РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4453 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 652 6
Мелитополь (610) Федоров Иван (459)

Вечером 10 февраля в Мелитополе прогремели мощные взрывы, - мэр

мелітополь

В пятницу, 10 февраля, в Мелитополе (Запорожская область) снова раздались звуки взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Мощность прилетов такова, что вздрагивают окна", - говорится в сообщении.

Мэр города отмечает, что фактически Мелитополь вздрагивает от сильных взрывов.

"Что с настроением, оккупанты?", - добавил мэр города.

Также читайте: В оккупированном Мелитополе осталось около 30% довоенного населения, - Федоров
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бааовнятко завітало до Мелітополя.
показать весь комментарий
10.02.2023 21:29 Ответить
Оно там постоянный гость уже
показать весь комментарий
10.02.2023 22:27 Ответить
Сподіваюся, на козломордій дискотеці з батутом - аншлаг.
показать весь комментарий
10.02.2023 21:33 Ответить
що це за мер, кий загадковим чином був полоненим а потім відпущений кацапами, получив орден з рук боневтіка хто зна за що, при цьому нічого не зробивши задля оборони міста?і де він зараз сидить-переховується?
показать весь комментарий
10.02.2023 21:39 Ответить
...Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
показать весь комментарий
11.02.2023 08:08 Ответить
Больная тема - Мелитополь ( наиважнейший стратегический город юга) защищали несколько десятков теробороновцев. Когда нибудь мы узнаем ( нужно требовать) кто продал Сумы, Чернигов, границу с Крымом ( встречали врага десяток погранцов) Херсон, да и Киев. Кто продал , за сколько , кто будет отвечать??????За год об этом - ни одного слова, что подтверждает, что продали. Сколько это стоило человеческих жизней. ???? Кокс и шашлыки дело хорошее , но прийдется отвечать , как и за мегакоррупцию с театральными постановками с обысками на. Таможне и в налоговой.
показать весь комментарий
11.02.2023 09:58 Ответить
 
 