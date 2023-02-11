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боеприпасы (2280) Канада (2004) разведка (4119) россия (93011)

Россия испытывает серьезные проблемы с боеприпасами, - разведка Канады

склад,балаклія

Несмотря на заявления России о якобы дефиците боеприпасов у Вооруженных сил Украины, на самом деле у российских захватчиков есть свои значительные проблемы со снабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении разведывательного управления Вооруженных сил Канады в Твиттер.

"Российская дезинформация часто проектирует российские операционные сложности на украинскую сторону, и российские силы в Украине, по всей вероятности, сталкиваются с собственными проблемами поставки", - заявили разведчики.

Отмечается, что "украинские силы продолжают наносить большие потери наступающим российским подразделениям, особенно вокруг городов Бахмут и Угледар".

"Россия столкнулась с собственными серьезными проблемами с боеприпасами во время войны и обратилась к нескольким иностранным партнерам для поддержки запасов некоторых типов боеприпасов", - отметили в вооруженных силах Канады.

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Топ комментарии
+12
Арестович устроился работать в канадскую разведку?)
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11.02.2023 07:59
+9
По перше посилання такого я не знайшов. Навіть у словах "Мы отчаянно нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях" нічого не йдеться про снаряди до арти. Окрім того навіть якщо нестача є Нам то допоможуть, а кацап ні, бо навряд чи хтось окрім Ірану захоче відійти у історію разом з підо.ращкою.
І саме головне те що Ми Українці: Сильні, Вільні, Незалежні, а по ту сторону лишньохромосомі кацапи : опущені, безчесті та боягузи - їх унітазом користуватись по року вчити необхідно, що казати за зброю, так що без паніки
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11.02.2023 08:00
+6
Тільки кінчений окацапілий довбойоб називає допомогу цивілізованого світу "подачками"!
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11.02.2023 08:54
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Правила форума Совет форумчан
По перше посилання такого я не знайшов. Навіть у словах "Мы отчаянно нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях" нічого не йдеться про снаряди до арти. Окрім того навіть якщо нестача є Нам то допоможуть, а кацап ні, бо навряд чи хтось окрім Ірану захоче відійти у історію разом з підо.ращкою.
І саме головне те що Ми Українці: Сильні, Вільні, Незалежні, а по ту сторону лишньохромосомі кацапи : опущені, безчесті та боягузи - їх унітазом користуватись по року вчити необхідно, що казати за зброю, так що без паніки
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11.02.2023 08:00 Ответить
Доповню: сильнi, вiльнi, незалежнi, ВМОТИВОВАНi. СТОСОВНО УНИТАЗОВ ПОПРАВЛЮ... кацапы - опущені, безчесті та боягузи тырят на гостинец обос.анные унитазы.
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11.02.2023 08:23 Ответить
Это конечно хорошо что у Вас такой позитивный настрой. А не кажется что не стоит так недооценивать этих рашистов. Китай если и сам втихаря не будет поставлять боеприпасы так наладят если уже не наладили увеличенное производство снарядов и боеприпасов в три смены за миску риса в Северной Корее. А плюс ещё Иран, африканские дикари и т.д. У нас что таких же проблем нету, или мы тупо будем надеяться только на Запад?! Конкретно у меня на Волыни количество погибших наших Героев за эти два месяца по сравнению с аналогичными месяцами увеличилась наверное раза в три на кладбище. Так это говорит не только об увеличении интенсивности боёв, но и о таком же голоде боеприпасов для нашей арты. Ну ладно там ракеты мы не можем сейчас производить, ну как и раньше массово в принципе. Ну хоть наладить массовое производство и доставку боеприпасов мы можем?!!!! Есть же у нас для этого подходящии территории. А надеяться что в парашы тупо закончатся снаряды и там чмобики, ху*обики, ну это уровень Люси арестович. И эти проблемы надо срочным образом как можно быстрее решать, потому что когда гибнут наши Герои сердце кровью обливается....
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11.02.2023 11:07 Ответить
Недооцінити як і педо.рашкк не можливо - кусок гівна як не крути. А Китаєм чи тим більше північною кореєю тільки лишньохромосомих можливо лякати, вони чомусь їх бояться, та вони то усіх бояться - бо недонація у них така опущених сцикунів. А якщо вони шось і надумають, то США з Союзниками їм покажуть їхньє місце під шконкою разом рашкою та іраном.
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11.02.2023 12:35 Ответить
Ну будемо відверті, якщо б Іран, Китай я вже мовчу про китайського сателіті Півн Корею дійно боялися США то вони б взагалі не допомагали рашці. А так маємо зворотній ефект. Якби не китайська поміч з мікрочіпами, параша б не змогла виробляти нові ракети. Те що ведеться через Арменію та Турцію й близько б не покрило промислового попиту. Китай боявся США при Буші, а при цьому миротворці обамі, трампі чи Байдені йому чомусь пофіг от і літають різні шари.
Козломорді не бояться Китаю, для них це тепер стратегічний союзник. Вже по рпшенТВ говорять як в північній Кореї добре...
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11.02.2023 14:27 Ответить
ну, баллистическик ракеты можно не только истребителями перехватывать. Можно еще вертолетами. стефанишина про это знает всё - пусть Жовква у нее проконсультируется.
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11.02.2023 08:12 Ответить
Вы - йолоп, чи його вмикаете. Прочитайте уважно статтю.
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11.02.2023 08:17 Ответить
Арестович устроился работать в канадскую разведку?)
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11.02.2023 07:59 Ответить
Вам кажуть, що кацапи навіть на Бамбасі стали відстрілювати снарядів та ракет в ТРИ РАЗИ менше, ніж літом, а ви якогось підерастовича пхаєте.
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11.02.2023 08:52 Ответить
В нас не краще. Чим постити усіляку хрєнь, типу, " у кацапів нічого немає й їм скоро пи*да", краще би звернули увагу на наші проблеми. У них, попри всі негаразди, є купа оборонних підприємств, на яких масово клепають озброєння й **********. Можливо не *******, але багато. У нас же немає оборонної промисловості як такої, в принципі, й живемо за рахунок подачєк з Заходу. Ось Arty Green про це пише. Це для купки цензоровських ура-поцреотів, котрі зараз набіжуть з воплями " дєржі ватніка!".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=************************************************************************&id=100009262688506
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11.02.2023 08:51 Ответить
Тільки кінчений окацапілий довбойоб називає допомогу цивілізованого світу "подачками"!
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11.02.2023 08:54 Ответить
"Російська дезінформація часто проєктує російські операційні складнощі на українську сторону" - classic
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11.02.2023 08:57 Ответить
The Mirror (GB)
Der Spiegel (D)

Ukraine has such newspaper / magazine, too ?
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11.02.2023 14:07 Ответить
якщо треба буде, путін відлиє царь-пушки і буде чмобіками стріляти замість снарядів. мяса на убой там вистачить надовго
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11.02.2023 09:32 Ответить
Ракеты уже весной закончились. И армия закончилась.
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11.02.2023 09:54 Ответить
Снарядів завжди не вистачає. У всіх війнах. Канадці знають, про що говорять. Вони в продукуванні зброї фаворити ще з часів 2 світової.
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11.02.2023 11:12 Ответить
 
 