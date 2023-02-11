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Одесская область (3375) Белгород-Днестровский (115) дроны (3562) Братчук (105)

"Атаку" россиян на Затоку официальные источники не подтверждают, - Братчук

затока,міст

Никакой официальный источник не подтвердил сообщение россиян о якобы ударе по мосту в Затоке морским дроном.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Он сказал, что подтверждений достоверности этого видео пока нет.

"Мы уже проходили "вбрасывание" таких видео и распространение подобной информации", - отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что это касается ночной тревоги, где оккупанты говорят о якобы атаке "Ониксами".

Смотрите также: Россияне атаковали мост в Затоке морскими дронами. ВИДЕО

"Поэтому еще раз: военные сообщат, если это что-то было такое, пока такой информации нет", - подчеркнул Сергей Братчук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, россияне опубликовали в соцсетях видео якобы атаки по мосту в Затоке.
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Топ комментарии
+8
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11.02.2023 11:24
+4
"....якщо це щось було таке, наразі такої інформації немає..." - це весь рівень таких братчуків. Зібрати би цих братчуків-ігнатів-малярок... та решту речників і речниць (мабуть, зібралось би не менше бригади?) та відправити на фронт десь під Бахмут.
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11.02.2023 11:27
+3
Какая это вообще атака?
На воде в 10 метрах от моста бахнула лодочка

Это не может нанести ущерб
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11.02.2023 11:24
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11.02.2023 11:24 Ответить
Какая это вообще атака?
На воде в 10 метрах от моста бахнула лодочка

Это не может нанести ущерб
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11.02.2023 11:24 Ответить
справа то не в ущербе, а в тому було це чи не було. І хто зробив такий відеомонтаж.
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11.02.2023 11:32 Ответить
Я ще вночі продивився відеосюжет і фото ушкоджень На дроні установить заряд направленого вибуху (щоб він ударив саме угору) - дуже складно Значить, був звичайний заряд Для того, щоб подібний заряд наніс показані на фото ушкодження мосту - заряд повинен буть дуже сильним (хоча-б півтони тротилу) Чи вмістить морський дрон подібний заряд? Сумніваюся... Крім того, при вибуху на поверхні води, на ній повинна була виникнуть концентрична хвиля А її нема!
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11.02.2023 11:49 Ответить
Там точно те повреждения?
Может старые еще от ракет
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11.02.2023 11:52 Ответить
Ну - що побачив - те й оцінив Користуючись отриманими ще в училищі знаннями по інженерних *********** і знанням криміналістичної балістики Що там насправді - "хрєн його знає!"
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11.02.2023 11:59 Ответить
мост закрыт еще с прошлогодних прилетов.....
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11.02.2023 12:50 Ответить
Місцевий писав,що і міст не такий там.
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11.02.2023 12:40 Ответить
Про це нічого не скажу: бачив його "вживу" один раз, здалеку і у 1992 році (у відрядженні там був і поблизу проїжджав) Тому роблю висновки лише на підставі того, що бачу і розумію
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11.02.2023 12:43 Ответить
Може тварюки по своєму мосту жахнули?
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11.02.2023 11:26 Ответить
можливо, жахнули в темноте по кримському, а сказали що по нашему. Скорей всего так и есть.
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11.02.2023 11:38 Ответить
"....якщо це щось було таке, наразі такої інформації немає..." - це весь рівень таких братчуків. Зібрати би цих братчуків-ігнатів-малярок... та решту речників і речниць (мабуть, зібралось би не менше бригади?) та відправити на фронт десь під Бахмут.
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11.02.2023 11:27 Ответить
В принципі вірно,але ви самі їх вибрали. Так що дерьмаки,подоляки і решта,вами перечислені, результати виборів
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11.02.2023 12:42 Ответить
То приїхалибисьте на Батьківщину та показали нам (тепер уже) нерозумним хахлам, як і кого вибирати. А може б і сімейство своє захопили, та, заодно і показали нам "унтерменшам" як воювати та боронити Батьківщину. Гляди - і здолаємо ненависного супостата. А без Вас і Ваших порад "звідтіля" - ні-ні, ніяк не обійдемося...
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11.02.2023 17:24 Ответить
Так легко ж спростувати: викладіть відео цілого моста.
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11.02.2023 13:08 Ответить
Пошла волна дезинформаций.
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11.02.2023 13:28 Ответить
 
 