Пролеты российских ракет над Румынией вряд ли усилят эскалацию между НАТО и РФ, - ISW

Пролеты российских ракет над Румынией, по всей видимости, не спровоцируют эскалацию между Россией и странами НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Войска РФ выпустили две крылатые ракеты из акватории Черного моря, которые, как сообщается, пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, прежде чем войти в воздушное пространство Украины.

Массированные ракетные удары по-прежнему будут создавать периферийные риски за пределами Украины, такие как вчерашние пролеты через воздушное пространство или риск инцидентов с ПВО, как в Польше 15 ноября 2022 года.

По оценке ISW, НАТО и отдельные государства-члены полностью контролируют свои действия и степень эскалации в ответ на случайные или преднамеренные полеты российских самолетов и ракет. Эксперты ISW также считают, что президент РФ Владимир Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли непосредственно рискует эскалацией.

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