Ввечері 10 лютого в Мелітополі пролунали потужні вибухи, - мер
У п’ятницю, 10 лютого, у Мелітополі (Запорізька область) знову пролунали звуки вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Потужність прильотів така, що здригаються вікна", - йдеться у повідомленні.
Мер міста зазначає, що фактично Мелітополь здригається від міцних вибухів.
"Що з настроєм, окупанти?", - додав мер міста.
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