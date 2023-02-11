"Атаку" россиян на Затоку официальные источники не подтверждают, - Братчук

Никакой официальный источник не подтвердил сообщение россиян о якобы ударе по мосту в Затоке морским дроном.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Он сказал, что подтверждений достоверности этого видео пока нет.

"Мы уже проходили "вбрасывание" таких видео и распространение подобной информации", - отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что это касается ночной тревоги, где оккупанты говорят о якобы атаке "Ониксами".

Смотрите также: Россияне атаковали мост в Затоке морскими дронами. ВИДЕО

"Поэтому еще раз: военные сообщат, если это что-то было такое, пока такой информации нет", - подчеркнул Сергей Братчук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, россияне опубликовали в соцсетях видео якобы атаки по мосту в Затоке.