Ввечері 10 лютого в Мелітополі пролунали потужні вибухи, - мер

У п’ятницю, 10 лютого, у Мелітополі (Запорізька область) знову пролунали звуки вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Потужність прильотів така, що здригаються вікна", - йдеться у повідомленні.

Мер міста зазначає, що фактично Мелітополь здригається від міцних вибухів.

"Що з настроєм, окупанти?", - додав мер міста.

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