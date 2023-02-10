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Мелітополь (767) Федоров Іван (640)

Ввечері 10 лютого в Мелітополі пролунали потужні вибухи, - мер

мелітополь

У п’ятницю, 10 лютого, у Мелітополі (Запорізька область) знову пролунали звуки вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Потужність прильотів така, що здригаються вікна", - йдеться у повідомленні.

Мер міста зазначає, що фактично Мелітополь здригається від міцних вибухів.

"Що з настроєм, окупанти?", - додав мер міста.

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Бааовнятко завітало до Мелітополя.
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10.02.2023 21:29 Відповісти
Оно там постоянный гость уже
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10.02.2023 22:27 Відповісти
Сподіваюся, на козломордій дискотеці з батутом - аншлаг.
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10.02.2023 21:33 Відповісти
що це за мер, кий загадковим чином був полоненим а потім відпущений кацапами, получив орден з рук боневтіка хто зна за що, при цьому нічого не зробивши задля оборони міста?і де він зараз сидить-переховується?
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10.02.2023 21:39 Відповісти
...Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
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11.02.2023 08:08 Відповісти
Больная тема - Мелитополь ( наиважнейший стратегический город юга) защищали несколько десятков теробороновцев. Когда нибудь мы узнаем ( нужно требовать) кто продал Сумы, Чернигов, границу с Крымом ( встречали врага десяток погранцов) Херсон, да и Киев. Кто продал , за сколько , кто будет отвечать??????За год об этом - ни одного слова, что подтверждает, что продали. Сколько это стоило человеческих жизней. ???? Кокс и шашлыки дело хорошее , но прийдется отвечать , как и за мегакоррупцию с театральными постановками с обысками на. Таможне и в налоговой.
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11.02.2023 09:58 Відповісти
 
 