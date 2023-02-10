Морпіхи підірвали ворожу бойову машину з окупантами. ВIДЕО
Українські морські піхотинці замінували шляхи, якими користувались окупанти і таким чином підірвали ворожу БМП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Сапери морської піхоти теж дуже добре нищать російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як ворожа бойова машина підривається на міні, її розвертає на 180 градусів і з неї починає йти дим.
Топ коментарі
+30 caxip
показати весь коментар10.02.2023 22:10
+13 Вася Путлер
показати весь коментар10.02.2023 22:16
+10 Андрей Дрофяк #554673
показати весь коментар10.02.2023 22:10
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"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"
"Сатана"
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Помер Путін. Взяв валізу з доларами, приходить у рай. Святий Петро питає:
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
толі єщьо будет, толі єщьо ой йо йо й..
морпіхам щира подяка за хороший настрій 🙁