Морпехи взорвали вражескую боевую машину с оккупантами. ВИДЕО

Украинские морские пехотинцы заменяли пути, которыми пользовались оккупанты и таким образом взорвали вражескую БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Саперы морской пехоты тоже очень хорошо уничтожают российских оккупантов", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как вражеская боевая машина подрывается на мине, ее разворачивает на 180 градусов и из нее начинает идти дым.

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