Коридори для проходження західної зброї, як і Польша. А також надавала порт Констанца для транспортування зерна, коли рашка все блокувала.
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11.02.2023 15:16 Ответить
Цей чувак "дрон", занадто заклопотаний зрадофільством і піонерськи лозунгами, що би звертати увагу на такі деталі.
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11.02.2023 17:07 Ответить
И теперь коридоры для ракет?
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11.02.2023 10:42 Ответить
Ти словами не грайся, "нерви в коробочку". Румунія, як і усі союзники працють на нашу перемогу. І зараз на території Румунії відновлюють( на гроші Німеччини) завод по виробництву 122 і 152 для України. І постачання технікою( якщо ти не знав) іде через кордони із Румунією, Словаччиною і Польщею. Ти ж не хочеш, що би транзинт припинився як припинила це робити Угорщина. Раджу вибачитися.
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11.02.2023 12:29 Ответить
Не бачу причини вибачатися. Так що переб'єшся.
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11.02.2023 14:05 Ответить
Тоб то ти підтвердив своє почесне звання -"корисний ідіот". Живи далі.
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11.02.2023 17:06 Ответить
Йди нах.
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11.02.2023 20:01 Ответить
Скільки вас недоум..ів, що будуть наживати Україні ворогів серед союзників?
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11.02.2023 20:50 Ответить
Тобі щось не зрозуміло? Нах йди.
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11.02.2023 21:30 Ответить
Ух ти бубочка! Недоу..ок колєрований. Це все на що ти спроможний звіздобол?
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12.02.2023 00:27 Ответить
НАТО боится эскалации, но они не понимают, что такой пассивностью они только ее получат. Чем больше гопник видит как его боятся, тем более наглым он становится.
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11.02.2023 07:34 Ответить
кацапстан всеми силами хочет усадить за стол переговоров НАТО .поэтому устраивает такие провокации
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11.02.2023 08:02 Ответить
это как у нас было с кацапами перед 24.02, они стояли 200 тыс вокруг, а у нас была мантра- только не провоцировать. Только не провоцировать.
И они все равно напали. Поэтому мантры Нато их не спасут. Кацапы сделают что захотят, сколько б Нато не сс*лось. И скорее наоборот. Если бы Нато не сс*лось, то может и ракеты б над ними больше не летали
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11.02.2023 17:40 Ответить
Попробовали они бы над Турцией ракету пустить,было бы то что и с истребителем.
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11.02.2023 07:37 Ответить
НУ И ЗРЯ !!! ПУТИН ХЙЛО ХОЧЕТ ЗАХВАТИТЬ ЕС !!!
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11.02.2023 07:38 Ответить
Тобто НАТО де факто зголосилось надавати свій повітряний простір для нападу на Україну...
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11.02.2023 07:43 Ответить
Схоже, що нато ні на що не спроможне спровокуватися.
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11.02.2023 07:43 Ответить
Те, що країна-член НАТО пропустила над своєю територією рос.ракету, що летіла вбивати українців, і жодним чином не прореагувала на це, чи сильно відрізняється від позиції Білорусі і Лукашенка, які пропустили рос.війська для нападу на Україну?
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11.02.2023 07:46 Ответить
Руминія не пропускала. Ракета перелетіла на кілька секунд зі сторони України- Молдови. Це звісно погано, що вони так бояться рашку, але нам допомогають.
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11.02.2023 08:35 Ответить
Ни грамма, то же самое
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11.02.2023 09:24 Ответить
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11.02.2023 10:17 Ответить
Оху*ти! То ми вже з НАТО воюємо?!)))

Хоча чого з бота оху*вати. Цікаво хто замовляє дані вкиди?
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11.02.2023 10:33 Ответить
І відзначився в групі пітримки Leo Tess, який зверху пише
«А зачем 🇺🇦Такое нато».
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11.02.2023 10:35 Ответить
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11.02.2023 07:47 Ответить
Сказал путинский РБК.
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11.02.2023 07:48 Ответить
НАТА знов обісралась...
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11.02.2023 07:48 Ответить
НАТО не треба себе заспокоювати .
Війни паРаші і НАТО однаково не уникнути , бо все вже зайшло надто далеко . Хутін збожеволів - в прямому сенсі , а кацапів пропаганда накрутила так , що вони тепер одержимі війною з НАТО . Втихомирити рашку - по доброму , вже не вийде , тепер вона стала постійним джерелом напруги в Європі ,, і проблему цю , вирішить лише повна її - ліквідація . Інших шляхів я не бачу .
Взагалі то - війна орди з НАТО вже фактично розпочалась , поки що цим займається Україна , хоча й не являється членом альянсу .
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11.02.2023 07:55 Ответить
НАТО не провокуєме....
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11.02.2023 07:57 Ответить
НАТО - це континентальна Європа + Британія + США + Канада.
Що являє собою континентальна Європа чудово показала Друга Світова. З 1.09.41 Британія почала битися з Німеччиною, а Європа змагалася в тому, хто швидше піднімає руки вгору. Чемпіоном, звісно, була Франція
І якби не США, то "табір соціалізму" закінчувався на березі Атлантичного океану. Правда вони всі, а Франція насамперед, воліють це не згадувати.
Минуло 85 років.
Технологія змінилася, люди не змінились.
Без підтримки через океан, сама по собі Європа не варта нічого
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11.02.2023 07:59 Ответить
"І якби не США, то "табір соціалізму" закінчувався на березі Атлантичного океану."

Тобто, без США СРСР би переміг?
Чи маєте на увазі націонал-соціалізм від Атлантичного океану до Уралу?
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11.02.2023 10:43 Ответить
А чи є принципова різниця між "табором соціалізму" та "табором націонал-соціалізму"?
Соціалісти й ті, й ті, й ті й ці марили світовим пануванням, лише Совєти своєї мети домагалися з допомогою класу, а фашисти з допомогою раси.
Так, я мав на увазі радянське панування від тихого до Атлантичного океану. Якби Америка не звільнила Західну Європу, то її "звільнив" би СРСР, тобто один вид фашизму змінився б іншим, і тоді наплодив би купу європейських народно-демократичних республік типу НДР
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11.02.2023 10:51 Ответить
"Якби Америка не звільнила Західну Європу, то її "звільнив" би СРСР"

Ще раз. Без США СРСР би переміг?
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11.02.2023 11:25 Ответить
Я взагалі писав зовсім про інше.
Чому вас уперло саме на це питання, не розумію.
Так, я вважаю, що без США СРСР міг би перемогти та захопити всю Європу до Атлантики.
Якби Японія діяла трохи розумніше і якби США зав'язалися з Японією на Тихоокеанському плацдармі, Сталін з великою ймовірністю міг би впоратися.
Але то була б зовсім інша війна.
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11.02.2023 11:36 Ответить
Без лендлізу?
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11.02.2023 11:39 Ответить
Без.
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11.02.2023 12:00 Ответить
"Всё для фронта. Всё для победы"?
May be. May be.
Хоча сумнівно.
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11.02.2023 12:29 Ответить
ЗСУ потрібно збивати ці ракети на підльоті ! Не зважати , де впадуть уламки , в Румунії , Молдові , тощо! Попередити НАТО , іхні проблеми , Україна веде бойові дії з РФією , буде захищати свою територію , не залежно звідкіль ці ракети будуть летіти ! Достатньо нам " дружелюбної " Білорусі , обстрілів з території ворога Сумщини , Чернігівщини ! Не зрозуміло , якої ще " ескалації " боїться наш " гарант " , що не має адекватної відповіді ?! По всьому , йому потрібно це питання погодити з Єрмаком , і дати відповідний наказ! А хлопці знають , що робити !
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11.02.2023 07:59 Ответить
І через пару годин після чого будуть дистанційно вимкнені Хімарси, Старлінк та важке озброєння. І перестануть іти ешелони з снарядами та патронами.
Чудовий план.
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11.02.2023 08:14 Ответить
Хвора фантазія.
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11.02.2023 09:03 Ответить
Так лікуйте свою фантазію. У Німеччині чудова медицина.
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11.02.2023 09:07 Ответить
Може i таке бути...
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11.02.2023 10:20 Ответить
Саме так. Збивати ракети над країнами НАТО. Тільки заздалегідь їх попередити. Україна має право захищати життя своїх громадян.
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11.02.2023 10:17 Ответить
Ця війна їм вигідна,от і все,тому терпіть,своє все просрали - отримали результат.
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11.02.2023 08:04 Ответить
Коли Украiна вступе до НАТО, стурбованiсть цiеi спiлки нiкуди не дiнется.
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11.02.2023 08:07 Ответить
росія провокує НАТО, бо програти війну НАТО буде менш ганебно, ніж програти війну Україні. Найкраще, що може зробити НАТО в цій ситуації - це оперативно прийняти рішення про великий пакет допомоги Україні з постачанням ******** літаків.

@informnapalm
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11.02.2023 08:08 Ответить
Про це можна було не писати. І так зрозуміло що нічого не буде.
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11.02.2023 08:10 Ответить
От якраз такі заяви й роблять НАТО схожим на грецьку гвардию -
""
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11.02.2023 08:10 Ответить
Це шо, 95 квартал на гастролях в Хреції?
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11.02.2023 08:16 Ответить
Кхм-кхм(прокашлявшись): - Неа, це гвардія краЇни НАТИ...
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11.02.2023 08:30 Ответить
Ну чисто клоуни.
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11.02.2023 08:34 Ответить
Так отож...))
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11.02.2023 08:43 Ответить
Ніс. Ніс покажіть
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11.02.2023 10:45 Ответить
Черевики зєлєнского?
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11.02.2023 11:40 Ответить
Шо, навіть озабочЄность нЄ виразілі?
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11.02.2023 08:44 Ответить
сталинская программа "не поддаваться на провокации!" на службе нато.
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11.02.2023 08:47 Ответить
"Масовані ракетні удари.... створюватимуть периферійні ризики" ХАХАХАХА!!!

"ПЕРИФЕРІЙНІ РИЗИКИ"

сцикливе нато тепер це так називає?
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11.02.2023 08:53 Ответить
Немае прибалтiв-е держави Балтii...
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11.02.2023 10:24 Ответить
Столтенберг - коммунист из Норвежской рабочей партии. В юности состоял на связи с КГБ, погоняло "Стеклов". Раскаялся, так как его сдал перебежчик. Йенс ждал год назад, когда нас разобьют, он же тогда выступал за то, что бы не вооружать Украину. (Не допустить эскалации). К сожалению, Путин учитывает трусливость еврогейских левых комиссаров.
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11.02.2023 09:08 Ответить
Кацапи скоро срати на голови європейців почнуть, а ті і не помітять.
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11.02.2023 09:21 Ответить
они и Боинг не заметили
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11.02.2023 17:43 Ответить
Шануймося українці!
НЕ треба гавкати на НАТУ!Нам би своє зберегти.
Догавкаємося,що нам танки почнуть давати не в штуках а в кілограмах!!!
Зі сторони Румунії,до нас залетіла ракета?Посла -"на кавьйор"!!!!!!!!!
Столтенбергу -"на від",Байдену-привіт,"женє-цвети,дєтям-мороженку".
І вся преса мала вибухнути заголовками:"Румунія атакувала Україну крилатими ракетами","Підлий удар в спину".і т.д.
Було б цікаво послухати їхні виправдання.
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11.02.2023 09:33 Ответить
Та що ви пишите. Повторюсь, учора були збори по кроках медзакладу у разі виключення світла. Люди в шоці, бо знають звідки погроза. Прийшлося проінформувати, що учора ракети прогулялися над Румунією і Молдовою. Нехай знають, що таке війна
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11.02.2023 09:56 Ответить
схоже що навіть коли кацапська ракета впаде у країні нато то нічого не буде
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11.02.2023 10:07 Ответить
Схоже на те...
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11.02.2023 10:27 Ответить
Вот потому кровавый карлик и обнаглел что знает, никаких последствий не будет. Позорище.
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11.02.2023 11:19 Ответить
Навіть якщо кацапи нападуть на Польщу чи Румунією, країни Балтії , таке НАТО навряд чи буде їх захищати , будуть шукати приводи і відмазки щоб не воювати проти путлєра.
Нічого не міняється , татаро- монгольська навала. кацапстан як спадкоємець.
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11.02.2023 11:45 Ответить
"Едут, едут по Берлину наші казаки!" Ви цього хочете, європейці?
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11.02.2023 11:47 Ответить
Он не стремится к войне с НАТО, но пробный камень запускает. Если адекватной реакции не будет, может устремиться
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11.02.2023 14:39 Ответить
Звісно ракети що пролетіли не є загрозою для Молдови та Румунії.Загроза є для України.Через Молдову ракети летять в Укроїну.Якщо їх зібє Молдова відповідно вони не долетять до України і не зруйнують черговий енергетичний обєкт.Якщо ні то росія випробує цю траєкторію для безперешкодного прольотк ракет до Україничерез Молдову і Румунію і спокійно буде нею користуватися.Так путін не хоче воювати з НАТО хоча його пропагандони вже цілий рік воюють саме з НАТО.путін хоче щоб ракети пролітали над головою НАТО до УКРАЇНИ і ніхто цьму не перешкоджав
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11.02.2023 17:27 Ответить
 
 