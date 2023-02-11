"Атаку" россиян на Затоку официальные источники не подтверждают, - Братчук
Никакой официальный источник не подтвердил сообщение россиян о якобы ударе по мосту в Затоке морским дроном.
Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Он сказал, что подтверждений достоверности этого видео пока нет.
"Мы уже проходили "вбрасывание" таких видео и распространение подобной информации", - отметил Сергей Братчук.
Он добавил, что это касается ночной тревоги, где оккупанты говорят о якобы атаке "Ониксами".
"Поэтому еще раз: военные сообщат, если это что-то было такое, пока такой информации нет", - подчеркнул Сергей Братчук.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, россияне опубликовали в соцсетях видео якобы атаки по мосту в Затоке.
Топ комментарии
+8 Прощай немытая раССея
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+4 Ярема Стогін b9074bab
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+3 Дмитрий 297cdebe
показать весь комментарий11.02.2023 11:24
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На воде в 10 метрах от моста бахнула лодочка
Это не может нанести ущерб
Может старые еще от ракет