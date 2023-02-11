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Оккупанты выключили интернет на захваченной части Луганщины

телефон,мобільний

С сегодняшнего дня на захваченной части Луганщины россиянами официально отключен мобильный интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Луганской ОВА.

"Чтобы ограничить доступ к информации граждан Украины на временно оккупированных территориях, мобильный оператор "МКС" с 11 февраля выключил пользователям мобильный интернет. Хотя в отдельных населенных пунктах эта услуга начала исчезать еще неделю назад.

Абонплату за пакет россияне не меняли", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+8
Зато они теперь могут разгаваривать па рузги сколько влезет. Правда только у себя на кухне и шопотом
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11.02.2023 09:22
+7
Рускій мір.
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11.02.2023 09:13
+7
Для лоханців є Чебурнет з Яндексом.
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11.02.2023 09:20
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Рускій мір.
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11.02.2023 09:13 Ответить
А навіщо кріпосним Інтернет? Який нах Інтернет людям, які в голові в ХІХ сторіччі живуть?
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11.02.2023 09:52 Ответить
Згоден, усі ці сєпари з ОРДЛО, з Запоріжжя та Херсонщини повинні страждати. Кликали в Херсон «руській мір», голосували в Енергодарі за возз'єднання з Росією - отримуйте паскуди!!! Якщо русня зайде в Одесу, то й вони відразу стануть сепаратистами, треба буде чавити все місто /s

Добре пане що ви в Канаді знаходитесь, звідти кращє бачити кто поганий українець. Ось ви добрий, а російськомовні бійці Кракену під Бахмутом - бєєє.
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11.02.2023 10:46 Ответить
Для лоханців є Чебурнет з Яндексом.
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11.02.2023 09:20 Ответить
Не забувайте інших сепарів, запоріжосранців, та ХЕРсенят.

ой…
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11.02.2023 10:50 Ответить
На Запоріжчині і Херсонщині колаборанти, а не сепари. І їх там ліквідовують партизани.
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11.02.2023 11:06 Ответить
Іх там як і в Луганську 97% за Росію проголосувало на референдумі! Тому потрібно всіх позбавити усіх прав до 7 коліна! чи як то в Вас працює? Там нормальні під окупацією, тут погані під окупацією. Усі однакові! Чи ми відносимось з порозумінням до усіх хто був окупован (окрім сраних колаборантів), чи усі мешнкаці окупованих територій - сєпари. Я не бачу жодної різниці між Северодонецьком та Херсоном. Якщо карати то усіх, якщо це наші люди - то усі (знову! окрім декількох тисяч колаборантів які були і в Луганську і в Херсоні
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11.02.2023 11:21 Ответить
Мелітополь. 24.04.2014. Це хто?
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11.02.2023 11:29 Ответить
Саме так!!!Мелітополь це Запоріжжя! Подивиться в Стерненко відео про Одесу. Так що з Запоріжжям все зрозуміло - вони сепари, Одеса також, тому що з ними робити? Треба почати бомбити цих сепарів? Різню в Херсоні влаштувати, бо вони на референдумі голосували 97% за Росію?
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11.02.2023 11:51 Ответить
Що, знову якось не зручно? Це ми ще не шукали мадярськ паспорти на Закарпатті!
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11.02.2023 11:53 Ответить
Зато они теперь могут разгаваривать па рузги сколько влезет. Правда только у себя на кухне и шопотом
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11.02.2023 09:22 Ответить
Лугандонию ,как и парашу вообще надо выключить.
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11.02.2023 09:28 Ответить
Не забувайте Херсон і Запоріжжя, вони тако голосували на референдумі.

Ой, якось не зручно, так? Срані довбні!
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11.02.2023 10:48 Ответить
Луганськ це Україна
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11.02.2023 09:39 Ответить
Зачем православному игилу интернет. Давай все гурьбой в каменный век
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11.02.2023 13:38 Ответить
 
 