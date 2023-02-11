Оккупанты выключили интернет на захваченной части Луганщины
С сегодняшнего дня на захваченной части Луганщины россиянами официально отключен мобильный интернет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Луганской ОВА.
"Чтобы ограничить доступ к информации граждан Украины на временно оккупированных территориях, мобильный оператор "МКС" с 11 февраля выключил пользователям мобильный интернет. Хотя в отдельных населенных пунктах эта услуга начала исчезать еще неделю назад.
Абонплату за пакет россияне не меняли", - говорится в сообщении.
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Добре пане що ви в Канаді знаходитесь, звідти кращє бачити кто поганий українець. Ось ви добрий, а російськомовні бійці Кракену під Бахмутом - бєєє.
ой…
Ой, якось не зручно, так? Срані довбні!