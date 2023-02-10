Вечером 10 февраля в Мелитополе прогремели мощные взрывы, - мэр

В пятницу, 10 февраля, в Мелитополе (Запорожская область) снова раздались звуки взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Мощность прилетов такова, что вздрагивают окна", - говорится в сообщении.

Мэр города отмечает, что фактически Мелитополь вздрагивает от сильных взрывов.

"Что с настроением, оккупанты?", - добавил мэр города.

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