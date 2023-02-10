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Морпіхи підірвали ворожу бойову машину з окупантами. ВIДЕО

Українські морські піхотинці замінували шляхи, якими користувались окупанти і таким чином підірвали ворожу БМП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сапери морської піхоти теж дуже добре нищать російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як ворожа бойова машина підривається на міні, її розвертає на 180 градусів і з неї починає йти дим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бригада морської піхоти отримала вантажівки DAF і "Старлінки". ФОТО

Автор: 

мінування (1218) морська піхота (45)


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Топ коментарі
+30
Когда Путин заявил, что российские солдаты после смерти попадают в Рай, в Раю задумались о вспулени в НАТО.
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10.02.2023 22:10
+13
эти ****** отправляются прямиком в Ад
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10.02.2023 22:16
+10
Утюга дома вимкнути забув
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10.02.2023 22:10
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Когда Путин заявил, что российские солдаты после смерти попадают в Рай, в Раю задумались о вспулени в НАТО.
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10.02.2023 22:10 Відповісти
эти ****** отправляются прямиком в Ад
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10.02.2023 22:16 Відповісти
В аду тоже думающие о вступлении в НАТО люди есть.
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10.02.2023 22:26 Відповісти
Что за чушь, ВСУ и НАТО - Воины Света!
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10.02.2023 22:47 Відповісти
Ой, я вас умоляю... типо, кабысдох - людина...
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10.02.2023 23:01 Відповісти
да кацапам со многих регионов ад раем покажется по сравнению с тем где они жили
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10.02.2023 22:57 Відповісти
Тю, там и без НАТО - от кацапов ворота в Рай, высотой аж до Альфы Центавры, и ров с пираньями, шириной с Млечный Путь.
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10.02.2023 22:59 Відповісти
Чує Святий Петро, хтось грюкає в двері Раю. Відчиняє, а там кілька сотень мужиків в біло-чорних тільниках.
- Ви хто?
- Екіпаж крєйсєра Масква!
- Ви помились, хлопці! Нах@й - це не сюди!!!

*
Указ Сатани Всепекельного:
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"

"Сатана"

*
Помер Путін. Взяв валізу з доларами, приходить у рай. Святий Петро питає:
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
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11.02.2023 02:31 Відповісти
Утюга дома вимкнути забув
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10.02.2023 22:10 Відповісти
Кацапскїй драг/дріфт на той світ.... кобзон вже впрів зустрічать «лохов залётных»...

толі єщьо будет, толі єщьо ой йо йо й..
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10.02.2023 22:13 Відповісти
Гусянка злетіла.
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10.02.2023 22:13 Відповісти
"Пущай полєтають".
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10.02.2023 22:14 Відповісти
Для баяна слишком толсто. Просто девочки редакторы запостили эту новость сегодня утром под другим заголовком и вот сейчас вечером. Но суть одна, бмп подорвалась на мине и скорее всего осколками посекло тех кто был внутри(эти бмп не имеют защиты от осколков мины, тем более под днищем)
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10.02.2023 22:24 Відповісти
Нажаль на "знищення" не тягне.Тiльки на пошкодження.
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10.02.2023 22:24 Відповісти
Там живых не осталось
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10.02.2023 22:44 Відповісти
Рашисти гарно підсмажилися , супер 👍🏼😠
морпіхам щира подяка за хороший настрій 🙁
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10.02.2023 22:38 Відповісти
Такое можно смотреть опять и опять по многу раз!
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10.02.2023 22:54 Відповісти
Оказывается, кацапы умеют закладывать нехилые виражи. Но только дохлые кацапы.
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10.02.2023 22:57 Відповісти
найкоротша серія Форсажу
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10.02.2023 23:40 Відповісти
Нех..й шастать...
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11.02.2023 00:27 Відповісти
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11.02.2023 09:00 Відповісти
 
 