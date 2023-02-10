Морпіхи підірвали ворожу бойову машину з окупантами. ВIДЕО

Українські морські піхотинці замінували шляхи, якими користувались окупанти і таким чином підірвали ворожу БМП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сапери морської піхоти теж дуже добре нищать російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як ворожа бойова машина підривається на міні, її розвертає на 180 градусів і з неї починає йти дим.

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